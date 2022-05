Der FC Lugano vor dem Schweizer Cupfinal

Cupfinal Ein reicher Besitzer, bald ein neues Stadion: Der FC Lugano hat fast alles, aber es schaut niemand hin – jetzt soll der Cupfinal das ändern Am Sonntag steigt der Cupfinal zwischen Lugano und St. Gallen. Die Tessiner, die seit August einem amerikanischen Milliardär gehören, wollen den Sieg. Und erhoffen sich Schub für ihr Projekt. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Will gegen St. Gallen den verschossenen Penalty aus dem Cupfinal 2016 wiedergutmachen: Lugano-Spielmacher und -Ikone Mattia Bottani. Urs Lindt / freshfocus

Es ist noch nicht lange her, da befürchtete Mattia Bottani, dass jetzt alles vorbei ist für ihn. Als er an jenem Tag im April vom Platz humpelt, weint er bittere Tränen. Er hat sich im Training verletzt, der Knöchel. Ausgerechnet jetzt, ein paar Tage vor dem Cup-Halbfinal gegen Luzern, der zu Hause stattfinden wird, im Cornaredo. Was für eine Chance, und das alles ohne ihn, den kleinen Spielmacher, der gleich um die Ecke aufgewachsen ist. Den sie in Lugano so verehren.

Er habe damals Angst gehabt, erzählt Bottani. Er schmunzelt dabei ein wenig, denn jetzt, Anfang Mai, sieht die Welt ganz anders aus für ihn. Gegen Luzern spielt er dann doch mit, weil das mit dem Knöchel alles halb so schlimm ist. Es wird ein Sieg im Penaltyschiessen, von dem sie in Lugano immer noch mit glänzenden Augen erzählen.

Und jetzt also der Cupfinal. Am kommenden Sonntag, im Berner Wankdorf. Gegen St. Gallen. Was für eine Chance, denken sie in der Ostschweiz. Was für eine Chance, denkt Bottani. Für ihn wird es der zweite Anlauf. Schon einmal trennte ihn nur noch ein Spiel vom ersten Titel mit Lugano, dem Verein, für den er fast sein ganzes Leben gespielt hat.

Lugano wartet seit 1993 auf einen Titel

Das war 2016. Und es kam nicht gut. Lugano spielt im Letzigrund gegen einen verwundeten FC Zürich, der gerade abgestiegen ist. Nach 33 Minuten bekommen die Tessiner einen Penalty. Bottani schiesst scharf, aber nicht sehr platziert. Später patzt Mirko Salvi im Tessiner Tor. 1:0 für Zürich. Mattia Bottani leidet danach lange. Das soll nun nicht noch einmal passieren. «Ich will jetzt umso mehr gewinnen», sagt er beim Gespräch im Bauch des Cornaredo.

Draussen, hoch oben an der Haupttribüne, hängt ein mächtiges Bild von Bottani, und neben ihm viele andere Tessiner Helden: Die Cupsieger von 1968 zum Beispiel oder die von 1993. Seither wartet Lugano darauf, wieder einmal etwas zu gewinnen. Die Tessiner wurden dreimal Meister, lange ist das her, 30er, 40er-Jahre, und auch dreimal Cupsieger.

Die Helden von einst hängen am Cornaredo. Claudio Thoma

Seither ist es immer mal wieder wild zu- und hergegangen im Cornaredo. Einmal hat der Klub sogar seinen Namen verloren, das war im Jahr 2003. Er musste damals Konkurs anmelden. Zuvor hatte Helios Jermini, der langjährige Präsident, sein Auto in den Luganersee gesteuert. Später zeigten Untersuchungen, dass der Treuhänder Jermini über die Jahre 61 Millionen Franken veruntreut hatte. 45 davon landeten beim FC Lugano.

Der hatte gerade noch, im Jahr 2002, die Meisterschaft auf Platz drei beendet, Julio Rossi stand in seinem Kader, Dario Rota, Stefano Razzetti. Im Jahr darauf muss er weit unten neu starten, als AC Lugano.

Doch bald heisst der Klub wieder wie früher, und schliesslich, im Jahr 2015, kommt er auch wieder in der höchsten Liga an. Das Comeback fällt in die Ära von Angelo Renzetti, die 2010 beginnt. Der Unternehmer wird auch mal Christian Constantin des Tessins genannt, weil er mit ihm den Hang zur Impulsivität teilt.

Der alte Besitzer, Angelo Renzetti, bei seinem Abschied... Keystone

Und dann steht im August 2021 ein Bildschirm im Palazzo dei Congressi in Lugano. Auf diesem Bildschirm taucht das Gesicht eines Mannes auf, der Joe Mansueto heisst und aus dem fernen Chicago ins Tessin spricht. Mansueto ist ein Milliardär aus den USA, der von sich sagt, den Fussball zu lieben. An diesem Tag stellt er sich als neuer Besitzer des FC Lugano vor. Es ist nach Chicago Fire, einem Klub aus der USA, sein zweiter Verein.

... und Renzettis Nachfolger, Joe Mansueto, bei der Präsentation im August 2021 per Video-Schalte. Keystone

Wer heute auf den FC Lugano blickt, der sieht einen Verein, für den sich gerade vieles in eine gute Richtung bewegt. Da ist der reiche Besitzer, da ist das neue Stadion am Horizont, da ist der Cupfinal. Aber da ist eben auch diese Zahl, die sie in Lugano nicht loswerden. Sie lautet 2808. Das ist die durchschnittliche Zuschauerzahl im Cornaredo. In dieser Tabelle liegt Lugano, das in der Super League den vierten Platz belegt, abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Als es Cupfinal-Tickets zu holen gab, standen die Leute plötzlich Schlange

Lugano hat gerade ziemlich alles, nur interessiert das scheinbar niemanden. Doch vor ein paar Tagen standen die Tessiner plötzlich in Scharen vor dem Cornaredo. Die Schlange soll vor dem kleinen Ticketschalter begonnen und bis weit auf die Strasse hinausgereicht haben. Rund 9000 Billette hat der FC Lugano für den Cupfinal bisher verkauft.

Vielleicht wird ja der Cup der Funke, der das Feuer für ihn entzündet. Dass die Tessiner auf den FC St. Gallen treffen, einen Verein, der schon länger lichterloh brennt, und das im guten Sinne, weil er in der Ostschweiz von Begeisterung überschwemmt wird, macht den Final vom Sonntag noch ein wenig interessanter.

Paolo Beltraminelli kennt das Tessin wie seinen Hosensack - und weiss, warum der FC Lugano es schwer hat. Claudio Thoma

Paolo Beltraminelli steht erst mit einem Bein im Cornaredo, da sagt er schon, dass hier halt wirklich etwas passieren müsse. Es klingt fast ein wenig so, als wolle der gebürtige Luganesi sich entschuldigen. Für die schwarz-weissen Sitze, aus denen die Farbe weicht. Für die Tribünen, an denen Wind und Wetter genagt haben.

Bald darauf flitzen seine Finger durch die Luft, sie zeichnen das neue Stadion in die Luft, hier die Tribüne, 10'000 Plätze insgesamt, dort die Sporthalle, da die Wohnblöcke. Nuovo Cornaredo, Investitionsvolumen insgesamt: 374 Millionen Franken.

Projekt Nuovo Cornaredo: Verheissungsvolle Zukunft. Claudio Thoma

Als in den Nullerjahren erste Pläne für das neue Cornaredo gewälzt wurden, sass Beltraminelli als zuständiger Stadtrat in der Regierung von Lugano. Später hat er eng verfolgt, wie es mit dem Projekt weitergeht. Der 60-Jährige war einst Kantonsrat und bis 2019 Staatsrat. Nach seiner Abwahl hat er den Sprung in den Gemeinderat seiner Heimatstadt geschafft.

Exekutive und Legislative, Gemeinde und Kanton, er hat alles gesehen und das Tessin wie seinen Hosensack kennengelernt. Darum weiss er auch genau, weshalb der FC Lugano, den er heiss liebt und über den er Erinnerungen aus den 70er-Jahren zum Besten gibt, es so schwer hat im Südkanton.

Freistossdummys im Cornaredo. Claudio Thoma Die Haupttribüne des Cornaredo. Claudio Thoma In der Ferne der Monte Bré: Aussicht im Cornaredo. Claudio Thoma Tribünenaufgang im Cornaredo. Claudio Thoma Wenn die Fussballer weg sind, kommen die Freizeitsportler ins öffentliche Cornaredo. Claudio Thoma

«Lugano», sagt Beltraminelli zuerst einmal, «glüht für den Sport». Dann holt er aus. Beginnt beim veralteten Stadion. Landet bald bei den vielen Sportvereinen in der Stadt, den Eishockeyanern, den Basketballern. Macht einen Abstecher ins nahe Mailand, wo der italienische Spitzenfussball wartet.

Zählt die zahlreichen Tessiner Fussballvereine auf, Chiasso und Bellinzona, Lugano und Locarno, viel Tradition, viel Identität. Erinnert daran, dass das Tessin weniger Einwohner hat als die Stadt Zürich. Erzählt von der imaginären Grenze, die seinen Kanton teilt, in das Sotto- und das Sopraceneri. Schliesst damit, dass die Luganesi kritisch seien und wählerisch, «ein wenig wie die Zürcher».

Beltraminelli hat sich im Lauf der Jahre daran gewöhnt, dass er immer ein wenig bangen muss um den FC Lugano, aber er hofft, dass jetzt alles besser wird. Aufbruch unter dem neuen Besitzer, und zwar mit einem Cupsieg. «Ich weiss, dass St. Gallen unbedingt gewinnen will, aber Lugano braucht diesen Titel dringender», sagt er. Am Sonntag, so wünscht er sich das, soll das ganze Tessin an der Seite von Lugano stehen.

Mansueto: Kein Investor, sondern ein Philantroph

Wer den Chef in Lugano treffen will, Martin Blaser, seit August CEO, dem kann es passieren, dass er an den Zürcher Flughafen gebeten wird. Blaser trifft dort gerade von einem Sportmarketing-Kongress in Österreich ein. Später fährt er weiter nach Lugano.

Blaser ist seit ein paar Monaten auch der Vizepräsident des FC Lugano. Er selbst nennt sich gerne den Statthalter des Besitzers, Joe Mansueto. In der Schweizer Sportbranche trägt er einen klingenden Namen, er hat schon für GC gearbeitet, für den FC Basel, hat den Schweizer Cup vermarktet und hat zuletzt den Sportvermarkter Ringier Sports geführt.

Seit Joe Mansueto den FC Lugano übernommen hat, müssen seine Leute immer wieder erklären, was ein US-Milliardär mit dem Klub überhaupt will. Die Frage ging zum Beispiel an Georg Heitz, der früher beim FC Basel der Sportchef war und heute bei Chicago Fire, dem anderen Verein aus dem Mansueto-Universum. Ohne den Schweizer wäre der Deal kaum zustande gekommen. Heitz hat stets von Synergien gesprochen, im Scouting, in der Datenanalyse, und auch vom einen oder anderen Spielertausch.

Der Statthalter des neuen Besitzers: CEO Martin Blaser. Keystone

Martin Blaser ist noch etwas anderes wichtig: «Ich wehre mich im Zusammenhang mit Mansueto gegen das Wort Investor, weil es impliziert, dass es um Rendite geht», sagt er. So sei das bei Mansueto aber nicht, er sei ein Philantroph, der schlicht Freude habe am Fussball. So gross, dass der Milliardär am Sonntag in Bern im Stadion sein wird, ist die Freude an Lugano dann aber doch nicht. Überhaupt hat er es noch nie vor Ort geschafft. Blaser sagt, das habe auch mit der Pandemie zu tun, bald werde Mansueto in Lugano vorbeischauen, «das kann ich versprechen».

So genannte Multklub-Modelle liegen im internationalen Fussball im Trend. Meistens geht es dabei um Hierarchie: ein kleiner Klub soll einem grösseren zudienen, etwa, indem er jungen Fussballern Spielpraxis gewährt. Was das bedeuten kann, hat GC erfahren müssen. Beim Traditionsklub wurden zahlreiche Spieler aus dem Umfeld des Partnerklubs Wolverhampton parkiert. Dem FC Lugano ist das bisher nicht passiert, die Verantwortlichen betonen stets, dass man sich auf Augenhöhe begegne, die Tessiner kein Farmteam seien.

Die neuen Besitzer gehen bisher klug vor

In einem seiner seltenen Interviews hat Joe Mansueto kürzlich angedeutet, dass er das ein wenig anders sieht, und doch: Die neuen Besitzer gehen in Lugano bisher klug vor. Sie haben darauf geachtet, Leute zu installieren, die den Schweizer Fussball kennen, allen voran Martin Blaser. Mit Trainer Mattia Croci-Torti und Michele Campana, dem Chief Operating Officer, haben auch zwei Tessiner wichtige Positionen inne – was wiederum langjährigen Anhängern wie Paolo Beltraminelli gefällt.

Ein Tessiner Trainer für den Tessiner Klub: Mattia Croci-Torti. KEYSTONE

Und dann ist es auch nicht so, dass die neuen Besitzer knausrig wären. Das letzte Geschäftsjahr schloss Lugano mit einem Minus von 6,3 Millionen Franken ab; mit einem Ertrag von etwas über sieben Millionen war er zuletzt klar der finanzschwächste Klub der Liga, eigentlich. Aber eben: Mansueto bezahlt, ermöglicht auch mal einen Millionentransfer wie jenen des jungen Algeriers Mohamed Amoura.

CEO Martin Blaser sagt, man sei bei ungefähr zehn Prozent dessen, was man erreichen wolle. Und spricht dann über die Chancen, die das neue Stadion bringen werde. Vorher will er jetzt das Tessin wecken, ihm zeigen, was da fussballerisch gerade entsteht in Lugano. Und zwar am Sonntag, gegen St. Gallen.

