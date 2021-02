Das Interview «Der Spitzname ‹Vizekusen› ist nun mal ein Teil unserer Geschichte» Vor dem Sechzehntelfinal-Hinspiel in der Europa League in Bern spricht Bayer Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler über die Young Boys, den Kunstrasen im Wankdorf und das Supertalent Florian Wirtz. Markus Brütsch 17.02.2021, 05.00 Uhr

Ihm kann im Profifussball keiner mehr etwas vormachen: Rudi Völler, Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen. Freshfocus

Sie haben in Ihrer Laufbahn 667 Pflicht- und unzählige Freundschaftsspiele bestritten – auf YB aber sind Sie nie getroffen.

Rudi Völler: Nach der Auslosung habe ich mich das auch gefragt. Ich habe oft in der Schweiz und gegen viele Schweizer Klubs gespielt, kann mich aber tatsächlich nicht erinnern, einmal gegen die Young Boys angetreten zu sein.

Dennoch glauben wir einen Berührungspunkt zwischen Ihnen und YB gefunden zu haben. Sie verpflichteten 2005 als Sportchef von Bayer Pirmin Schwegler vom FC Luzern, liehen den damals 19-Jährigen aber sogleich bis 2007 an die Young Boys aus. Da muss es doch Kontakte gegeben haben.

Ja, selbstverständlich. Pirmin war damals blutjung, und als wir ihn dann endgültig aus Bern zu uns holten, kam er am Anfang nicht so zum Zuge. Auch, weil wir ein sehr gutes Team hatten.

Es gab unter Ihnen als Sportchef noch einige Schweizer mehr in Leverkusen.

Klar. Tranquillo Barnetta war ein Topspieler und ein super Typ. Viele hier haben noch heute gute Erinnerungen an ihn. Er hat tolle Spiele abgeliefert.

Da waren auch noch Eren Derdiyok, Admir Mehmedi und Josip Drmic. Und noch früher Torhüter Pascal Zuberbühler.

Wir hatten tatsächlich schon einige Schweizer bei uns. Derzeit ist aber eher die österreichische Variante Trumpf (schmunzelt). Das ist manchmal reiner Zufall. Aber mit allen, die Sie genannt haben, machten wir super Erfahrungen. Auch Eren hat bei uns gute Jahre gehabt. Ich erzähle es immer wieder gerne: Wenn man von Eren ein Zweiminutenvideo mit seinen Topaktionen zusammenschneiden würde, hätte er gute Chancen, sofort von Real Madrid verpflichtet zu werden.

Völler: "Wenn man Eren Derdiyoks beste Szenen zusammenschneiden würde, hätte er gute Chancen, gleich von Real Madrid verpflichtet zu werden." Freshfocus

Kennen Sie einen YB-Spieler?

Da ich zur AS Roma noch immer einen engen Draht habe, schaute ich mir in der Gruppenphase ihre Spiele an. Und habe dabei zwei Mal YB gesehen. Ich weiss natürlich, dass wichtige Spieler wie Nsame und Camara gesperrt sind. Und dass der Franzose ein Topstürmer ist, habe ich auch mitbekommen. Unser Respekt als Klub und der unseres Trainers Peter Bosz ist gross. Uns ist schon bekannt, dass die Young Boys in der Schweiz inzwischen jene Ausnahmestellung haben, die jahrelang der FC Basel besass. Es gibt zwar noch viele Spiele, aber angesichts des riesigen Vorsprungs habe ich schon das Gefühl, dass sie erneut Meister werden.

"Uns ist schon bekannt, dass die Young Boys in der Schweiz inzwischen jene Ausnahmestellung haben, die jahrelang der FC Basel besass."

Fabian Lustenberger…

…natürlich. Wir haben damals vor anderthalb Jahren in Berlin gespielt, als er seine letzte Partie für die Hertha bestritt. Ein guter Junge und ein wichtiger Spieler, der immer gut rüberkam.

Wir Schweizer machen uns oft etwas kleiner, als wir tatsächlich sind. Denken Sie, das ist auch der Fall, wenn wir die YB-Chancen auf den Aufstieg in die Achtelfinals mit 20 Prozent beziffern?

Mit diesen Prozentangaben kann ich relativ wenig anfangen. Was soll ich Ihnen sagen? Wir sind sicherlich der Favorit und wollen dieser Rolle auch gerecht werden. Aber YB ist der absolute Topclub in der Schweiz. Wir müssen, wenn wir im Bild bleiben wollen, 100 Prozent investieren, um eine Runde weiterzukommen. Weniger geht nicht. Vor genau zwei Wochen sind wir im DFB-Pokal gegen den Viertligisten Rot-Weiss Essen ausgeschieden. Wir haben nicht den geringsten Grund, YB zu unterschätzen. Das wird uns auch sicher nicht passieren. Wir wollen schon in Bern eine gute Partie abliefern.

Auf Kunstrasen allerdings. Als 2019 die Glasgow Rangers in der Europa League in Bern antraten, liess Trainer Steven Gerrard kein gutes Haar am Spielfeld.

Wir werden uns nicht sehr mit diesem Thema befassen. Es ist nun mal so, dass in Bern auf Kunstrasen gespielt wird und wir werden immerhin das Abschlusstraining darauf bestreiten. Natürlich ist es anders, auf Kunstrasen zu spielen. Wir werden deshalb aber nicht rummeckern. Wir haben ja auch viele junge Spieler, die schon oft auf Kunstrasen gespielt haben. Und wenn ich noch einmal an das Spiel in Essen zurückdenke: Da spielten wir auf einem katastrophalen Platz, auf dem die Spieler ständig ausrutschten.

Rudi Völler: "Wir werden wegen des Kunstrasens nicht rummeckern." Freshfocus

Auf Äckern wurde zu Ihrer Zeit als Bundesligaprofi häufig gespielt.

Wenn ich mir vorstelle, wie in den 80-er und 90-er Jahren die Plätze um diese Jahreszeit aussahen, muss ich sagen: Das war eine Katastrophe. Die Bälle sprangen in alle Richtungen weg. Im Winter gab es kaum noch Rasen, geschweige denn Rasenheizungen. Heute jammern wir auf hohem Niveau. Ich gucke jetzt gerade von meinem Büro hinunter in die BayArena und kann nur sagen: Was die heutigen Profis für Stadien und Trainingsplätze zur Verfügung haben, ist top.

Welche Bedeutung hat die Europa League für Bayer? Haben die Bundesliga und die Qualifikation für die Champions League Priorität?

Nein, wir sind jetzt leider im Pokal ausgeschieden. Wir wären gerne wie im letzten Jahr ins Endspiel gekommen. Aber das ist vorbei, und das müssen wir leider abhaken. Nun stehen wir noch in zwei Wettbewerben. Die Europa League ist ein Wettbewerb, in dem wir uns Chancen ausrechnen, relativ weit zu kommen, wenn wir alles abrufen. Sie ist ein richtig guter Wettbewerb. In der Bundesliga sind wir im Moment Fünfte und versuchen natürlich, in die Champions League zu kommen.

2018 hat Bayer im Duell mit dem punktgleichen Borussia Dortmund die Königsklasse knapp um drei Tore verpasst. Was geht in einem solchen Fall finanziell verloren?

So um die 30 Millionen Euro sind es dann schon weniger. Aber das ist dann halt einfach so. Es sind Dinge, die tun im Augenblick sehr weh. Wir und die Dortmunder sind Klubs, die immer in der Champions League spielen möchten. Es gibt fünf, sechs Vereine, die sich ein Hauen und Stechen um die begehrten Plätze im wichtigsten Klubwettbewerb liefern. Im letzten Jahr verpassten wir das Ziel gegen Gladbach knapp, im Jahr davor hatten wir die Nase vorn. Diesmal sind die Wolfsburger und Frankfurter mit dabei. Es wird bis zum Ende spannend bleiben.

Bayer war in der Bundesliga bis und mit dem 12. Spieltag ungeschlagen und hat danach den Faden verloren. Zuletzt gegen Mainz gar nach einer 2:0-Führung bis kurz vor Schluss nur 2:2 gespielt. Was sind die Gründe für das Nachlassen?

Ich bin nun auch schon ein paar Jahre dabei und habe solche Phasen oft erlebt. Bei unseren zwei Serien mit fünf Siegen waren auch ein paar Spiele dabei, die anders hätten ausgehen können. Genauso wie in den letzten Wochen, als wir ein paar Partien ganz knapp verloren haben, die auf Messers Schneide waren und die wir auch hätten gewinnen können. Die Wahrheit liegt in der Mitte.

Kaum hat Bayer Kai Havertz für 80 Millionen verkauft, steht mit dem 17-jährigen Florian Wirtz bereits der nächste junge Spieler bereit, dem wahre Wunderdinge nachgesagt werden. Ist er von der Qualität her mit Havertz vergleichbar?

Für 80 Millionen Euro an Chelsea verkauft: Kai Havertz (links). Fresfocus

Sie sind von der Spielart und Statur her völlig unterschiedlich. Beide haben aber eine wunderbare Beziehung zum Ball, insbesondere bei der An- und Mitnahme. Das ist meiner Meinung nach immer das Mass aller Dinge für jeden Topfussballer: die Geschwindigkeit der Ballmitnahme. In dieser Beziehung sind beide überragend. Der Kai hat sich schon als Nationalspieler bewiesen, und er wird es auch bei Chelsea noch allen zeigen. Er ist ein absoluter Weltklassekicker. Und unser Florian, der im Sommer erst 18 wird, ist auf gutem Wege, in die Fussstapfen von Kai zu treten. Er ist ein riesengrosses Talent, das wir aber nicht unter Druck setzen wollen. Es wird auch wieder schwächere Spiele geben. Aber wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben.

Leverkusen hat sich in Anlehnung an einige verlorene Endspiele – einmal Champions League, drei Mal im Pokal – den Spitznamen Vizekusen eingehandelt und ihn sogar patentieren lassen. Für YB dagegen wurde das Verb «veryoungboysen» kreiert, weil es allzu oft gute Ausgangslagen versemmelte. Das sind doch schöne Parallelen.

Das habe ich gar nicht gewusst. Den Begriff Vizekusen erfand einst eine Zeitung und leider hatten dann bei uns einige die Idee, schmunzelnd und ironisch damit umzugehen. Ob das alles richtig war, wage ich heute zu bezweifeln. Wir werden auf jeden Fall immer wieder darauf angesprochen. Aber das gehört halt zu unserer Geschichte dazu. Ich denke, im Moment wären wir froh, am Ende der Saison Vizekusen zu sein.