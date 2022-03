Engadiner Skimarathon: So schnell ist Ihre Gemeinde

Datenanalyse Wie schneidet Ihre Gemeinde am «Engadiner» ab? Unsere Langlaufkarte zeigt es Nach drei Jahren Pause starten am Sonntag wieder weit über 10'000 Langläuferinnen und Langläufer zum Engadin Skimarathon. Eine Tendenz ist beim Blick auf die Ranglisten der vergangenen Jahren sehr deutlich: Immer mehr Unterländer, besonders Zürcher, nehmen am Lauf teil. Warum? Und wo wohnen die schnellsten Läuferinnen und Läufer? Wir zeigen es in unserer Analyse der Rangliste von 2019, samt interaktiven Grafiken. Ralf Streule 0 Kommentare 11.03.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Kann das stimmen? Menduri Kasper, der Geschäftsführer des Engadin Skimarathon, muss zuerst in der diesjährigen Startlisten-Statistik nachschauen. «Ja, tatsächlich, jeder vierte Schweizer Teilnehmer stammt aus dem Kanton Zürich!» Man staunt. Langlauf ist also tatsächlich im Unterland angekommen. Der einwohnerstärkste Kanton der Schweiz hat den Bündnern in Sachen Teilnehmerzahl längst den Rang abgelaufen. Über 2000 Läuferinnen und Läufer sind in diesem Jahr mit dem Vermerk «ZH» gemeldet, aus dem Bündnerland sind es gut 1500.

Eins, zwei, drei, Zürcher! Jede vierte Läuferin und jeder vierte Läufer am diesjährigen «Engadiner» stammt aus dem Kanton Zürich. Bild: Andy Mettler / swiss-image.ch

Die Tendenz gilt ganz allgemein für den urbanen Raum. Während die Gesamt-Teilnehmerzahlen am Skimarathon in den vergangenen zwei Jahrzehnten ziemlich konstant blieben, stiegen jene aus Schweizer Städten seit 1999 deutlich an, siehe Zürich (von 255 auf 653), Aarau (12 auf 28), St.Gallen (68 auf 109), Luzern (62 auf 123), Bern (52 auf 127) oder Basel (53 auf 62).

Dass der Langlaufboom auch das Mittelland und die Städte erreicht habe, freue ihn natürlich, sagt Kasper. «Es ist eine Tendenz, die wir seit langem ausmachen», sagt Menduri Kasper. Etwa um 2015 hat Zürich den Kanton Graubünden überholt und abgehängt. Im Bündnerland stagnieren die Zahlen mehr oder weniger - auf hohem Niveau.

Freilich sieht die Sache anders aus, bezieht man die Einwohnerzahlen mit ein. In Sachen «Langläufer-Dichte» sind die Bergler den Unterländern weiterhin einen grossen Schritt voraus. Hier sind es nach wie vor die Engadiner Gemeinden, die die grösste Delegation am Skimarathon stellen. Angeführt von Sils und Madulain bei La Punt, wo gleich vier Prozent aller Einwohner mitmachen.

Doch es gibt weitere Schweizer «Langlauf-Nester», wie ein Blick auf die Teilnehmerkarten zeigt. Das Goms im Oberwallis, natürlich, und das Berner Oberland. Aber auch Zentralschweizer Gemeinden wie Rothenthurm (SZ), Altdorf (UR), das Entlebuch. Die Loipennähe ist also wenig überraschend ein deutlicher Treiber. Das nördlichste Engadiner-Nest befindet sich jedoch in der Gemeinde Appenzell. 11 von 100 Einwohnern sind im Engadin mit dabei.

Und, eher überraschend: Egnach-Neukirch, die Gemeinde am Bodensee, stellte mit 21 Läuferinnen und Läufern verhältnismässig für eine «Unterland-Gemeinde» ausserordentlich viele Teilnehmer - und leuchtet in der folgenden Grafik einsam am Bodenseeufer auf:

Eines zeigt sich deutlich: Die Bergler lassen sich bezüglich gelaufener Zeiten vom Unterländer nicht einholen, geschweige denn vom Zürcher. Bündnerinnen und Bündner liefen den Marathon vor drei Jahren im Schnitt in etwa zweieinhalb Stunden, die Zürcher/innen brauchten fast drei. Ganz vorne liegt Appenzell Innerrhoden: Mit 2:25 Stunden im Schnitt haben die Appenzeller Uri um zwei, Nidwalden und Glarus um drei Minuten abgehängt. Das nächste Derby der kleinen Kantone steigt am Sonntag.

Welche Gemeinden aber haben die Nase vorne? Natürlich sind es jene Gemeinden, die nur einen oder zwei Läufer stellen, diese aber in der Spitze mitlaufen (dank Langläufer und Biathlet Christian Stebler hatte Wolfenschiessen 2019 Rang eins inne).

Um die wirklich schnellsten Dörfer zu finden, braucht es eine andere Herangehensweise: Rechnet man nur Gemeinden mit ein, die mindestens fünf Teilnehmer/innen stellen, findet sich Oberwil im Simmental an der Spitze. Gefolgt von Lantsch bei Lenzerheide, Unterschächen (UR), Fehraltorf sowie den Toggenburger Gemeinden Nesslau und Kirchberg.

