Comeback Roger Federer siegt nach 405 Tagen Pause und erklärt seine Liebe zum Tennis: «Für mich ist das immer wieder faszinierend» Nach zwei Knieoperationen und nach 405 Tagen Pause kehrt Roger Federer in Doha mit einem Sieg in den Tenniszirkus zurück. Und er zeigt, weshalb ihn seine zweite Familie so sehr vermisst hat wie er sie. Simon Häring 11.03.2021, 05.00 Uhr

Um 18.18 Uhr Ortszeit, nach zwei Operationen am Knie und nach 405 Tagen Pause kehrte Roger Federer in Doha in den Tenniszirkus zurück.

Vieles war, als wäre Roger Federer nie weg gewesen. Als hätte er sich nicht zwei Mal am Knie operieren lassen müssen. Als wäre er nicht an Krücken gegangen. Als wäre er nicht bereits 39 Jahre alt. Am Mittwoch kehrte der Baselbieter in Katars Hauptstadt Doha in den Tenniszirkus zurück, 405 Tage nach seinem letzten Spiel in den Halbfinals der Australian Open. Er tat es als Sieger, setzte sich gegen den Briten Daniel Evans (30, ATP 28) durch. Federer überzeugte beim Aufschlag, servierte 13 Asse, überzeugte in jenen Momenten, die im Tennis Sieger von Verlierern trennen. Er wehrte im Tiebreak des ersten Satzes einen Satzball ab. Und im dritten Satz beim Stand von 3:3 zwei Breakchancen. Nur einmal nahm Federer seinem Gegner den Aufschlag ab – nach 2:24 Stunden zum 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.



Vor allem mit dem Aufschlag überzeugte Roger Federer.

Federers Weg zurück war lang und hart, er ist es noch immer. Und er war begleitet von der Ungewissheit, ob er es noch einmal schaffen würde, den Lauf der Zeit aufzuhalten. Der Baselbieter macht sich keine Illusionen, er weiss, dass nicht Dan Evans der Massstab ist, an dem er gemessen wird, sondern Rafael Nadal und Novak Djokovic, der seit Montag die 311. Woche die Weltrangliste anführt - und damit Federers Rekordmarke auslöschte. Der Erfolg gegen Evans, sein 1243. seiner Karriere, mag nicht der grösste gewesen sein, aber mit Sicherheit einer der bedeutendsten. Federer sagt:



«Es war eine tolle Partie, und für mich ein wunderbares Comeback. Denn es ist so viel passiert in den letzten Wochen und Monaten. Deshalb ist es für mich schon ein Erfolg, dass ich wieder spielen kann»

Roger Federer stand oft genug im Rampenlicht, er hat genug Geld verdient, er hat fast alle wichtigen Rekorde gebrochen, die es in seinem Sport gibt. Er ist Ehemann, vierfacher Vater, Unternehmer, der nun in einem von ihm mitentworfenen Schuh der Schweizer Marke On spielt, und er unterhält eine Stiftung. Im August feiert er seinen 40. Geburtstag. Noch immer weiss er nicht, ob er noch einmal um grosse Titel wird spielen können. Noch immer weiss er nicht nicht, ob es ihm noch einmal vergönnt ist, in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Stadion zu spielen. In Zeiten wie diesen reduziert sich das Tennis, diese gigantische Unterhaltungsindustrie, in der Milliarden umgesetzt werden, auf das, was es im Kern ist: ein Spiel.



Dass Federer an diesem Abend überhaupt auf den Platz gehen konnte, ist vielleicht der eindrücklichste Beweis dafür, wie sehr er dieses Spiel liebt. Ex-Profi Mats Wilander schrieb in dieser Woche in der «L'Equipe»: «Sein Comeback im Alter von fast 40 Jahren zeigt die unglaubliche Leidenschaft, die ihn antreibt.» Djokovic gehe es um Siege und Rekorde. «Nadal hat die Leidenschaft für den Wettkampf.» Und Federer? «Ihn interessiert das Spiel, dass das Tennis ist.» Es ist nicht der einzige, aber der wichtigste Grund, weshalb er noch spielt. Und nicht das Rampenlicht, das er geniesst, nicht die Rekorde, die er alle kennt. Auf Frage dieser Zeitung sagt Federer:



«Die kreativen Momente, die Motivation - das alles muss im Tennis aus dir kommen. Die Geometrie der Schläge, die Höhe, wie du den Ball schlägst, der Drall, der du ihm mitgibst – für mich ist es immer wieder faszinierend, das zu erleben.»



Es ist eine grenzenlose Leidenschaft, die alle um ihn herum verblüfft. Sein Trainer, Severin Lüthi, sagte einmal: «Bei anderen habe ich das Gefühl, es sei harte Arbeit. Bei Roger hingegen merkst du, dass er es einfach gerne macht. Es gibt keinen, der so viel Freude am Tennis ausstrahlt wie er. In dieser Hinsicht ist er ein Phänomen.» Die Lust und der Ehrgeiz, sich dem Spiel wieder zuwenden zu können, ohne dabei dem Körper zu schaden, haben ihn auch zum Schritt bewogen, sich operieren zu lassen, und die langen und harten Monate der Rehabilitation auf sich zu nehmen. «Denn ich will auch nach meiner Karriere mit meinen Kindern und Freunden Ski fahren können, Fussball, Basketball und Tennis spielen können.»



Am Dienstag sass Roger Federer in Doha im Stadion und schaute sich das Spiel an, in dem sein erster Gegner, Daniel Evans, ermittelt wurde. Sicher auch aus Langeweile, und weil er sich wegen der Pandemie nur im Hotel und auf der Anlage aufhalten darf. Aber eben auch, weil er es geniesst, Tennis zu schauen. Vielleicht ist seine Authentizität Teil der Erklärung, weshalb Roger Federer überall auf der Welt so populär ist, obwohl sein Leben so anders ist als das der meisten anderen. Weshalb sich selbst seine Gegner darüber freuen, dass er wieder im Tenniszirkus ist. Der Kasache Alexander Bublik erklärte es jüngst so: «Es ist ganz einfach: Roger Federer IST Tennis. Ohne ihn wäre das Tennis nicht das, was es heute ist.»



Am Donnerstag trifft Federer in Doha in den Viertelfinals auf den Georgier Nikolos Basilaschwili (29, ATP 42). Federer sagte einmal: «Wenn du etwas im Leben am besten kannst, willst du das niemals aufgeben. Für mich ist das Tennis.» Sein Comeback ist auch ein Liebesbeweis an dieses Spiel.