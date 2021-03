DFB-Pokal Dortmund zieht ins Halbfinale ein und verschärft die Ergebniskrise bei Gladbach Borussia Dortmund steht nach einem 1:0-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach im Halbfinale des DFB-Pokals. Jadon Sancho gelingt das siegsichernde Tor in einer intensiven Partie. 02.03.2021, 23.15 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Eiskalt vor dem Tor: Jadon Sancho lässt Gladbach-Goalie Tobias Sippel keine Chance. Keystone

(dpa/sim) Borussia Dortmund hat mit dem 15. Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals seinem künftigen Trainer Marco Rose die Saison mit Borussia Mönchengladbach fast schon komplett verdorben. Am Dienstagabend gewann der BVB das brisante Viertelfinal-Duell 1:0 (0:0) und schaffte damit im dritten Anlauf erstmals einen Pokal-Erfolg in Gladbach. Jadon Sancho (66. Minute) nutzte in einem intensiven Spiel einen üblen Abspielfehler von Florian Neuhaus, um den Halbfinal-Einzug perfekt zu machen. Daran änderte auch die Gelb-Rote Karte für BVB-Spieler Mahmoud Dahoud nichts mehr (90.+3).