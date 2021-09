Davis Cup: Dominic Stricker zwischen Stuhl und Bank

Dominic Stricker steckt zwischen Stuhl und Bank und bewahrt die Ruhe, er sagt: «Diese Rückschläge sind ganz normal» Tennistalent Dominic Stricker hatte zuletzt mit einer Formbaisse und einer Rückenverletzung zu kämpfen. Nun kommt der Berner gegen Estland wohl zu seinem ersten Einsatz im Davis Cup.

Simon Häring 16.09.2021, 05.00 Uhr

Dominic Stricker steht erstmals im Schweizer Davis-Cup-Aufgebot.

Vor einem Jahr triumphierte er in der Junioren-Konkurrenz der French Open, im März gewann er in Lugano sein erstes Profi-Turnier, im Mai erreichte er bei seinem ATP-Debüt in Genf nach Erfolgen gegen Grand-Slam-Sieger Marin Cilic und Marton Fucsovics die Viertelfinals. Ebenso in Stuttgart, wo er mit Hubert Hurkacz einen Top-20-Spieler besiegte, der dort kurz darauf in Wimbledon Roger Federer besiegte und die Halbfinals erreichte. In der Weltrangliste stiess er innert drei Monaten vom 1168. Rang auf den 287. Rang vor. Und Ende Juli gewann der 19-Jährige in Gstaad sein erstes ATP-Turnier – im Doppel an der Seite von Marc-Andrea Hüsler.



Doch ganz so rasant ging der Aufstieg nicht weiter. In den letzten drei Challenger-Turnieren gewann Stricker nur noch ein Spiel, zuletzt verlor in Triest und in Banja Luka gegen die Nummern 308 und 564 der Welt gleich in der Startrunde. Kein Grund zur Sorge, sagt der Berner in der Woche, in der er wohl zum ersten Mal für die Schweiz im Davis Cup spielen wird, wo man gegen Estland in der Favoritenrolle ist. Bei einem Sieg qualifiziert sich die Schweiz für die Aufstiegsplayoffs vom März 2022 in die Weltgruppe 1.

Verletzung am Rücken, Kratzer am Selbstvertrauen

Stricker sagt: «Diese Rückschläge sind ganz normal. Es wäre ja nicht gut, wenn es jede Woche unglaublich läuft, denn dann gäbe es ja nichts mehr, an dem ich arbeiten muss.» Zuletzt hätten einige Puzzlesteine in seinem Spiel nicht zusammengepasst, darunter habe das Selbstvertrauen gelitten. Zuletzt habe Stricker intensiv an der Kondition gearbeitet, ergänzt Davis-Cup-Captain Severin Lüthi - was sich kurzfristig negativ auf das Tennis auswirken könne. Zudem hatte sich Stricker im Training eine muskuläre Verletzung am Rücken zugezogen, die ihn leicht einschränkte. Stricker sagt: «Mit Physiotherapie haben wir das unter Kontrolle bringen können.»



Sehr positiv beurteilt Davis-Cup-Captain Severin Lüthi die Entwicklung Strickers in den letzten Monaten. Er sagt: «Vor einem Jahr hätte ich nicht darauf gewettet, dass er so schnell solche Resultate erzielt.» Dadurch habe sich Stricker womöglich zwei, drei Jahre auf der Futures-Tour erspart, sagt Lüthi. «Denn dort kann es sehr mühsam werden, Zweifel kommen auf, die Motivation kann leiden.» Stricker habe bereits die Gewissheit, auf höchster Stufe mithalten zu können. Dass die Resultate zuletzt schlechter gewesen seien, führt er auf die gestiegenen Ansprüche an sich selber zurück. «Auch das ist normal. Die Unbekümmertheit verliert jeder irgendwann, aber was mich an Dominic beeindruckt, ist seine Lockerheit. Die ist nicht gespielt.»



Die Chemie mit dem Trainer stimmt

Dass Stricker in seiner Entwicklung weiter ist als der gleichaltrige Leandro Riedi, den er im Final der French Open bezwungen hatte, und den um ein Jahr jüngeren Jérôme Kym, der jüngst die Halbfinals der US Open erreichte und vor zwei Jahren als jüngster Schweizer der Geschichte im Davis Cup debütierte, dürfte auch am idealen Umfeld liegen. Die Chemie mit Trainer Sven Swinnen scheint zu stimmen. Dazu höre Stricker auf seine Eltern und mache sich Gedanken, wie er sich weiterentwickeln kann, sagt Severin Lüthi. «Er lernt sehr schnell, auf und neben dem Platz. Das ist wichtig.»



Dennoch sitzt Stricker derzeit zwischen Stuhl und Bank. Seine Klassierung in der Weltrangliste ist gut genug, um Challenger-Turnieren Aufnahme im Hauptfeld zu finden, doch für die Qualifikation bei ATP- oder Grand-Slam-Turnieren reicht sie nicht aus. Es gilt, diese Stufe so schnell wie möglich hinter sich zu lassen, um bei den Grossen Fuss zu fassen. Stricker, der die Sommerferien dazu nutzte, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, will deshalb bis Ende Jahr möglichst viele Challenger-Turniere bestreiten - zum Beispiel in der kommenden Woche in Biel.



Riedi bei der Grossmutter, Kym in Kitzbühel

Dort werden auch Leandro Riedi (ATP 763) und Jerôme Kym (ATP 1113) antreten, die andere Wege eingeschlagen haben. Riedi wohnt derzeit bei seiner 85-jährigen Grossmutter in Solothurn und trainiert wieder in Biel bei Swiss Tennis, will aber wieder einen persönlichen Trainer engagieren und sondiert den Markt. Kym hat in Kitzbühel eine Wohnung bezogen und trainiert unter dem Ex-Profi Markus Hipfl. Lüthi sagt: «Vor allem in diesem Alter ist es nicht immer einfach, die Geduld zu bewahren. Man darf nicht in Panik verfallen, und lernt in solchen Phasen sehr viel über sich selber. Ich bin überzeugt, dass die Jungen an diesen Widerständen wachsen werden.»

Nun präsentiert sich die Zukunft des Schweizer Männertennis im Davis Cup in Biel. Die Aussichten sind vielversprechend. Auch wenn Stricker, Riedi und Kym derzeit noch zwischen Stuhl und Bank zu sitzen scheinen.