Fussballer Eriksen meldet sich aus dem Spital: Es geht ihm gut

Dänemark Daumen hoch: Fussballer Eriksen meldet sich aus dem Spital Der dänische Fussballspieler Christian Eriksen meldet sich erstmals seit seinem Kollaps aus dem Spital. In einem Instagram-Post teilt der 29-Jährige mit, es gehe ihm, den Umständen entsprechend, gut. CH Media/dpa 15.06.2021, 10.50 Uhr

Derweil haben in den vergangenen Tagen hunderte Menschen im Zentrum von Kopenhagen eine weisse Wand mit Graffiti und Genesungswünschen für den dänischen Fussball-Star bemalt. Über mehrere Meter ist die Wand mit Grussbotschaften übersät. Sie wurde am Ofelia-Platz in der Nähe des berühmten Hafens Nyhavn in der dänischen Hauptstadt errichtet, wo sie eine der Fanzonen dieses EM-Spielorts begrenzt.