Darts-WM 2022 Darts-Star Michael van Gerwen will nach titellosem Jahr seinen vierte Weltmeisterschaft holen Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sucht Darts-Star Michael van Gerwen nach seiner Form. Die Dominanz der letzten Jahre ist verschwunden. Trotzdem will er an der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace nochmals angreifen. Pascal Kuba 27.12.2021, 05.00 Uhr

Michael van Gerwen bläst an der Darts-WM zum Angriff. EPA

Er ballt seine Fäuste, brüllt in die Menge, lässt seiner Freude freien Lauf. Die 3500 teils kreativ verkleideten Zuschauer jubeln, singen seinen Namen. Es sind Szenen wie aus einem Tollhaus, die sich zu Jahresbeginn 2019 im Londoner Alexandra Palace, dem Austragungsort der Darts Weltmeisterschaft, abspielen. Der beste Dartsspieler der letzten Dekade, Michael van Gerwen, holt seinen dritten Weltmeistertitel. Zu diesem Zeitpunkt steht er an der Spitze der Sportart, holt Titel an Titel. Seiner Konstanz und seinem Timing ist kein Gegner gewappnet.

Michael van Gerwen gewinnt die WM 2019. PDC

Fast drei Jahre später sieht die Welt für den Holländer ganz anders aus. Der einstige Dominator leidet unter der längsten titellosen Durststrecke seit 2012. Seine besten Jahr scheint er hinter sich zu haben, die Favoritenrolle bekleidet er nicht mehr. An der diesjährigen WM ist er auf der Jagd nach seinem ersten grossen Major-Titel dieses Jahres, dem wichtigsten des Sports zugleich. Eine ungeheuer lange Wartezeit für den 32-Jährigen. Man stelle sich vor, Novak Djokovic würde in einem Jahr kein einziges Grand-Slam-Turnier gewinnen.

Mit altem Selbstverständnis zum Titel?

Seit dem Corona-Ausbruch leidet die sonst so beeindruckende Konstanz. «Wenn man so lange an der Spitze steht wie ich, wird man manchmal zu entspannt und nimmt alles als selbstverständlich hin. So sollte es nicht sein, ist mir aber passiert», sagt van Gerwen angesprochen auf seine Unbeständigkeit. Zu den Titelanwärtern zählt er sich trotzdem: «Ich weiss, wozu ich fähig bin, und ich denke, dass ich das Vertrauen der Leute verdiene, weil ich so viele Jahre auf Topniveau gespielt habe.»

2019 gewann «MvG »letztmals die Darts-WM im Alexandra Palace. EPA

An Zuversicht und Selbstvertrauen fehlt es dem Holländer keineswegs. «Ich fühle mich gut, frisch und ich freue mich darauf, Darts spielen zu können. Vor allem, weil die Zuschauer wieder da sind.» Tatsächlich ist van Gerwen ein Entertainer auf der Bühne des Darts. Die Interaktion mit den Fans motiviert ihn, gibt ihm Kraft. Speziell im Alexandra Palace, wo Dartsspieler wie Rockstars gefeiert werden, sind die Fans für «MvG» ein wichtiger Faktor: «Ally Pally ohne Fans ist nicht Ally Pally.»

Die Fans geben an der Darts-WM alles. sachab

Zudem konnte der Holländer seine Form in zuletzt steigern. «Die Art und Weise, wie ich in den letzten Monaten gespielt habe, gibt mir viel Selbstvertrauen.» Im Oktober gewann er zum ersten Mal seit zehn Monaten wieder ein Turnier. Seither hat sein Spiel wieder an Fahrt aufgenommen. Bei der Generalprobe zur WM blieb er aber unter den eigenen Erwartungen. Auch sein erstes Spiel an der WM, die im K.o.-Modus gespielt wird, gewann er alles andere als souverän. «Das macht mich nur hungriger», kommentierte er anschliessend.

«Sie sind alle von meiner Form abhängig»

Von seiner Topform ist van Gerwen immer noch weit entfernt. Für «MvG» spricht, dass auch seine ärgsten Rivalen nicht auf der Höhe ihres Spiels sind. «Die anderen Spieler haben in letzter Zeit auch nicht besser gespielt als ich», sagt van Gerwen. Die Buchmacher sehen die Chancen des walisischen Ex-Rugbyspielers Gerwyn Price, aktueller Weltmeister und Nummer eins der Welt, am grössten. Auch dem vorletzten Weltmeister Peter «Snakebite» Wright wird der Titel zugetraut. Doch der Holländer weiss, dass um ihn kein Weg herumführt: «Sie sind alle von meiner Form abhängig. Wenn Michael sein Spiel spielt, wird Michael das Spiel gewinnen, so einfach ist das.»

2020 musste «Mighty Mike» (links) den WM-Titel dem extravagant aussehenden Peter Wright überlassen. EPA

Das Selbstverständnis und Talent können van Gerwen nicht abgesprochen werden. Um an der WM tatsächlich ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können, muss er sein Können nun abrufen und während des gesamten Turniers halten. Die erste Chance, um dies zu zeigen, hat er am Dienstagabend in seinem Drittrundenspiel. Sollte er sein Niveau im Verlauf des Turniers steigern, könnte der Ally Pally im Final am 3. Januar einmal mehr seinen Namen singen, wenn er die Trophäe der Darts-Weltmeisterschaft in die Höhe stemmt.