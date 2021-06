Schwingen: Drastischer Rückgang bei den Teilnehmerzahlen

Coronafolgen Starker Rückgang bei den Teilnehmerzahlen: Gehen dem Schwingen die Schwinger aus? Weder am Aargauer noch am Solothurner Kantonalschwingfest wurde die 100er-Marke geknackt. Vor Corona hatten viel mehr Schwinger Lust, an Festen teilzunehmen. Woran liegt das? Und muss man sich Sorgen machen? Martin Probst 14.06.2021, 19.03 Uhr

Die Spitzenschwinger (hier Samuel Giger und Nick Alpiger) sind natürlich dabei – doch dahinter klafft eine Lücke Patrick Luethy

150 Schwinger nahmen 2019 am Aargauer Kantonalschwingfest in Zofingen teil. Gut zwei Jahre später waren es in Lenzburg vor etwas mehr als einer Woche noch 87. Das ist ein Einbruch von über 40 Prozent. Was ist passiert?