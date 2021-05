Zoff im Fechtverband Weitere Vorwürfe im Streit um die Verbandsspitze – aber auch prominente Fürsprache für die alte Garde Vorwürfe zu Vetternwirtschaft und Mobbing sowie ein scharfer Endspurt im Duell um die zukünftige Zusammensetzung des Vorstands sorgen für turbulente 48 Stunden vor der umstrittenen Richtungswahl im Fechtverband. Rainer Sommerhalder 07.05.2021, 20.53 Uhr

Die bisherige Führung im Fechten sieht keine Verfehlungen und erhält Unterstützung, doch die Vorwürfe bleiben. Anthony Anex/

Keystone

Die Drähte laufen heiss, die Tastaturen glühen. Die Recherche dieser Zeitung zu vermeintlichen Missständen im Schweizer Verband und den Grabenkampf um die Besetzung des künftigen Vorstands wirft in der Fechtszene hohe Wellen. Heikle Wahlempfehlungen, juristische Drohungen, erneuerte Vorwürfe und dezidierte Solidaritätsbekundungen zu angegriffenen Trainern und Funktionären machen in einem Tempo die Runde, das Schwindelgefühle auslöst. Gut gegen Böse – oder umgekehrt. Falschspieler gegen Falschspieler und Geschichten über persönliche Animositäten rollen auch in den Stunden vor der Wahl auf die Autoren zu.

Um elf Uhr abends meldet sich ein ehemaliger Spitzenfechter. Er fühle im Bericht eine Diskrepanz zwischen Erlebtem und Geschriebenem. Der Luzerner Giacomo Paravicini steht mit Namen zu den Aussagen. Etwas, das die meisten Kritiker mit Verweis auf mögliche Repressalien nicht tun. Paravicini, als Junior einmal die Weltnummer 6 und später zweimal bei Weltcuperfolgen der goldenen Fechtgeneration im Team, sagt, er habe ab 2009 sechs Jahre lang unter dem italienischen Olympiasieger Angelo Mazzoni sowie Gianni Muzio trainiert.

Diskussionen um Fechtstil, aber kein Mobbing

Die zwei Co-Nationaltrainer hätten mit ihrer unanfechtbaren Kompetenz und dem neuen Konzept, die Kadertrainings dezentral bei den Klubs anzubieten, grosse sportliche Verdienste um das Fechten in der Schweiz. Konflikte habe es zu dieser Zeit vorwiegend mit Trainern von Westschweizern Klubs gegeben, welche die französische Fechtschule förderten und die italienische mehr oder weniger offen ablehnten. Er habe aber weder Mobbing noch offensichtliche Opposition von Athletenseite wahrgenommen. Mazzoni sei sehr fordernd gewesen. Paravicini vergleicht ihn mit Fussballtrainer Jose Mourinho, dessen Spieler unerbittlich das technisch und taktische System umzusetzen haben. Kam Mazzoni mit Athleten nicht zurecht oder hielten sie sich nicht an seine Anweisungen, beendete er die Zusammenarbeit konsequent. Diese Athleten trainierten in Folge ausschliesslich unter Gianni Muzio.

Ins gleiche Horn bläst Fabian Kauter. Der zweimalige Olympiateilnehmer aus Bern hat mit einem halben Dutzend ehemaliger Fechtgrössen in einem offenen Brief an alle 52 Präsidenten dazu aufgerufen, die vorgeschlagene Crew der Bisherigen in globo zu wählen. «Das hat nichts mit Vetternwirtschaft zu tun, sondern mit einem objektiven Blick auf die Fechtkompetenz der Kandidierenden.» Der Mitgründer der Crowdfunding-Plattform «I believe in you» warnt auch davor, frühere Teaminternas mit der Politik der Verbandsführung zu vermischen. Systematisches Mobbing auf Seiten der Trainer habe er während seiner Zeit nicht miterlebt. Aber den einen oder anderen frustrierten Athleten oder Athletin, weil sie sich gegen grosse Konkurrenz schlicht sportlich nicht durchsetzen konnten.

Käse und Butter weg und Rücktritt aus Frustration

Es gibt unter den Athletinnen und Athleten aber durchaus auch andere Stimmen. Eine Person nennt Details des Mobbings. So habe Mazzoni sie «gebrochen», etwa indem er Athletinnen beim Morgenessen mit Bezug auf die Gewichtsthematik den Käse und die Butter vom Teller nahm oder indem er die Athletinnen aus der Deutschschweiz auf fast schon rassistische Weise benachteiligte.

Eine weitere Person schreibt auf einer Homepage mit Bezug auf ihre Erlebnisse im Fechtsport: «Ich habe mein ganzes Wesen diesem Sport gewidmet, bis ich ein Burnout hatte. Ich bekam psychische Probleme, Essstörungen und meine Menstruation blieb über ein Jahr lang aus. Hinzu kam die Frustration über die unfaire und manchmal vetternwirtschaftliche Behandlung der Athleten im Schweizer Nationalteam. Von einem Tag auf den anderen beschloss ich 13 Jahre Fechten aufzugegeben.»

Auch auf Funktionärsebene werden in den letzten Stunden vor der Wahl die Klingen gekreuzt. Ein Vereinsvertreter aus Basel klagt an, dass mitten in der Saison Selektionsregeln geändert wurden, dass die Interessenkonflikte von Kandidaten der alten Garde frappant seien und dass die Bevorzugung von gewissen Kreisen derart systematisch sei, dass dies mit Garantie gegen Good Governance verstiess. Ein Vorschlag, die Gepflogenheiten im Fechtverband vom bekannten Korruptionsexperten Mark Pieth neutral untersuchen zu lassen, sei abgelehnt worden.

Gabriel Nigon wählt deutliche Worte

Der langjährige Spitzensportverantwortliche Gabriel Nigon weist jegliche Mobbingvorwürfe an die Trainer von sich. Davon habe er überhaupt keine Kenntnisse. «Wenn das stimmen würde, wären längst auch andere Dinge zum Vorschein gekommen.» Nigon hat Mühe damit, dass man offensichtlich und fälschlicherweise Parallelen zum Turnverband gesucht habe. Den Vorwurf, Selektionen zu manipulieren, bezeichnet er als «bodenlose Frechheit». Nigon ergänzt: «Gerade weil der abtretende Präsident Olivier Carrard und ich als Athleten bei Selektionen oft trotz unserer Ranglistenposition übergangen wurden, war die Einhaltung der Selektionskriterien für uns stets eine heilige Kuh».

Die Stimmung bleibt auch am Tag vor der schicksalsträchtigen Vorstandswahl, wo sieben Kandidaten der alten Garde gegen fünf Personen der selbst ernannten Reformer antreten werden, emotional und belastet. Und die Auseinandersetzung könnte am Samstag durchaus eine unerwartete Wendung nehmen. Doch diese Auflösung gehöre nicht in die Zeitung, sagt ein Insider geheimnisvoll.