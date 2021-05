Fussball Yann Sommer wird Papi: Die Schweizer Nati darf sich auf ein EM-Baby freuen – aber kann der Goalie bei der Geburt dabei sein? Yann Sommer und seine Frau Alina werden wohl während der EM zum zweiten Mal Eltern – wie geht die Schweizer Nati damit um? Darf er wegen Corona das Nati-Camp überhaupt verlassen? Und wer sind die zehn anderen Nati-Papis? Antworten und viele süsse Bilder. Etienne Wuillemin 27.05.2021, 05.00 Uhr

Die Fussball-Europameisterschaft wird für alle eine Reise ins Ungewisse. So viel war klar, als sich gestern der Schweizer Tross in Bad Ragaz zum Start des Trainingscamps besammelte. Für einen aber gilt das ganz besonders: Torhüter Yann Sommer.

Seine Frau Alina ist hochschwanger. Das Paar erwartet Mitte Juni sein zweites Kind. Also mitten während der EM-Gruppenphase. Die Schweiz trifft am 12. Juni in Baku auf Wales. Am 16. Juni in Rom auf Italien. Und am 20. Juni wieder in Baku auf die Türkei. Die Frage lautet darum: Kann Sommer die Geburt live miterleben?

Im Gespräch gibt sich der 32-Jährige noch ziemlich entspannt. «Derzeit habe ich noch keine Ahnung, wie sich alles entwickelt. Es kann sich ja noch viel ändern. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir entscheiden, wie wir das Ganze angehen.»

Erinnerungen an WM 2018, als Embolo Vater wurde

Eine Baby-Party während eines grossen Turniers? Für die Nati wäre das nichts Neues. An der WM 2018 in Russland wurde Breel Embolo erstmals Vater. Nach den Gruppenspielen reiste er zurück in die Schweiz, um bei der Geburt dabei sein zu können. Für den Achtelfinal gegen Schweden war er wieder zurück. Embolos Baby-Glück war inmitten der Doppel-Adler-Wirren eine wunderbare Geschichte.

Ob nun Sommer dasselbe Glück ereilt, ist indes noch nicht sicher. Wegen Corona. Am Montag, 7. Juni, fliegt die Schweiz nach Baku. Von diesem Zeitpunkt an befinden sich Mannschaft und Staff (insgesamt 54 Personen) in der EM-Bubble. Besuche von ausserhalb sind nicht vorgesehen. Zu gross das Risiko, das Coronavirus doch noch irgendwie einzuschleppen. Obwohl der komplette Staff vollständig gegen Corona geimpft ist. Und jene Spieler, die das wollen, ebenfalls mindestens eine Impfdosis erhalten haben.

Der Schweizer Fussballverband teilt auf Anfrage von CH Media mit:

«Wir sind derzeit in Abklärungen mit der Uefa, welche Möglichkeiten es gibt, um aus der Bubble rauszukommen. Und vor allem, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um danach wieder reinzukommen.»

CH Media hat auch bei der Uefa nachgefragt, ob es für einen Nationalspieler möglich ist, das EM-Camp zwischendurch zu verlassen, um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein – und danach wieder zurückzukehren. Bis zum Redaktionsschluss war die Anfrage noch hängig. Zwischendurch teilte die Uefa ebenfalls mit, die Abklärungen seien im Gange.

Nati-Väter tauschen untereinander Tipps aus

Insgesamt elf Nati-Spieler haben mittlerweile Kinder. Goalie Sommer sagt: «Wir tauschen uns gerne und oft aus über unsere Erfahrungen als Papis. Es ist spannend zu hören, was und wie es bei den Kollegen so läuft. Schliesslich haben wir alle den gleichen Job und sind viel unterwegs.» Wenn Tipps ausgetauscht werden, dann geht es häufig um zwei Dinge: Essen und Schlafen.

Für Sommer werden die nächsten Wochen also ziemlich emotional. Vielleicht ja auch wegen des Fussballs. Die Vorfreude ist jedenfalls nicht nur wegen der bevorstehenden Geburt gross. Er sagt:

«Ich bin überzeugt, dass eine Euphorie entstehen wird, wenn das Turnier einmal begonnen hat. Und ich hoffe, wir können die Schweiz mit guten Resultaten etwas von Corona ablenken.»

Besonders freut ihn, dass aller Voraussicht nach auch einige Zuschauer in den Stadien sein werden. «Mir fehlen die Leidenschaft und die Liebe von den Rängen extrem.»

Sommer hat mit Mönchengladbach eine komplizierte Saison hinter sich. Rang 8 bedeutet, dass der Verein nächste Saison nicht europäisch spielen wird. Auch er selbst hat schon bessere Saisons absolviert.

Nun startet er ins dritte grosse Turnier als Schweizer Nationaltorhüter. Die Vergangenheit zeigte, dass Sommer immer dann am besten ist, wenn es wirklich zählt. Er lacht, als er das hört. Und sagt: «Absolut. Ich liebe es, wenn es zählt und der Druck gross ist. Das sind tolle Herausforderungen.»

Das sind die Papis der Schweizer Fussball-Nati

Für elf Schweizer Fussballer bedeutete der Start des EM-Camps: Abschied nehmen von der Familie. Sie werden ihre Frauen und Kinder nun zehn Tage nicht mehr sehen. Ab dem Abend des 4. Juni dürfen die Nationalspieler noch einmal ein gemeinsames Wochenende mit ihren Familien verbringen. Am Montag danach geht die Reise los nach Baku in die EM-Bubble – mit Besuchsverbot.

Wie aber heissen die Nati-Papis? Yann Sommers Tochter Mila kam im Oktober 2019 zur Welt. Ende 2020 gab Torhüterkollege Jonas ­Omlin die Geburt von Sohn Lio bekannt.

Schon etwas länger ist FCB-Verteidiger Silvan Widmer stolzer Papa von Alissa. Ihre ­Geburt tröstete Widmer im Mai 2018 darüber hinweg, dass er es knapp nicht ins WM-Kader schaffte. Anfang dieses Jahres erblickte dann Zoé das Licht der Welt. Manuel Akanjis Sohn Aayden feierte kürzlich seinen ersten Geburtstag. Auch Captain Granit Xhaka hat zwei Mädchen. Ayana wird im Oktober zwei. Vor einem Monat kam ihre Schwester Laneya auf die Welt. Im November bereits dreijährig wird Kayden, der Sohn von Edimilson Fernandes. Anfang 2021 wurde auch Djibril Sow erstmals Vater, seine Tochter heisst Malia.

Auffallend: Fast alle Schweizer Stürmer sind Papis. Breel Embolo bereits doppelt, Naliya wurde während der WM 2018 in Russland geboren, Clay Enzo dann im Dezember 2019. Haris Seferovics Tochter Inaya kam fast gleichzeitig auf die Welt, wie die Schweiz im September 2019 gegen Gibraltar spielte. Das zweite Kind folgt noch in diesem Jahr. Mario Gavranovic ist seit Mai 2019 Vater von Leonie. Admir Mehmedis Sohn Noar schliesslich ist mit seinen vier Jahren aktuell das älteste Nati-Kind. Im Juli 2019 erhielt er noch eine Schwester.