Cupfinal Die grosse Sehnsucht in St. Gallen und Luzern nach der Trophäe Viel zu feiern haben die Cupfinalisten St. Gallen und Luzern nicht. Die Ostschweizer tanzten letztmals im Jahr 2000, als sie überraschend Meister wurden. Die Innerschweizer 1992 nach dem Cup-Sieg. Was löst dieses lange Warten bei den Fans aus? Wir haben nachgefragt. François Schmid-Bechtel, Peter M. Birrer 23.05.2021, 05.00 Uhr

Das Wunder von 2000: St. Gallens Torhüter Jörg Stiel mit dem Meisterpokal. Foto: Michel Canonica

Andreas muss früh raus. Wahrscheinlich reicht es noch für einen Kaffee, ehe sein FC St. Gallen in Bern zum Cupfinal antritt. Andreas lebt in Medellin, Kolumbien. Sieben Stunden Zeitunterschied. Ausschlafen ist an diesem Pfingstmontag indes keine Option für ihn. Sollte sein FC gewinnen, wird er es erstmals bedauern, vor zwei Jahren in die Heimat seiner Frau ausgewandert zu sein.

Kathrin Birrer, Physiotherapeutin und St. Gallen-Anhängerin. HO

Kathrin lebt in Appenzell, mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. «Ach, der Cupfinal ist am Montag?», fragt sie. Sie kenne zwar das Familienprogramm noch nicht, aber dieses Spiel werde sie sich nicht entgehen lassen. Kathrin war acht Jahre lang Physiotherapeutin beim FC St. Gallen. In einer Zeit, als das Stadion noch ein Wohnzimmer war, mitten in der Stadt lag und Espenmoos hiess. Ein paar grüne Perücken, mit denen die Fans 1998 zum letzten Cupfinal nach Bern gereist sind (3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen Lausanne), sind noch irgendwo in einer Schachtel verstaut. Vielleicht wird Kathrin die Perücken am Montag hervorkramen. Aber das ist dann doch die einzige Extrovertiertheit, die sie sich erlaubt. Selbst wenn ihr FC triumphiert.

Die Meisterfeier von St. Gallen.

Martin lebt in St. Gallen. Er ist der ältere Bruder von Ka­thrin. Seit 36 Jahren kauft er ein Saisonabo. Er wird sich das Spiel zu Hause anschauen. Allein. Er wird sich vielleicht einen Moment der Sentimentalität gönnen. Zurückdenken an die schönste Zeit. Zwischen 1988 und 1990, als Iván Zamorano mit seinem chilenischen Kumpel Hugo Rubio das Espenmoos verzauberte. Gewonnen haben sie damals nichts ausser Sympathien und Anerkennung.

Peter lebt in Flawil. Er ist Rentner. Früher viele Jahre im Vorstand des FC. «Transfer-Turbo» nannte man ihn. Peter ist der vielleicht wichtigste Autor des Meistermärchens. Der Meistertitel 2000 sei wie aus dem Nichts gekommen, sagt er heute. Aber er hat nicht Nichts gebracht. Der Meistertitel hat den Weg für die Zukunft, für das neue Stadion geebnet. Wenn St. Gallen am Montag den Cup gewinnen sollte, wird Peter sich still zu Hause freuen.

Meister 2000 - die Stadt explodiert vor Glück

Das war im Frühsommer 2000 anders. Da waren sie alle vier auf der Gasse. Vielleicht sind sie sich begegnet. Haben sich umarmt. Sicher haben sie gefeiert, wie sie noch nie zuvor gefeiert haben. Den FC, die Stadt, die Region, sich selbst. Häufig Gelegenheit hat man dazu nicht. «Ausserhalb der Ostschweiz interessiert kaum jemanden, was in St. Gallen passiert, und in der Ostschweiz macht man sich kleiner, als man ist», sagt Andreas.

Trotz Abstieg: 12'469 Fans kamen in der Saison 2008/09 zu den Heimspielen des FC St. Gallen. Foto: Steffen Schmidt / KEYSTONE

Endlich Champion, endlich gross. Nein, darum geht es nicht. Es allen anderen gezeigt zu haben, das ist schon eher die Genugtuung. Es ist dieser sympathische Trotz des Aussenseiters, diese stolze Aufmüpfigkeit, die die Menschen eint. Und es ist der FC St. Gallen, der die gesellschaftliche Klammer bildet. Da spielt die Bühne eine zweitrangige Rolle. Wie sind sie noch heute stolz auf den Rekordwert von durchschnittlich 12469 Zuschauern in der ersten Saison im neuen Stadion – notabene in der Challenge League.

Sicher, es gibt auch Träumer in der Ostschweiz. Menschen, die dachten, es gehe nach 2000 so weiter. St. Gallen würde über Jahre zur starken Macht im Schweizer Fussball. Und es sah zunächst auch gut aus. 2001 wurde der Titel erst im letzten Spiel (0:4 gegen GC) vergeigt, aber: stehende Ovationen im Espenmoos.

«Es kommt mir vor, als sei 2000 erst gestern gewesen.»

«Es kommt mir vor, als sei 2000 erst gestern gewesen», sagt Martin. «So glücklich wie 2000 habe ich die Menschen meiner Stadt nie zuvor und nie danach gesehen. Das will ich noch einmal erleben, wenn auch aus der Ferne», sagt An­dreas. «Das Wichtigste ist, dass der Klub auf einem stabilen Fundament steht, die Führung nicht wacklig ist. Das ist die Basis des Erfolgs», sagt Kathrin. Die Zeit ist reif für den nächsten Titel, aber nicht überreif.

Jubel trotz Abstieg 1992: Luzerns Torhüter Beat Mutter (rechts) und Stürmer Adrian Knup erhalten von Bundesrat Flavio Cotti die Cup-Trophäe. Foto: Keystone

Anfang Woche schrieb Henrik Belden einem Kollegen in einem SMS, dass er eines nicht für möglich gehalten hätte: mehrere Tage vor einem Match schon ein Kribbeln zu spüren, tatsächlich so etwas wie Nervosität. Und das in Zeiten von Corona und leeren Stadien, in Zeiten, in denen der Fan vor dem Fernseher sitzt. Belden bedauert zwar, dass ohne Publikum die Emotionen im Wankdorf einiges weniger sein werden.

Henrik Belden, Musiker und glühender Luzern-Fan Foto: zvg

Aber den Wert des Cup-Sieges schmälert das in seinen Augen kaum. «Wollen wir deswegen St. Gallen diesen Kübel überlassen?», fragt er und gibt die Antwort gleich selber: «Niemals!»

Belden, der mit bürgerlichem Namen Lukas Linder heisst, ist Musiker. Und: Er ist leidenschaftlicher Fan des FC Luzern. Vor kurzem produzierte er den Song «Met em blau-wiisse Schal». Damit drückt er seine Verbundenheit aus, seine Begeisterung für einen Verein, der unter neuer Führung Aufbruchstimmung verbreitet.

Jürgen Mohr, damals die grosse Figur beim FC Luzern, mit dem Meisterpokal 1989 Foto: Str / KEYSTONE

Mit sieben Jahren hockt er erstmals in der alten Allmend. Der Bub aus Vitznau findet den Anlass cool – und kommt nicht mehr los von Blau-Weiss. 1989 steht er auf der Tribüne, als seine Helden Meister werden und die ganze Region glückselig machen. 1992 erlebt er den Cup-Sieg mit. Dann kauft er seine erste Saisonkarte und verlängert sie Jahr für Jahr.

Fast drei Jahrzehnte sind vergangen seit dem dritten und bislang letzten Pokalgewinn der Geschichte. Aufmerksamkeit erzeugt hat der FCL in diesem langen Abschnitt trotzdem. Regelmässig sorgt er für Belustigung in der Restschweiz, indem interne Unstimmigkeiten öffentlich ausgetragen werden und zum Beispiel im Herbst 1998 Trainer Egon Coordes seinen Vorgesetzten via Zeitung frontal angreift: «Wenn wir einen vernünftigen Präsidenten hätten...». Er meint Albert Koller, der auch für Schlagzeilen liefert, als er nicht mehr im Amt ist. Aus einem vornehmen Hotel in Luzern lässt er drei Stühle mitlaufen.

Der FC Schalke der Schweiz

Oder als der FCL finanziell am Abgrund steht, verlagert sich die Berichterstattung zeitweise nach Bern ins Haus des Fussballs, wo der Kampf um Lizenzerteilung in letzter Sekunde stattfindet. In dieser Zeit taucht unter anderem auch eine Figur auf, die sich als Heilsbringer ausgibt. Paul Morlock heisst der Mann, der die Luzerner an der Nase herumführt, bis er schliesslich als Hochstapler entlarvt wird.

2003 verabschiedet sich der Klub für drei Jahre in die Zweitklassigkeit. Und dann sind da einige Trainerwechsel, von lautem Geräusch begleitet. Walter Stierli, Präsident von 2005 bis 2012 und treibende Kraft hinter dem Neubau des Stadions, sagte einmal: «Der FC Luzern ist wie Schalke 04. Irgendetwas passiert bei ihm immer.»

Der Cupsieg des FC Luzern 1992: Kommentiert von Matthias Hüppi, heute Präsident des FC St. Gallen

Fussball in Luzern ist mehr als ein Kampf um Ruhm und Ehre. «Ich habe gelernt, über vieles hinwegzuschauen», sagt nun Henrik Belden. Mehr als einmal hat er gebibbert, wenn es wieder hiess, das Geld gehe aus. «Stirbt mein FCL jetzt?», fragte sich Belden. Gelitten hat auch er, ja, aber ob Dauererfolg eine Option wäre? Für ihn bestünde die Gefahr, dass Langeweile aufkäme.

«Wenn man FCL-Fan ist, weiss man: Wahnsinnig viele Pokale gewinnt man nicht.»

Belden bezeichnet sich als stolzen Fan, der vor einer Saison mehrfach schon geglaubt hat, nun sei das Kader reif für einen Titel. Und nach ein paar Runden kommt er zur Einsicht, dass er die Prognose revidieren muss. Aber eben, es geht ja nicht nur um das nackte Resultat, sondern um das Erlebnis. «Wenn man FCL-Fan ist, weiss man: Wahnsinnig viele Pokale gewinnt man nicht», sagt er.

Es muss auch in Zukunft nicht zwingend sein, dass die Glasvitrine überquillt. «Aber zwischendurch mal eine Trophäe holen, das wäre nicht schlecht und würde neues Feuer entfachen.» Der Montag rückt näher, der Puls steigt. Belden hat eine klare Erwartung: «Es gibt kein Zurück. Der Kübel muss nach Luzern.»