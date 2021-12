Corona stutzt Gregor Deschwanden die Flügel

Skispringer nach Virus-Erkrankung Das Coronavirus legte Gregor Deschwandens Flugsystem lahm Der Luzerner Skispringer hofft, am Samstag und Sonntag beim Heim-Weltcup in Engelberg zurück in jene Erfolgsspur zu finden, auf der er sich vor dem positiven Covid-Test befand. Denn eigentlich wäre er in der Form seines Lebens. Rainer Sommerhalder 17.12.2021, 15.10 Uhr

Anstatt an Details für einen Podestsprung zu feilen, musste Gregor Deschwanden beim Comeback nach seiner Coronainfektion zurück zu den Basics. Keystone

Gregor Deschwanden ist kein einfacher Fall. Zumindest nicht für seine Trainer. Seit Jahren erhofft man sich vom inzwischen 30-Jährigen jenen entscheidenden Schub, um mehr zu sein als ein solider Mitläufer. Denn die Fachleute sind sich einig, dass der Luzerner Skispringer alle Voraussetzungen mitbringt, um ganz vorne mitzumischen.

Obwohl Deschwandens Tendenz in den vergangenen Jahren stetig, aber behutsam nach oben zeigte, musste er sich zehn Weltcupjahre lang gedulden, bis er sich erstmals auf dem Podest eines Springens wiederfand. Am 7. August 2021 liess der Innerschweizer beim Sommer-Grand-Prix in Courchevel einzig Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich den Vortritt.

Vor Corona war er in der Form seines Lebens

Dass diese Leistung kein Ausreisser nach oben war, untermauerte Deschwanden in den Trainings, wo er leistungsmässig als klarer Leader des kleinen Schweizer Teams auftrat. «Ich habe Gregor noch nie so stabil springen sehen», sagt sein Trainer Ronny Hornschuh. Noch Mitte November taugte er als Mass der Dinge, als die Trainer die Frage zu den Fortschritten des nach seinem Kreuzbandriss wiedererstarkten Killian Peier so beantworteten: «An guten Tagen ist er schon fast wieder auf dem Niveau von Gregor».

Inzwischen fliegt Peier seinem älteren Teamkollegen im Weltcup wieder davon. Deschwanden hat erst die Ränge 19, 21 und 28 in seinem Saisonpalmarès. Der Grund ist schnell gefunden: Unmittelbar vor dem Abflug zum ersten Springen in Nischni Tagil wurde Gregor Deschwanden positiv auf Corona getestet.

Dieser Befund zeigte Wirkung bei Körper und Geist. Zum einen fehlte beim Wirtschaftsstudenten nach einer zehntägigen Quarantäne fern der Schanzen die Muskelspannung. Sein Sprungstil lebt von der Dynamik und diese ging abhanden. «Ich habe mich einfach nicht mehr wie im Sommer gespürt. Deshalb gab mir der Körper beim Sprung auch kaum ein Feedback. Ich musste mich mit Fehlern befassen, die ich während Monaten so nicht mehr kannte», erklärt Gregor Deschwanden.

Zurück auf Feld 1 nervte Deschwanden gewaltig

Dafür gab es nur eine Lösung. Anstatt wie vor dem Corona-Break an Details zu feilen, hiess es für den Innerschweizer zurück zu den Basics. «Und das nervt, vor allem nach diesem Sommer.»

Zum anderen schlug ihm die Tatsache, ausgerechnet auf seiner Lieblingsschanze in Russland zu fehlen, wo Deschwanden mit den Rängen 7, 7 und 9 drei der erst vier einstelligen Weltcuprangierungen in zehn Jahren ablieferte, kurz aufs Gemüt. «Der Saisonstart ist enorm wichtig fürs Selbstvertrauen», sagt Berater Andreas Küttel.

Das Zittern vor jedem Testbefund als Stressfaktor

Psychisch noch schwieriger war, dass mehrere positive Tests beim Luzerner nicht nachvollziehbare Werte ergaben, als würde der 30-Jährige das Virus seit Wochen in sich tragen. Entsprechend gross war fortan die Furcht vor weiteren positiven Befunden. «Mein Stresslevel vor jedem Test ist schon ziemlich hoch. Es war zuletzt ein ziemlicher mentaler Druck.»

Nun hofft er, dass Körper und Geist bei den zwei Heimspringen am Samstag und Sonntag wieder so funktionieren, wie er sich das von den Wettkämpfen im Sommer und aus vielen Trainingssprüngen gewohnt war. Selbst wenn die Weltcups in Engelberg nicht unbedingt zu seinen Sternstunden zählen.

Gregor Deschwandens Vorfreude auf die Titlis-Schanze ist dennoch enorm, auch angesichts der winterlichen Umgebung, der perfekt präparierten Anlage sowie des erlaubten Publikums bei diesen Wettkämpfen. Und auch Trainer Ronny Hornschuh ist sich sicher: «Corona hat Gregor aus dem Konzept gebracht, aber ich bin mir sicher, dass er im Verlauf der kommenden Springen wieder zu diesem hohen Niveau findet.»