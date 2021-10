Der Aufstieg von FCZ-Stürmer Assan Ceesay.

Super League Vom Chancentod zum Goalgetter: Stürmer Assan Ceesay blüht beim FCZ regelrecht auf Assan Ceesay hat beim FCZ keine einfachen Jahre hinter sich. Unter Trainer André Breitenreiter wurde er zum treffsicheren Stürmer. Die Karriere des 27-Jährigen aus Gambia begann 2016 im Tessin, als er gegen Gegner wie Willisau und Taverne spielte. Peter Birrer 30.10.2021, 05.00 Uhr

Assan Ceesay ballt die Fäuste, er ist in der Super League angekommen. Claudio Thoma/Freshfocus

Was ist nicht alles über ihn geschrieben und gesagt worden. Ein «Stolperi» sei er, ein «Chancentod», ein Fehlgriff für zwei Millionen Franken. Nette Worte über Assan Ceesay sind lange eine Seltenheit gewesen…

... und auf einmal ist alles anders, fast schon euphorische Töne werden angeschlagen. Weil Ceesay trifft. Weil er ein bedeutender Faktor beim FC Zürich geworden ist. Weil er nicht den Eindruck erweckt, ein zweifelnder Stürmer zu sein, sondern ein selbstsicherer, entschlossener.

Unangenehme Urteile seien halt Teil des Geschäfts, sagt er nun, und überhaupt: «Es gibt viel berühmtere, grössere Fussballer, die heftig kritisiert werden, heftiger als ich.» In schwierigen Momenten hilft ihm ein Leitsatz, an den er sich klammert: «Gib niemals auf! Und sei bereit, wenn deine Zeit kommt.»

27 ist der Stürmer aus Gambia inzwischen, und wenn er nicht die Kraft aufgebracht hätte, Widerstände zu brechen, wäre er vermutlich längst zurück in Westafrika. Aber er wollte seinen Traum leben, den Traum von einer Karriere in Europa.

Andrea Manzo fördert Ceesay im Tessin

Früh schon verliess Assan Ceesay seine Heimat, um im benachbarten Senegal bei Casa Sports fortzufahren, in einer Liga, von der er wusste, dass immer wieder Scouts vorbeischauen. Tatsächlich machte er Werbung in eigener Sache. Und landete Anfang 2016 in der Schweiz. Im Tessin. Bei tiefen Temperaturen. Aber eines schloss er schnell aus: dass er bald wieder heimreisen würde: «Ich hatte ja darauf hingearbeitet, nach Europa zu kommen mit dem Plan, mich durchzusetzen.» Ausserdem hatte er zuvor mit Pa Modou telefoniert, seinem gambischen Landsmann, der damals beim FC Sion unter Vertrag stand. Von ihm bekam Ceesay «nur Positives» über die Schweiz zu hören. Das bestärkte ihn in der Überzeugung, das Richtige zu machen.

Trainer Andrea Manzo verhalf Assan Ceesay zum Super-League-Debüt. Steffen Schmidt/Freshfocus

Assan Ceesay sitzt an einem Mittag im Oktober in der Zürcher Saalsporthalle auf einer Holzbank und erzählt von früher, wie er mit seinen Freunden auf der Strasse kickte, dass er damals Fernando Torres bewunderte, den spanischen Stürmer. Und wie er von seiner Mutter zu hören bekam, nicht immer nur an Fussball zu denken, sondern sich zu überlegen, was er als Erwachsener beruflich tun könnte, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber für ihn gab es keine Option, er wollte nichts anderes, und heute ist er stolz, hartnäckig geblieben zu sein. Mit einem Schmunzeln sagt er: «Alle sind zufrieden, wie es herausgekommen ist.»

In der Schweiz bestreitet Ceesay seine ersten Partien mit dem Team Ticino U-21, er bewegt sich in der Anonymität der 2. Liga interregional, die Gegner kommen aus Willisau und Taverne, aus Hochdorf und Sarnen. Der junge Afrikaner fällt mit seiner Schnelligkeit und Toren auf, trifft in zwölf Partien zwölf Mal und beeindruckt seinen Trainer Andrea Manzo. «Assan wollte vorankommen», sagt er im Rückblick, «und er lernte sehr schnell.»

Manzo kümmert sich um Ceesay, er baut zu ihm eine Beziehung auf, die er als «väterlich» bezeichnet, und schenkt ihm das so wichtige Vertrauen. Der Stürmer hat eine sensible Seite, er benötigt Zuneigung. Bekommt er diese, erhöht das seine Leistungsfähigkeit. Es ist kein Zufall, dass Ceesay nach seinen ersten sechs Monaten im Tessin seinen Einstand in der Super League beim FC Lugano gibt – und es ist ebenso wenig ein Zufall, dass Andrea Manzo ihm dazu verhilft. Er hat im Sommer 2016 das Amt von Zdenek Zeman übernommen. Als er im Winter gehen muss, findet sich Ceesay unter dem neuen Trainer Paolo Tramezzani nicht mehr zurecht. 2017 wechselt er zu Chiasso in die Challenge League.

Breitenreiter: «Assan ist sehr lernwillig»

«Assan ist sehr lernwillig und ein positiv eingestellter Mensch, der hart an sich arbeitet», sagt FCZ-Trainer André Breitenreiter. Claudio Thoma/Freshfocus

Aber er kehrt zurück in die Super League. Der FC Zürich hat plötzlich Bedarf, als Michael Frey Ende August 2018 bei Fenerbahce Istanbul unterschreibt. Ceesay soll die Lücke schliessen, Zürichs damaliger Sportchef Thomas Bickel erkennt die Qualitäten des Gambiers. Aber es dauert, bis sie zum Vorschein kommen, bis Ceesay zeigt, wie schnell er ist, dass er ein Gespür für die Situation vor dem gegnerischen Tor und auch technische Fähigkeiten besitzt.

Nach anderthalb Jahren leiht ihn der FCZ an den VfL Osnabrück aus, sechs Monate später ist er zurück. Seine Bilanz zwischen 2018 und 2021: sechs Tore in der Super League, eines in der 2. Bundesliga. Wie weiter also? Offensichtlich wird, dass der Trainerwechsel ihm guttut. Als André Breitenreiter übernimmt, blüht Ceesay regelrecht auf, bringt es auf acht Treffer in zehn Partien, allein vier erzielt er beim 6:2 gegen Sion. Er viel bekommt Applaus und Lob von allen Seiten. «Assan ist sehr lernwillig und ein positiv eingestellter Mensch, der hart an sich arbeitet», sagt Breitenreiter, «unsere Spielidee mit geradlinigen, schnellen Angriffen kommt ihm sehr entgegen.» Aber deswegen stellt Breitenreiter nicht gleich einen Freipass aus. Wenn der Chef nicht zufrieden ist, merkt das Ceesay sehr wohl wie etwa am Dienstag in Yverdon. Nach einer Halbzeit war Schluss für ihn, und der Abend endete spät im Frust mit dem Aus im Cup-Achtelfinal.

Enttäuschungen wie diese sind selten geworden für Assan Ceesay. Er fühlt sich rundum wohl in Zürich, was auch damit zu tun hat, dass er in der Region Landsleute kennengelernt hat, mit denen er gerne kocht oder Snooker und Pétanque spielt. Sie sind stolz auf ihn, stolz wie alle auch, die sich für die gambische Nationalmannschaft interessieren. Ceesay ist einer ihrer beliebten Spieler, und ihm wiederum liegt die Auswahl am Herzen. Als er in der Schweiz Mühe hatte, waren Abstecher zu Länderspielen stets eine willkommene Abwechslung.

Andrea Manzo gehört zu jenen, die mit Freude verfolgen, wie Ceesay sich entwickelt. «Ich bin glücklich, wenn ich ihm etwas mitgeben konnte», sagt der Italiener, «Assan hat sich seinen Status, den er jetzt hat, verdient.» Und was Kritik angeht, rät Manzo seinem einstigen Schützling: «Sieh es positiv. Wenn du kritisiert wirst, bedeutet das, dass du ein wichtiger Spieler bist, dem man eigentlich vieles zutraut.»