Der erste grosse Gewinner: Patrick Rahmen bleibt Trainer, seine Beförderung ist exemplarisch Patrick Rahmen wurde als erste wichtige Personalie in ihrem Amt bestätigt. Wie David Degen diese Wahl traf, ist illustrierend. Für sein Wirken und die ganze Übernahme des FCB durch den Ex-Fussballer. Céline Feller 14.05.2021, 18.09 Uhr

Nun tanzen die Spieler des FC Basel nach Patrick Rahmens Pfeife. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Basel, 8. April 2021)

Ein bisschen überrascht war Patrick Rahmen am Dienstagnachmittag dann doch. Beim Besuch von Bernhard Burgener und David Degen im Mannschaftshotel im Vorfeld des Lugano-Spiels wurde Rahmen das Vertrauen ausgesprochen.

Nach Wochen der Spekulationen, guten Leistungen und zahlreichen gesammelten Argumenten war also endlich klar: Das «ad interim», welches aktuell noch auf den Titel Cheftrainer folgt, wird gestrichen. Über dieses Sig­nal habe er sich gefreut, natürlich – auch wenn es etwas gar aus dem Nichts kam.

Dass dies dann auch noch an der Pressekonferenz gleich öffentlich verkündet wurde – eine weitere kleine Überraschung. Eine, von der weder Rahmen noch sein Umfeld wussten, die man aber unter den gegebenen positiven Umständen logischerweise hinnimmt.

Denn Patrick Rahmen ist der erste ganz grosse Gewinner des Machtwechsels. Während die Neubesetzungen zentraler Positionen wie jener des CEO oder des Sportchefs noch offen sind, wurde die Frage nach dem Trainer sofort geklärt – keine 24 Stunden nach der Aktienübertragung.

Flexibilität und schnelle Entscheide als Bausteine

Die Beförderung vom Übergangs- zum definitiven Cheftrainer durch den neuen Chef ist exemplarisch für dessen Wirken. Schnell, gerade heraus, direkt. Wenn David Degen etwas gefällt, setzt er sich dafür ein und umgekehrt. Auch wenn die Aktion mitunter für alle Beteiligten eine leichte Überrumpelung ist. Aber genau deshalb ist Rahmens Ernennung nicht nur sinnbildlich für Degens Wirken, sondern für die komplette Übernahme des Vereins durch den Ex-Fussballer.

Eine, die in gewissen Zügen auch etwas auf Flexibilität und schnelle Entscheide baut. Es soll dies nicht negativ konnotiert sein, es ist viel mehr den Umständen geschuldet. Denn, man erinnere sich: Bis am Montag war nicht klar, ob Degen wirklich die Aktien von Burgener überschrieben bekommt. Zwar zeichnete sich eine Einigung am Freitag ab, sicher konnte sich aber niemand sein. Hinzu kommt, dass bis am Montag noch immer ein Gerichtstermin für den folgenden Tag angesetzt war.

Der Verwaltungsrat - eine Nacht- und Nebelaktion

Die Degen-Partei musste also sämtliche Eventualitäten vorbereiten, ohne dabei irgendeine Absicherung zu haben. Und mit der Frage im Kopf, was nun mehr Ressourcen verbrauchen darf: Die Vorbereitung auf einen möglichen Kampf vor Gericht oder die Planung des neuen FC Basel, sofern er den Verein denn übernehmen könnte.

Nicht nur Rahmens eher spontane Nomination zeigt, wie im Degen-Lager wohl gewichtet wurde. Denn so ist auch von diversen Quellen zu hören, dass nicht nur Reto Baumgartner – der designierte Verwaltungsratspräsident der FC Basel Holding AG – kurzfristig für diesen Posten angefragt wurde, sondern dass der Verwaltungsrat zwei Tage vor der grossen medialen Verkündung am Dienstagnachmittag noch nicht zusammengesetzt war. Es gleicht einer Nacht- und Nebelaktion, in der alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden.

Das Resultat lässt sich sehen – in Form eines vielversprechenden Führungsteams und anhand der Trainerentscheidung. Einerseits, weil so Ruhe direkt an der Mannschaft bleibt, derweil der ganze Klub auf den Kopf gestellt wird. Die alte Führung hatte damals genau das Gegenteil bewirkt, als sie mit Urs Fischer einen funktionierenden Trainer entliess. Die Folgen sind bekannt. Andererseits und noch viel mehr aber, weil Rahmen von den Spielern gefeiert, intern geschätzt und medial gelobt wird. Dass er ausserdem schon lange von diesem Posten träumt, ist ein offenes Geheimnis.

Erst der FCZ, dann Vertragsdetails

Weitere Details sind rund um den ersten grossen Gewinner unter Degen noch nicht geklärt. «Es laufen aber Gespräche im Hintergrund», wie Rahmen am Freitag an der Medienrunde im Vorfeld des Klassikers vom Samstag sagt. Fortgeschritten sind die dem Vernehmen nach aber noch nicht.

Der 52-Jährige geht aber davon aus, dass es nach diesem Spiel und noch vor der letzten Saisonpartie am Freitag vorangehen werde. Dass jetzt erst das Spiel im Fokus sei, in dem man sich Platz 2 so gut wie sichern kann, «ist völlig in Ordnung für mich».

Mit seinem neuen Chef verbindet Rahmen kein speziell enges oder persönliches Verhältnis, wie er sagt. «Aber wir sind uns wie alle Basler Fussballer immer wieder über den Weg gelaufen.» Das nächste Mal spätestens kommende Woche, wenn alle Details geklärt werden sollen.