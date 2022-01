Ski alpin: Corinne Suter ist auf dem Weg zu ihrer Bestform.

Ski alpin Zwei Rennen vor Olympia: Für Corinne Suter ist die Bestform zum Greifen nah Abfahrtsweltmeisterin Corinne Suter holt sich in Garmisch-Partenkirchen den letzten Schliff für die Olympischen Spiele. Ives Bruggmann, Garmisch-Partenkirchen Jetzt kommentieren 28.01.2022, 18.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fühlt sich in Garmisch eigentlich immer wohl: Corinne Suter. Bild: Marco Tacca / AP

Im Vorfeld der beiden Speed­rennen in Garmisch-Parten­kirchen dominieren die Absagen einiger Spitzenfahrerinnen die Schlagzeilen (siehe Kasten). Dennoch gebe es keinen Grund, die Weltcuprennen auf der Kandahar abzuwerten, wie der Schweizer Cheftrainer Beat Tschuor findet:

«Es können alle hier sein, die das wollen.»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Immerhin gehe es um einen Weltcupsieg. Dafür gibt es volle Punktzahl und Prämien. Für die klassischen Schweizer Speed­fahrerinnen war ein Verzicht auf die Rennen am Fusse der Zugspitze deshalb zu keinem Zeitpunkt ein Thema.

Insbesondere für Abfahrtsweltmeisterin Corinne Suter nicht. Die 27-jährige Schwyzerin will sich in Garmisch ein «gutes Gefühl» holen und diesen Elan dann mit nach Peking nehmen. Just vor Olympia befindet sich Suter auf dem Weg zu ihrer Bestform. Zu was sie dann fähig ist, bewies sie an den vergangenen beiden Weltmeisterschaften mit drei Podestplätzen in den Speedrennen – darunter dem Sieg in der Abfahrt von Cortina d’Ampezzo 2021.

Suter fehlen sechs Wochen Vorbereitung

Doch bevor die Olympiasaison überhaupt losging, war Corinne Suter Ende September durch einen Sturz in Zermatt zurück­geworfen worden. Sie erlitt schwere ­Knochenprellungen an beiden Schienbeinplateaus. Das erschwerte den Formaufbau. Tschuor sagt: «Ihr fehlen sechs Wochen und damit fast eine komplette Vorbereitung.» Für die Schwyzerin zähle deshalb ­jedes Rennen. «Form, Kilometer, Rennrhythmus.» Darum gehe es für die Abfahrtsweltmeisterin nun in Garmisch. In den beiden Trainings meldete Suter mit den Rängen eins und drei ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der Abfahrt am Samstag und dem Super-G am Sonntag an. «Ich bin überzeugt, dass ein Top-Resultat drin liegt», sagt Tschuor.

Olympia wirft seine Schatten voraus Namhafte Absenzen Sofia Goggia, Breezy Johnson, Mikaela Shiffrin sowie die Schweizerinnen Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener und Michelle Gisin: Die Liste der prominenten Abwesenden für die Abfahrt und den Super-G in Garmisch-Partenkirchen ist lang. Während die Italienerin Goggia und die US-Amerikanerin Johnson verletzungsbedingt passen müssen, erfolgen die restlichen Verzichte aus zeittaktischen Gründen. Vor allem der straffe Terminplan macht den Technikerinnen vor Olympia einen Strich durch die Rechnung. Der Riesenslalom von Peking steht bereits am 7. Februar auf dem Programm. Da bliebe bei einer Teilnahme in Garmisch kaum noch Zeit zur Akklimatisierung in China. «Es ist deshalb verständlich, dass Technikerinnen wie Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin ­diesen Stress vor Olympia nicht mehr auf sich nehmen», sagt Cheftrainer Beat Tschuor. (ibr)

Suter und Garmisch-Partenkirchen, das passt sowieso zusammen. In den vergangenen drei Austragungen fuhr sie sechsmal unter die besten sieben ­Athletinnen. 2020 feierte sie hier im Super-G einen ihrer drei Weltcupsiege. «Ich fühlte mich an diesem Hang von Beginn an wohl», sagt Suter. Ein Geheimrezept gebe es nicht. «Es geht in vielen Passagen darum, möglichst viel Tempo mitzunehmen. Das ist manchmal eine Gefühlssache», erklärt die Trainingsschnellste von Donnerstag. Im Rennen werde sie sicherlich noch mehr ans Limit gehen als in den Trainings, die sie als «okay» bezeichnet.

Das wichtige Resultat von Zauchensee

Die Formkurve Suters zeigte ­zuletzt deutlich nach oben. Der zweite Platz im Super-G von Zauchensee vor zwei Wochen hatte eine erlösende Wirkung, denn zuvor war die Schwyzerin trotz des dritten Platzes zu Saisonbeginn in der zweiten Abfahrt von Lake Louise nicht so richtig in die Gänge gekommen. Das Selbstvertrauen litt.

In Cortina – am Ort ihres grössten Erfolges – bestätigte die Schweizer Sportlerin des Jahres 2020 vor einer Woche die aufsteigende Tendenz. Nur knapp verpasste sie ihren 19. Podestplatz im Weltcup mit den Rängen vier in der Abfahrt und fünf im Super-G. Und nun folgen auf der Kandahar zwei Rennen, die der Schwyzerin liegen. Jedoch gibt Cheftrainer Tschuor zu bedenken: «Wenn man hier gewinnen will, muss alles stimmen: Material, Wind, äussere Bedingungen.» Sei das der Fall, gebe es nicht mehr viele Gründe, die gegen Suter sprächen.

Suter beschäftigt sich nicht mit äusseren Einflüssen. Auch Olympia ist noch kein Thema. «Zuerst will ich hier zwei gute Rennen zeigen», sagt sie. Gelingt ihr das, kann die derzeit Vierte in der Abfahrtswertung im besten Fall bis auf Platz zwei vorrücken. Spätestens dann würde Corinne Suter in den Speeddisziplinen von Peking zu den Favoritinnen zählen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen