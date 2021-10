Erster Classico in Barcelona nach Messi: Real Madrid überzeugt

Classico Die nächste Träne für Lionel Messi nach dem 1:2 gegen Erzrivale Real Madrid Erster Classico nach dem Abgang des Magiers: In Barcelona ist der Trennungsschmerz noch nicht überwunden. In Madrid hingegen scheinen sich zwei gefunden, die zueinander passen. François Schmid-Bechtel 24.10.2021, 20.31 Uhr

Ansu Fati: Er hat beim FC Barcelona die Nummer 10 von Lionel Messi geerbt, aber noch nicht dessen Torinstinkt. Enric Fotcuberta/Keystone

45 Partien hat Lionel Messi für den FC Barcelona gegen den ewigen Erzrivalen Real Madrid bestritten. Und dabei 26 Classico-Treffer erzielt. So viele wie kein anderer. Dass man die Tore des Argentiniers in Barcelona vermisst, ist keine neue Erkenntnis. Damit rechneten die Katalanen spätestens ab jenem Tag, an dem Messi allein mit seiner Ankunft in Paris für Aufruhr sorgte. Aber gerade in grossen, wichtigen Partien wie jene gegen die «Königlichen» aus der ungeliebten Hauptstadt akzentuiert sich das Problem der fehlenden Magie.