Dominic Stricker Trainer Stentenbach sagt über das Tennis-Juwel: «Die Augen sind auf ihn gerichtet, wie er damit umgeht, ist beeindruckend» Dominic Stricker steht beim ATP-Debüt in Genf in den Viertelfinals. Für Kai Stentenbach, der ihn in dieser Woche als Trainer betreut, ist das nur bedingt eine Überraschung. Beeindruckt ist er dennoch. Simon Häring 20.05.2021, 13.19 Uhr

Im Herbst gewann er die French Open der Junioren, im März in Lugano sein erstes Profi-Turnier und nun steht Dominic Stricker bei seinem ATP-Debüt in Genf in den Viertelfinals. Als erst zweiter Schweizer nach Roger Federer noch vor seinem 19. Geburtstag. Dabei düpierte er mit Marin Cilic (32, ATP 42) den US-Open-Sieger von 2014 und mit Marton Fucsvovics (29, ATP 44) den Sieger der Geneva Open von 2018. Zwei gestandene Profis. In der Weltrangliste wird sich Stricker mindestens auf Platz 334 verbessern.

Eine Überraschung? Ja und Nein, sagt Kai Stentenbach von Swiss Tennis. Der Deutsche betreut Stricker in Abwesenheit von Trainer Sven Swinnen, der wegen einer Krankheit nicht nach Genf reisen konnte, mit Stentenbach und Stricker aber in regelmässigem Austausch steht und den Berner beim nächsten Turnier wieder begleiten wird. «Dass er mit diesen Spielern mithalten kann, wussten wir. Dass er sie aber auch besiegen kann, ist sehr überraschend und beeindruckend», sagt Stentenbach vor dem Viertelfinal.



Trainer Sven Swinnen fehlt in Genf

Stricker habe alle Qualitäten für Erfolge bei der Elite, spiele ein variables und intelligentes Tennis. Dazu komme, dass er sehr intensiv am Aufschlag gearbeitet habe, was sich in Genf bereits ausgezahlt habe. 9 Asse schlug Stricker beim Debüt gegen Cilic. Mehr Mühe hatte er gegen Fucsovics, als er im ersten Satz weniger als die Hälfte der Aufschläge unterbrachte. Die Reaktion? Stricker drosselte das Tempo, senkte damit die Fehlerquote und legte damit den Grundstein für den Einzug in die Viertelfinals.



Wegen Regens war die Partie zwei Mal unterbrochen worden, erstmals, als Stricker im zweiten mit Break hinten lag. «Eine schwierige Situation, in der man nachzudenken beginn, besonders Dominic», sagt Stentenbach. Umso beeindruckter ist er, wie der 18-Jährige nach der Pause spielte. Geholfen habe die Unterstützung von Severin Lüthi, dem Trainer von Roger Federer. «Er war in der kurzen Pause da und hat uns sehr gut unterstützt», sagt Stentenbach. «Es ging vor darum, ihn zu ermutigen, so weiterzuspielen.»



Traut er Stricker beim Debüt sogar den Turniersieg zu? «Schauen wir mal, was passiert», sagt Stentenbach. «Für mich ist es sehr beeindruckend, wie er mit dieser Situation umgeht. Hier sind alle Augen auf ihn gerichtet. Aber er macht das, als wäre er schon 20 Jahre dabei.» Strickers nächster Gegner ist er Spanier Pablo Andujar (35, ATP 35). Dass es für den Linkshänder danach mit kleineren Turnieren weitergeht, sieht er nicht als Problem. «Dominic weiss, dass das hier die Ausnahme ist.» Zumindest vorerst.