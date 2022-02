Nevin Galmarini glaubt an die Titelverteidigung

Titelverteidiger bei Olympia Nevin Galmarini, ein Snowboarder und Gentleman Der 35-jährige Olympiasieger von 2018 ist nicht nur ein heisses Schweizer Eisen im Parallel-Riesenslalom. Der Engadiner ist eine aussergewöhnliche Sportlerpersönlickeit. Rainer Sommerhalder 07.02.2022, 05.00 Uhr

Rechtzeitig auf Olympia traut sich Titelverteidiger Nevin Galmarini zu, im Parallel-Riesenslalom ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitzureden. Expa/Dominik Angerer / APA/APA

Nevin Galmarini macht überall eine gute Figur. Als olympischer Alpinsnowboarder mit Silber in Sotschi und Gold in Pyeongchang. Als Familienmensch mit seiner fünf Jahre älteren Ehefrau Nadja und den dreieinhalbjährigen Zwillingssöhnen Eddie und Louie. Als kritischer Sportler im Club des Schweizer Fernsehens zum Thema Sinn und Unsinn von Olympischen Spielen in China. Und als smarter Gesprächspartner bei Interviews und Medienterminen.

Galmarinis Antworten haben Tiefgang. Und er lässt die Leidenschaft, die er in seinen Sport investiert, mit jedem Satz fassbar werden. Nur bei einem Thema wird der 35-Jährige einsilbig: auf die Feststellung, dass er ja neuerdings Solothurner mit Wohnsitz in Flumenthal sei. «Ich fühle mich überhaupt nicht als Solothurner», sagt der Snowboarder mit abgeschlossenem Wirtschaftsstudium mit Nachdruck. Die Galmarinis haben das Haus neben den Eltern von Nadja bezogen, damit die Betreuung der Zwillinge auf mehr Schultern verteilt werden kann.

Als Profisportler ist Nevin Galmarini viel unterwegs. Und er wolle sich sicher sein, dass seine Frau trotzdem die nötige Unterstützung erhält. Die junge Familie hält sich aber auch oft in Ardez im Unterengadin auf. Diesen Ort bezeichnet der gebürtige Appenzeller als seine Heimat.

Galmarini wirft alles in die Waagschale

Galmarini reist zwar nicht mit überragenden Resultaten und daher auch nicht mit dem gleichen Selbstvertrauen wie vor vier Jahren an die Winterspiele. Aber er glaubt daran, auf dieser, seiner Bühne nochmals Grosses leisten zu können. Im letzten Wettkampf vor Olympia qualifizierte er sich erstmals seit der Saison 2018/2019 wieder für den Halbfinal eines Rennens.

Nicht nur dieser 4. Rang dient der mentalen Gewissheit, wieder konkurrenzfähig zu sein. «Ich habe seit meiner Rückkehr in den Weltcup brutal viel dafür investiert», sagt er. Er sei in allen Bereichen tief in die Details gegangen. Dabei hielt er sich an einen Leitspruch, den ihm sein ehemaliger Trainer mit auf den Weg gab: Mache das, was du kannst. Aber mache das verdammt gut!»

Eine gute Figur machte Galmarini auch bei der TV-Diskussion zur problematischen Olympiavergabe nach Peking. Mit seinen kritischen Worten lehnte er sich als einer von wenigen Schweizer Wintersportler in dieser Frage zum Fenster hinaus. Der 35-Jährige sagte, die Reise nach China bringe ihn in einen inneren Konflikt, «denn ich bin ein kritischer Mensch und das Thema Menschenrechte hat bei mir einen hohen Stellenwert».

Kritischer Blick auf China nicht bereut

Allerdings könne er auch jene Athletinnen und Athleten verstehen, die nichts zu diesem Thema sagen wollen. Oft mit dem Grund, dass sie sich auf ihren sportlichen Einsatz konzentrieren und nicht auf einem Nebenschauplatz unnötige Energie verpuffen wollen. «Ich selber fühlte mich dadurch in meiner Olympiavorbereitung überhaupt nicht abgelenkt. Für meine Leistung ist das kein Faktor», urteilt Galmarini.

Dass der überlegte Athlet überhaupt nochmals bei Olympia angreifen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Nach seinem Triumph in Pyeongchang kämpfte er mit immer stärker werdenden Rückenschmerzen. Nach einer Bandscheibenoperation im November 2019 dauerte es 22 Monate bis zum Wettkampf-Comeback.

Vielleicht verlängert Galmarini seine Karriere

Trieb ihn Olympia schon während der Reha entscheidend an? Nevin Galmarini verneint. «Damals war die einzige Hoffnung, eines Tages wieder normal gehen zu können.» Doch je mehr Fortschritte Galmarinis Reha brachte, umso lebendiger wurde die Vision. «Die Olympischen Spiele wurden zu einer mega coolen Inspiration.» Der 35-Jährige empfand das Leben als Spitzensportler wieder als Genuss und Privileg. Bereits vor dem Wettkampf bilanziert er deshalb: «Es hat sich gelohnt».

Vielleicht sogar derart, dass er noch einmal eine oder zwei Saisons anhängt - wenn es für ihn sportlich, gesundheitlich, familiär und punkto Motivation stimmt. Von der Familie war er zuletzt so lange getrennt wie noch nie. Galmarini wollte so das Ansteckungsrisiko für Corona minimieren. Es sei ab und zu hart gewesen, wenn die Kinder auf Facetime nachfragten: «Papi, wann kommst du heim?» Nach Olympia gibt es deshalb für Nevin Galmarini nur etwas: Zeit mit der Familie verbringen.