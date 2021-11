WM-Qualifikation Die Chance auf die direkte WM-Qualifikation ist weiter intakt: Die Schweiz holt gegen Italien ein 1:1 Die Schweiz kommt in einer hochstehenden Partie zu einem verdienten Unentschieden gegen den Europameister. Italiens Jorginho verschiesst kurz vor Schluss wie schon im Hinspiel einen Penalty. Widmer und Di Lorenzo schiessen die Tore. Damit fällt die Entscheidung um die direkte WM-Qualifikation am Montag. Die Schweiz muss Bulgarien zwei Tore mehr schiessen als Italien in Nordirland. Etienne Wuillemin, Rom Aktualisiert 12.11.2021, 22.34 Uhr

Jorginho verschiesst in der Schlussphase den Sieg für die Italiener vom Punkt. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Das Stadion in Rom ist bereit für einen ausgelassenen Jubel. Der Ball liegt bereit auf dem Penaltypunkt, es steht 1:1, Jorginho läuft an. Drei Minuten dauert die Partie noch. Ein Tor, Italien fährt zur WM. Und der Schweiz bleiben nur die Tränen.

Aber dann – Wahnsinn! Jorginho schiesst den Ball in den Römer Himmel. Yann Sommer ballt die Faust. Es scheint, als wäre er aus elf Metern einfach nicht zu bezwingen. Zumindest für Jorginho nicht. Wir erinnern uns: Vor gut zwei Monaten gab es dieses Duell im Hinspiel schon einmal. Penalty ­Jorginho, Sommer hält, 0:0-Remis.



Wenige Minuten später ist das Spiel zu Ende. Wobei Zeqiri in der letzten ­Minute beinahe noch eine Unacht­samkeit der Italiener zum späten 2:1-­­

Siegtor genützt hätte. Es wäre etwas gar glückhaft gewesen.

So bleibt die Erkenntnis: Die Schweiz rehabilitiert sich für die schmachvolle 0:3-Niederlage an der EM. Der Nati gelingt ein guter Auftritt. Und das, obwohl mit Xhaka, Embolo, Elvedi, Seferovic, Zuber und Fassnacht gleich sechs Spieler ausfallen.



Die Frage ist nun, was das für die WM-Qualifikation bedeutet. Italien bleibt an der Tabellenspitze, die Nati ist zwar punktgleich, aber hat zwei Tore weniger erzielt. Bedeutet: Erst am Montag in der letzten Runde entscheidet sich, wer sich direkt für die WM 2022 qualifiziert (der Gruppensieger) und wer in die Barrage muss (der Zweite).

Die Rechnung ist einfach: Die Schweiz muss gegen Bulgarien um zwei Tore höher gewinnen als Italien in Nordirland. Beispiel: Die Schweiz siegt 3:0, Italien 1:0 – das würde reichen. Es ist eine schwierige, aber nicht ganz unmögliche Aufgabe.

Der starke Beginn der Schweizer – und der ärgerliche Fehler

Die Schweiz beginnt, als hätte es den frustrierenden Abend Mitte Juni in Rom, dieses 0:3 an der EM, nie gegeben. Kompakt, gut organisiert, immer mit dem Willen, den Italienern weh zu tun. Und das gelingt ziemlich bald.



Neuling Okafor und Vargas laufen immer wieder in die freien Räume, überfordern mit ihrem Tempo die blaue Abwehr. Nach elf Minuten darf man festhalten: Ja, das ist der perfekte Start für die Nati. Shaqiri lanciert Okafor, dieser legt ab auf den mitgelaufenen Silvan Widmer – und der Aussenverteidiger knallt den Ball ins Netz hinter Donnarumma, als hätte wäre er sein Leben lang schon ein (guter) Mittelstürmer. 1:0! Yakin ballt an der Seitenlinie die Faust. Italien ist geschockt. Die Schweizer Absenzen sind kaum zu spüren. Dafür ein toller Spirit. Und der Wille, sich zu zerreissen. Zwei Szenen bieten sich den Schweizern noch, um nachzulegen. Okafor und Shaqiri verpassen sie. Fünf zu null Torabschlüsse stehen in der Statistik.

Nach 20 Minuten erwacht die Squadra Azzurra schliesslich. Doch da sieht es noch so aus, als wäre Yann Sommer unter Yakin tatsächlich unschlagbar. Sein Reflex gegen Barella ist grossartig, verhindert ein sicheres Gegentor. Trotzdem wird langsam aber sicher offensichtlich: das Leiden wird lange dauern an diesem Abend.



Dass auch Sommer nicht immer unfehlbar ist, zeigt sich nach 36 Minuten. Italien kommt zu einem Freistoss, die ausgeführte Variante mit Verzögerung ist clever, Sommer kommt aus dem Tor, verpasst den Ball – Di Lorenzo köpft zum 1:1. Man mag Sommer den Fehler verzeihen, allzu häufig rettet er die Schweiz. Dass die wunderbare Führung weg ist, darf gleichwohl ärgern.



Bis zur Pause kommt Italien mit einem blauen Auge davon. Viel zu viele Fehler unterlaufen den Europameistern. Doch nach dem Seitenwechsel, als die Schweizer Kräfte schwinden nach dem aufopferungsvollen Kampf, sind sie einige Mal nahe am Siegestor. Doch dann scheitert Jorginho an der Aura von Sommer. Und darum darf die Schweiz weiterhin hoffen.

kommt mit einem blauen Auge davon. Die vielen Fehler bleiben unbestraft. Und die Schweiz muss sich ärgern, in diesem intensiven und guten Spiel, den Favoriten nicht länger in den Daumenschrauben gehalten zu haben.

Stimmen zum Spiel

Xherdan Shaqiri: Man hat gesehen, dass wir mit einem Plan angereist sind. Wir haben ihnen in der ersten Halbzeit Probleme bereitet. Kompliment an die Mannschaft, das Unentschieden ist verdient.

Silvan Widmer: Es war ein ganz spezieller Moment für mich und ein wichtiges Tor. Wir haben die Italiener mit unserer Spielweise sicherlich vor Probleme gestellt. Heute konnte ich vom Selbstvertrauen, dass ich bei Mainz gesammelt habe, profitieren.

Die Schweizer Spieler bedanken sich nach der Partie bei den mitgereisten Fans. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Rom, 12. November 2021) Silvan Widmer (links) jubelt nach seinem Treffer, zusammen mit Ruben Vargas. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Rom, 12. November 2021) Schweizer Jubel im Stadio Olympico nach dem 1:0 Bild: Ettore Ferrari / EPA (Rom, 12. November 2021) Silvan Widmer zieht ab und trifft für die Schweiz zum 1:0. Bild: Ettore Ferrari / EPA (Rom, 12. November 2021) Jorginho verschiesst in der 88. Minute einen Penalty für Italien... Bild: Gregorio Borgia / AP (Rom, 12. November 2021) ... Torhüter Yann Sommer jubelt. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Rom, 12. November 2021) Kastriot Imeri (oben) gegen Giovanni Di Lorenzo. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Rom, 12. November 2021) Xherdan Shaqiri beschwert sich bei Schiedsrichter Anthony Taylor Bild: Gregorio Borgia / AP (Rom, 12. November 2021) Andi Zeqiri wird von Giovanni Di Lorenzo gefoult. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Rom, 12. November 2021) Manuel Locatelli stoppt Remo Freuler (rechts) Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Rom, 12. November 2021) Noah Okafor schneller als Leonardo Bonucci Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Rom, 12. November 2021) Italiens Manuel Locatelli (rechts) vor Denis Zakaria am Ball. Bild: Ettore Ferrari / EPA (Rom, 12. November 2021) Silvan Widmer (links) im Duell mit Sandro Tonali. Bild: Ettore Ferrari / EPA (Rom, 12. November 2021) Laufduell zwischen Denise Zakara (rechts) und Domenico Berardi. Bild: Georgios Kefalas / Keystone (Rom, 12. November 2021) Kopfballduell zwischen Manuel Akanji (rechts) und Andrea Belotti Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Rom, 12. November 2021) Yann Sommer greift daneben Giovanni Di Lorenzi gleicht zum 1:1 aus. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Rom, 12. November 2021) Xherdan Shaqiri zieht ab, Jorginho kommt zu spät. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Rom, 12. November 2021) Noah Okafor (rechts) im Laufduell mit Leonardo Bonucci Bild: Georgios Kefalas / Keystone (Rom, 12. November 2021) Die Schweizer Ricardo Rodriguez (links und Ruben Vargas halten den Italiener Federico Chiesa auf Distanz. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Rom, 12. November 2021) Nati-Trainer Murat Yakin winkt den Fans vor dem Spiel zu Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Rom, 12. November 2021) Schweizer Fans auf der Tribüne machen Stimmung Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Rom, 12. November 2021)

