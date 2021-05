Der schlechte Ruf wird zementiert Eine neue Studie sagt aus, dass bei der Sportlernahrung 38 Prozent der Produkte verbotene Substanzen enthalten. Rainer Sommerhalder 04.05.2021, 18.58 Uhr

Hat Uni-Professor und Sporternährungs-Experte Ronald J. Maughan mit seiner plakativen Aussage doch Recht? «Wenn ein Supplement wirkt, ist es vermutlich verboten. Wenn es nicht verboten ist, wirkt es vermutlich nicht», fasste der Schotte einst seine Erkenntnisse über den boomenden Markt der Nahrungsergänzungsmittel für Sportler treffend zusammen.

Eine brandaktuelle Studie der Universität von Maastricht, die erste zu diesem Thema seit beinahe 15 Jahren, zeigt alarmierende Zahlen. Die Forscher liessen 66 frei verfügbare Supplemente von 21 verschiedenen Marken von einem spezialisierten britischen Labor untersuchen. Das Fazit: 38 Prozent davon erhielten nicht deklarierte, verbotene Dopingsubstanzen, die aufgrund der Menge teilweise als akut gesundheitsgefährdend eingestuft wurden. Es handelt sich um neun verschiedene Stimulanzien, um fünf Arten von Anabolika und um einen Beta-Blocker.

Auf den Packungen der Produkte, die als Präparate zum Muskelaufbau, zur Fettverbrennung oder zur Steigerung der Energiereserven angepriesen werden, war keiner dieser Stoffe deklariert. Ein Eliteathlet riskiert mit der Einnahme einen unbeabsichtigten Dopingverstoss. Knapp jede zehnte positive Dopingprobe ist darauf zurückzuführen. Eine gross angelegte Befragung ergab, dass 64 Prozent aller Spitzensportler regelmässig solche Supplemente konsumieren, teilweise bis zum dreifachen der empfohlenen Menge.

Noch gravierender sind die möglichen Folgen für die vielen Freizeitsportler. Untersuchungen gehen davon aus, dass bis zu 85 Prozent der Besucher von Fitnesscentern solche Nahrungsergänzungsmitteln, oft in Form von Proteinshakes, ausprobieren. Dass von den untersuchten Produkten 4,5 Prozent eine stark gesundheitsgefährdende Menge der verbotenen Substanzen enthielten, die etwa einen Herzstillstand auslösen können, ist keine beruhigende Nachricht.

Auch nicht, dass die Hersteller das Problem der Verunreinigung, etwa durch kontaminierte Produktionsanlagen, in den vergangenen 15 Jahren nicht gelöst haben. Schon kriminell sind jene Produkte, denen absichtlich eine grössere Menge von anabolen Steroiden zugeführt wurde, um die versprochene Wirkung zu steigern. Die Autoren der Studie fordern denn auch klar stärkere Vorschriften und Kontrollen durch die Lebensmittelkontrollbehörden in einem Markt mit riesigen Umsätzen und einer mangelhaften Regulierung.

Auch in der Schweiz kontrolliert Swissmedic Supplemente im Gegensatz zu Medikamenten nicht. So muss auch Antidoping-Direktor Ernst König konstatieren: «Die Situation in der Schweiz kennen wir nicht im Detail. Es gibt deshalb auch keine zertifizierten Produkte.» Eine Hilfe können die drei internationalen Zertifizierungsprogramme Kölner Liste, NSF Sport und Informed Sport bieten. Da die Analysekosten für die Hersteller hoch sind, fehlen aber viele in der Schweiz erhältliche Produkte auf diesen Listen.