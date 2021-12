Norwegens Skistar Aleksander Aamodt Kilde ist ein Musterschüler

Norwegens Skistar Seriensieger Kilde: Der Musterschüler mit dem Hang zum totalen Risiko Aleksander Aamodt Kilde gewinnt seinen dritten Super-G in Serie. Kommt der Norweger durch, sei er kaum zu schlagen, sagt sein Schweizer Konkurrent Marco Odermatt. Rainer Sommerhalder, Bormio 29.12.2021, 16.58 Uhr

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde degradiert seine Gegner beim Super-G in Bormio zu Statisten. Luciano Bisi / AP

Seine Weltcupsiege sind ebenso beeindruckend wie bislang selten. Vor dieser Saison gewann der Norweger Aleksander Aamodt Kilde in 165 Rennen erst sechsmal. Selbst sein Triumph im Gesamtweltcup vor zwei Jahren basierte vielmehr auf einer eindrücklichen Konstanz mit 22 Plätzen in den Top-10 in Serie, aufgeteilt in vier verschiedene Disziplinen.

Doch in diesem Winter ist alles ein wenig anders. Der 29-jährige Kilde ist in den Speedrennen das Mass aller Dinge, gewann bei acht Starts viermal, dreimal in Serie im Super-G und dazu in der Abfahrt von Beaver Creek. Wenn der risikofreudige Norweger durchkommt, staunen selbst hochkarätige Konkurrenten über ihren Rückstand.

So auch Marco Odermatt am Mittwoch in Bormio, wo er als Achter und als drittbester Schweizer hinter Beat Feuz (5.) und Stefan Rogentin (7.) unter den inzwischen sehr hohen Erwartungen blieb. Immerhin hatte Odermatt saisonübergreifend in dieser Disziplin vor den Rennen in Italien fünf Podestplätze in Folge herausgefahren.

Bewunderung von Konkurrent Odermatt

In Bormio musste aber auch der Schweizer Shootingstar neidlos anerkennen: «Den Rückstand auf Platz 2 kann ich erklären. Aber dann bleiben immer noch acht Zehntelsekunden auf Kilde, die ich in meiner Fahrt nirgends finde. Wenn er mit dem Risiko, dass er nimmt, durchkommt, ist er im Super-G eigentlich nicht zu schlagen.»

Kilde selbst sagte, es sei schon eine sehr gute Fahrt von ihm gewesen. «Ich war ganz am Limit, aber wenn man in Bormio gewinnen will, muss man das auch sein.» Zu den Gründen für den derzeitigen Höhenflug meinte der Freund von US-Skistar Mikaela Shiffrin: «Ich habe eine richtig gute Balance von Material und Technik gefunden. Das habe ich in meiner Karriere noch nicht oft erlebt.»

Legendär etwa die Szenen vor sechs Jahren, als ihm zweimal innerhalb kurzer Zeit während eines Rennens ein Ski weg spickte. Atomic musste als Folge eine speziell für ihn und seine Beinkraft ausgerichtete Bindung modellieren. Kilde hat die wohl muskulösesten Oberschenkel im Weltcupzirkus. Seine aussergewöhnliche physische Konstitution verhalf ihm wohl auch zum sportlichen Traumcomeback nach dem Kreuzbandriss im Januar dieses Jahres.

Als Aleksander Aamodt Kilde vor zehn Jahren in die Speedgruppe des norwegischen Weltcupteams aufgenommen wurde, war dies mehr der strategischen Weitsicht der Funktionäre als den überragenden Resultaten des Nachwuchsfahrers geschuldet. Den Norwegern ging es um die Weitergabe von Know-how und Erfahrung der damals dominierenden Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud an die nächste Generation.

Er hörte auf die Stars und zeigte Demut

Kilde war damals noch kein überragender Skifahrer. Er hätte vom Talent her ebenso gut eine Karriere als Fussballer einschlagen können. Aber die Trainer erkannten bei ihm Tugenden, die den jungen Fahrer zum Kronprinzen der norwegischen Skihelden stempelten. Er gab stets Vollgas und brachte den Willen mit, in jeglicher Beziehung und mit aller Konsequenz an die Grenzen zu gehen.

Und vor allem setzte er die Tradition der Demut fort, welche Svindal und Jansrud neben ihren Leistungen erst zu grossen norwegischen Sportlern gemacht hatte. Kilde war und ist kein Athlet, der es besser weiss als die anderen.

Kilde war schlicht ein Musterschüler. Er hörte auf die Teamleader, war aufmerksam bei Analysen seiner Trainer und imstande, Inputs punktgenau umzusetzen. Nur ein Manko verfolgt ihn bis heute: Der 29-Jährige hat ab und zu Mühe, im Rennen die Balance zwischen Attacke und Taktik zu finden. Das macht ihn noch immer verwundbar, gehört aber irgendwie zu seiner DNA, wie ein Mitglied des norwegischen Skiteams sagt.

In Norwegen hat man übrigens auch keine Angst, dass Kilde durch die Traumbeziehung mit Mikaela Shiffrin und dem damit gesteigerten Interesse der Boulevardmedien abhebt. Das Team kommt bei ihm stets vor persönlichen Interessen.