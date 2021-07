Interview Sportpsychologin hält Shaqiri für eine Wundertüte und sagt: «Die Frisurengeschichte hat das Wir-Gefühl gestärkt» Cristina Baldasarre fände es cool, wenn alle Nati-Spieler im Viertelfinal gegen Spanien mit blondierten Haaren auflaufen würden. Die Sportpsychologin spricht über den Weckruf der Medien und erklärt, warum die Nati ein gut funktionierendes Team ist. François Schmid-Bechtel 01.07.2021, 19.00 Uhr

«Geschichte schreiben!» Granit Xhaka schwört seine Mitspieler ein. Keystone

Nach der 0:3-Niederlage gegen Italien wurden Themen wie der eingeflogene Coiffeur, die fetten Boliden und fehlende Identifikation diskutiert. Was hat das mit dem Nationalteam gemacht?

Cristina Baldasarre: Ich würde den Spielern raten, dass sie während eines Turniers möglichst wenig lesen. Vor allem in solch kritischen Momenten wie nach dem Italien-Spiel. Die Medien sind mächtig. Sie brauchen für die mediale Spannung meist extreme Elemente. Und zugegeben: Wenn schlechte Leistungen in Zusammenhang mit hohen Gehältern gestellt werden, lässt das keinen kalt. Für die Spieler ist das wahrscheinlich ein zusätzlicher Stressfaktor gewesen.

Sie empfehlen, nichts zu lesen. Aber das ist im Smartphone-Zeitalter gar nicht möglich.

Ja, das stimmt. Aber wenn es nicht läuft, ist Nichtwissen ein protektiver Faktor. Wir haben allein an der Reaktion von Granit Xhaka, der nach dem Sieg gegen Frankreich signalisierte, wir sollen den Mund halten, gesehen, dass die Spieler die Diskussionen mitbekommen haben.

Cristina Baldasarre, Fachpsychologin für Sportpsychologie FSP.- Zvg

Hat die Spieler also nicht nur die Niederlage gegen Italien gestresst?

Wahrscheinlich. In solchen Momenten ist entscheidend, dass man die Dinge, die auf und neben dem Platz nicht gut laufen, gemeinsam diskutiert. Es ist entscheidend, dass man in solchen Situationen als Team bei sich bleibt und dem eigenen Prozess, auf den man sich geeinigt hat, folgt.

Die Spieler hatten sich fortan auf einen Feind verständigt: die bösen Kritiker. Kann diese Haltung zusätzlich Energie freisetzen?

Absolut. Auch die Geschichte mit den Frisuren kann den Teamgeist fördern.

Wie bitte?

Klar. Allein, weil die Spieler etwas gemeinsam machen. Und dabei grenzen sie klar ab, wer zum inneren Kreis dazu gehört und wer nicht. Die Frisurengeschichte hat das Wir-Gefühl gestärkt. Ähnlich wie bei den Eishockeyspielern, die sich während den Playoffs den Bart wachsen lassen. Wenn man in einem negativen Zustand ist, braucht es meist etwas paradoxes, um da raus zu kommen. Ein gemeinsames Feindbild kann dann schon auch den Teamgeist fördern. Aber in einer Nati kann das ja das einzige Ziel sein.

Trainer Vladimir Petkovic benutzte nach dem Sieg gegen die Türkei das Wort Masochisten. Also braucht diese Mannschaft Baustellen auch neben dem Platz?

Ich weiss nicht genau, wie Vladimir Petkovic das gemeint hat. Erst leiden und knapp am Tod vorbei, bevor es zur Leistungsexplosion kommt, macht aus sportpsychologischer Sicht nur bedingt Sinn.

Wie meinen Sie das?

Bis ein Team gebildet ist, muss es vier Phasen durchlaufen. Phase 1: Formen. Man lernt sich kennen, beginnt zusammenzuwachsen. Phase 2: Positionieren. Der Moment, in dem die Ellbogen ausgefahren werden, jeder um seinen Platz kämpft. Phase 3: Normen: Die Ellbogen werden wieder eingefahren, das Team wächst zusammen, wird solidarisch und definiert ein gemeinsames Ziel. Es ist der Moment, ab dem man das Ego im Kofferraum lässt.

Und Phase 4?

Performen, also leisten. Und zwar nicht für sich, sondern für das Team. Mein Eindruck von aussen: Die Schweizer Spieler befanden sich bis und mit Italien-Spiel nicht alle in der gleichen Phase. Aber viel hat nicht gefehlt, sonst wäre diese rasante Wandlung bis zum Türkei-Spiel nicht möglich gewesen.

Und der Weckruf der Öffentlichkeit?

Vielleicht hat es ihn gebraucht.

Ist es eine Schweizer Eigenheit, dass man erst leistet, wenn man am Abgrund steht?

Schwierig zu sagen. Es sind ja viele Secondos in diesem Team. Und bei denen mache ich einen grossen Erfolgshunger aus.

Was ist danach, zwischen der guten Darbietung gegen die Türkei und der begeisternden Gala gegen Frankreich, passiert?

Das wüsste ich auch gerne. Was ich krass finde: Nach dem Italien-Spiel war die Differenz zwischen Aussen- und Innenwahrnehmung sehr gross. Es gab Spieler, die sagten, man hätte gar nicht so schlecht gespielt. Das war nicht beschönigend. Nein, die haben das wirklich so gemeint. Zu diesem Zeitpunkt war sicherlich nicht jeder in der Phase 4. Aber das war den Spielern gar nicht bewusst.

1:0 geführt, Penalty verschossen, 1:3, 3:3, Penaltyschiessen gewonnen. Was ist in dieser verrückten Partie gegen Frankreich passiert?

Die Schweizer haben sich auf ein Ziel geeinigt und dieses auch nach Widrigkeiten nicht aus den Augen verloren. Und alle, auch die eingewechselten Spieler, befanden sich auf dem Performing-Level. Um so weit zu kommen, braucht es Erfahrungswerte. Diese kann man sich nicht kaufen. Das hat auch nichts mit Erfahrung aus dem Klub zu tun. Nein, diese Erfahrung muss ein Team gemeinsam machen. Für die Schweizer war der Italien-Match ein sehr wichtiger Erfahrungswert. Erst im Nachhinein wurde ihnen klar: Was, ich bin nicht so viel gerannt wie mein Gegenspieler?

Wie eine Familie: Nationaltrainer Vladimir Petkovic und seine Spieler. Keystone

Welche Rolle spielt da Trainer Petkovic.

Was mir bei ihm gefällt ist dieser Familiengedanke: Wir halten zusammen, egal was passiert. Und dem internen Familienprozess bleibt er sich treu. Er sieht Rodriguez als Penaltyschützen, also schiesst Rodriguez auch.

Aber was, wenn der von Hugo Lloris gehaltene Penalty folgenschwer gewesen wäre?

Ich glaube nicht, dass aus dem Team jemand Rodriguez einen Vorwurf gemacht hätte. Denn ein gutes Team weiss, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ein gutes Team ist dem, der einen Fehler macht, nicht böse. Denn jeder im Team weiss: Würde man jeden Fehlpass mit einem verschossenen Penalty gleichsetzen, sieht meine eigene Erfolgsbilanz vielleicht auch nicht so toll aus.

Ist die Nati nun ein gutes Team?

Das war sie schon vor der EM. Das Team brauchte einfach zwei Spiele für die Synchronisierung. Über Nacht mit dem Zauberstab ein gutes Team zu formen, das funktioniert nicht.

Also waren wir zu böse, zu ungeduldig?

Ich kann den Ärger nach den ersten zwei Spielen verstehen. Ich habe mir auch mehrmals an den Kopf gefasst. Aber man muss sich immer bewusst sein: Die Aussenwahrnehmung ist von uns selbst konstruiert.

Wie gross ist nun die Gefahr, dass das Pulver nach dem Frankreich-Triumph verschossen ist?

Wir werden sehen. Es wäre aber unlogisch, wenn von der Nati gegen Spanien nichts mehr kommen würde. Denn der Teamgeist stimmt, sie können sich gegenseitig vertrauen, sie haben sich aufgewiegelt. Aber sie müssen sich fragen: Wie können wir das wiederholen?

Wie?

Es wäre spannend zu wissen, wie sie sich vor dem Frankreich-Match vorbereitet haben. Alles, was dabei gut war, sollten sie wieder gleich machen. Mir hat zum Beispiel gefallen, wie Granit Xhaka die Spieler eingeschworen hat. «Geschichte schreiben», hat er gerufen. Das war sehr motivierend, richtig gut, kurz und prägnant. Denn in solchen Situationen muss man keine grossen Reden schwingen, die kapiert eh keiner mit all diesem Adrenalin.

Kann er das? Gegen Spanien wird Xherdan Shaqiri (rechts) für den gesperrten Granit Xhaka (im Hintergrund) als Captain auflaufen. Robert Ghement / Pool / EPA

Aber Xhaka fehlt gesperrt gegen Spanien.

Schade. Denn es braucht einen Leader. Immerhin darf er in die Garderobe. Das ist wichtig. Denn Xhaka hat Energie, die er auch so transportieren kann. Übrigens: Ich fände es cool, wenn alle mit blondierten Haaren auflaufen würden. Es wäre ein zusätzliches Signal, dass sie eine eingeschworene Einheit sind, dass sie eine klare Grenze nach aussen setzen.

Gegen Spanien heisst der Captain Xherdan Shaqiri. Kann er das?

Er ist eine Wundertüte. Geben wir ihm also die Chance. Wichtig ist einfach, dass einer die Mannschaft abholt, sie aufrüttelt und führt. Sie müssen wieder dieses Gefühl aus dem Frankreich-Spiel spüren. Klar, es braucht eine Strategie, um zu wissen, wie man spielen soll. Aber der Weg zum Sieg läuft über das Gefühl, die Energie und den Drive.

Wie kommt man in dieses Gefühl?

Sie sollen nochmals diese vielen positiven, energiegeladenen Bilder anschauen und die tollen Medienberichte lesen. Sie sollen die erlebten Gefühle nochmals nachspüren und dann so aufs Feld gehen – stark, selbstsicher und kämpferisch.