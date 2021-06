Nati: Die Glaubwürdigkeit und was passiert, wenn sie scheitert

Analyse zu den Aussichten der Schweizer Nationalmannschaft an der EM Die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel Unter Nationaltrainer Vladimir Petkovic startet die Schweiz heute Samstag gegen Wales (Spielbeginn 15 Uhr) in ihre zweite EM-Endrunde. Was, wenn sie scheitert? Christian Brägger, Baku 12.06.2021, 05.00 Uhr

Nationaltrainer Vladimir Petkovic (rechts) und Assistent Antonio Manicone: Wie wird man über das Duo nach der EM urteilen? Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Die Schweizer Nationalmannschaft geht optimal vorbereitet, gut gelaunt, sichtlich fokussiert ins EM-Turnier. Und mit dem Schub der makellosen Bilanz von fünf Siegen im Länderspieljahr 2021, wenngleich das Format der Gegner überschaubar war. Nachdem sie noch im Vorjahr eine veritable Resultatkrise erreicht hatte.

Es bleibt die Frage: Ist das aktuelle Bild einfach die Ruhe vor dem Sturm?

Wie auch immer. Der Schweiz ist an dieser paneuropäischen EM viel Kredit einzuräumen und einiges zuzutrauen. Es gibt bis heute keinen ersichtlichen Grund, es nicht zu tun, sofern man die Vergangenheit ruhen lässt. Sie kann viel gewinnen, die Zuneigung des Anhangs beispielsweise, mit der es nicht immer zum Besten steht. Vor allem kann sich die aktuelle Ausgabe der Nationalmannschaft auf eine derart hohe Ebene hieven, wie das jahrzehntelang keiner vor ihr gelungen ist. Die Hatz nach dem historischen Viertelfinaleinzug seit der WM 1954 ist ihr Antrieb. «Wir wollen Geschichte schreiben», sagt Captain Granit Xhaka immer wieder. «Wir wollen dieses Mal nicht einfach davon reden, wir wollen es auch tun.»

Letztlich zählen nur die Resultate

Seine Sätze implizieren geradezu, dass es eben auch etwas zu verlieren gibt: die Glaub­würdigkeit. Weil im Fussball letztlich nur die Resultate zählen, das wissen Spieler, Trainer, das wissen alle. Bei einem frühen Scheitern in der Gruppenphase oder einem blamablen Ausscheiden im Achtelfinal (Stichwort: Schweden) dieser vielleicht talentiertesten Schweizer Generation um Xhaka, Shaqiri und Sommer müsste man sich zwangsläufig fragen, wer da noch alles kommen muss. Was für Fussballtalente denn noch die Schweiz «beglücken» sollen, damit die Sehnsüchte der Schweizer endlich gestillt werden.

Man müsste sich zweifellos fragen, ob das Vertrauen in die eigene Stärke letztlich nicht eine Selbsttäuschung ist. Die Beweisführung, parat für den grossen Moment zu sein, die fehlte jedenfalls bisher. Die fehlt auch Petkovic als Coach. Die Zeit wäre also reif, mehr als das: überfällig.

Am Anfang waren die grossen Töne

Als Petkovic die Nationalmannschaft im Sommer 2014 nach der WM in Brasilien übernahm, setzte er sich keine Limiten, spuckte selbstbe­wusste Töne, im Sinne von: Alles ist für uns möglich. Der «Mister» verordnete der Schweiz einen offensiveren Spielstil, qualifizierte sich teils über Umwege für die End­runden und schied mit seinem Team beide Male im Achtel­final aus. Fakt ist: Die Schweiz gewann an diesen beiden Turnieren jeweils genau ein Spiel.

Es waren die Siege gegen die emotional schwierigsten Gruppengegner, gegen Al­banien 2016 im «Bruderduell» und 2018 gegen Serbien, eine Partie, die politisch aufgeladen war.

Die Erfolge kosteten viel Energie, besonders gegen die Serben vergassen die Schweizer, den Beipackzettel möglicher Nebenwirkungen zu lesen.

Ansonsten? Setzte es mit Petkovic in den Gruppen­phasen lauter Unentschieden ab, was beileibe nicht schlecht ist, wenn die Gegner Brasilien oder Frankreich heissen. Was aber halt auch nicht wahn­sinnig berauschend ist mit Sicht auf Widersacher aus Rumänien und Costa Rica.

Trotzdem, die Vorzeichen sind gut. Heuer zeigt sich die Delegation zufrieden mit der Wahl ihrer Teambasis in Rom und ihres Hotels in Baku, nicht wie bei der WM 2018, als sie sich in Togliatti bald einmal zu sehr abgeschottet fühlte, ihr die Decke auf den Kopf zu fallen drohte. Sie hat keine gewichtigen Absenzen zu beklagen, wenn man von Renato Steffen einmal absieht. Man erinnere sich ans WM-Vorbereitungscamp 2018 in Lugano, als Granit Xhaka im Cornaredo humpelnd den Rasen verliess und seine Knieblessur das Land beschäftigte. Der Aufruhr war kurzzeitig gross, die Übungseinheit bei strömendem Regen wurde hinterfragt. Und es gibt auch keine Diskussion mehr um einen «Balkangraben» und schlechte Testspielresultate wie im Vorfeld zur EM 2016.

Es geht um die Spannungskurve

Es bleibt zu hoffen, dass die Schweizer dieses Mal auf der grossen Bühne eine bessere Linie der Spannungskurve ziehen, um nicht frühzeitig zu verbrennen und emotional leer zu sein.

Egal wie, die Schweiz gewinnt unter Petkovic stets genau jene wichtigen Partien, die für ein Weiterkommen reichen. Dafür ist sie zu loben.

Aber darüber hinaus fehlt das Aussergewöhnliche. Sie tut also gut daran, die Partie gegen die Weltnummer 17 Wales nicht als das einzige Schlüsselspiel zu etikettieren, das den Weg für eine gute EM ebnet. Die Gruppe mit Italien (Nr. 7) und der Türkei (Nr. 27) ist nicht zu unterschätzen.