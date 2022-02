Challenge League Michaël Perrier überlebte einen Herzstillstand – jetzt verabschiedet sich der Ex-Aarauer endgültig vom Profifussball Der Mittelfeldspieler von Stade Lausanne-Ouchy wollte nach seinem Infarkt auf den Fussballplatz zurückkehren. Diesen Traum muss er nun aufgeben. Beim Heimspiel gegen den Ex-Verein FC Aarau (Sa, ab 18 Uhr im AZ-Liveticker) tritt er von der Fussballbühne ab. Frederic Härri Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michaël Perrier arbeitete die letzten Monate an einer Rückkehr in den Profifussball. Vergeblich. «Das Risiko konnte ich nicht eingehen. Ich bin jetzt Vater einer Tochter», sagt er. Urs Lindt/Freshfocus

Michaël Perrier ruft gleich ­zurück. Bei der Arbeit geht es ein wenig länger als gedacht, da könne er nicht einfach weg. ­Perrier ist beschäftigt, und es ist schön, das sagen zu können. Weil es bedeutet, dass er am Leben ist.

Im Mai hört Perriers Herz plötzlich auf zu schlagen. Auf einem Ausflug mit der Mannschaft bricht der Mittelfeldspieler von Stade Lausanne-Ouchy zusammen, Herzstillstand mit 32 Jahren. Per Notfalltransport im Helikopter wird Perrier in ein nahes Spital gebracht. Er liegt im Koma, nach drei Tagen erwacht er. «Ich bin von den Toten auferstanden», sagt er einige Monate später im «Blick». Heute spricht er am Telefon von einem «Wunder», überlebt zu haben.

Nach einem Tor gegen den FC Aarau im Mai 2021 hält Lausannes Torschütze Alban Ajdini ein Trikot von Perrier in die Kamera. Claudio De Capitani/Freshfocus

An den Vorfall selbst hat ­Perrier keine Erinnerung, auch an die Woche danach nicht. Insofern blickt er ohne Schrecken zurück. Im Gegensatz zu seiner Frau, die zu dem Zeitpunkt im sechsten Monat schwanger ist. «Der Stress war nicht gut für sie und das Baby», sagt er. Ohnehin sind es die Mitmenschen, denen sein Kollaps den ärgsten Kummer bringt. Daran habe er, sagt Perrier, am meisten zu knabbern.

Ein Defibrillator unter der Haut wie Christian Eriksen

Wie kommt es, dass ein junger, gesunder Mensch – ein professioneller Sportler dazu – einen Herzinfarkt erleidet? Perrier sagt, er wisse es nicht. Kurz vor dem «Unfall», wie es Perrier nennt, hatte er sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Weil sein Körper ansonsten keine Alarmsignale aussendet, vermuten die Ärzte einen Zusammenhang mit dem Vakzin. Endgültig beweisen lässt sich dies nicht, und auch Perrier ist sich bewusst, wie delikat Diskussionen darüber während einer Pandemie sind. Jedenfalls befördert der Schock die Skepsis bei den Teamkollegen. Stade Lausanne-Ouchy ist von allen Schweizer Mannschaften im Profifussball diejenige mit der tiefsten Impfquote.

Nicht einmal Perrier fliesst fortan in die Statistik mit ein als Geimpfter. Er ist nicht mehr länger Teil des Kaders, seit er seine Karriere vor wenigen Wochen offiziell für beendet erklärt hat. Perrier versuchte vieles, um zurückzukommen. Ein Defibrillator ist ihm eingesetzt worden, wie etwa dem Dänen Christian Eriksen auch. Er hielt sich fit, er steigerte die Leistung kontinuierlich. Bei der abschliessenden Untersuchung aber stellte man im Herzen eine leichte Entzündung fest. Es ging nicht mehr. «Ich hätte von nun an mit dem Feuer gespielt», sagt Perrier. «Dieses Risiko konnte ich nicht eingehen. Ich bin jetzt Vater einer kleinen Tochter.»

FCA-Sportchef Burki erinnert sich an einen «loyalen» Gefährten

Die Menschen, die Perrier während seinen 15 Jahren im Profifussball begegnet sind, bedauern den Entscheid. Perrier trug das Trikot von Lugano und Chiasso, er spielte in Bellinzona, und mit dem FC Sion gewann der gebürtige Walliser den Cuptitel. Von 2015 bis Anfang 2019 stand er auch beim FC Aarau unter Vertrag.

2015 jubelten Perrier und Burki noch gemeinsam auf dem Spielfeld. Urs Lindt/Freshfocus

Einer, der damals im Brügglifeld als Spieler mit in der Kabine sass, war Sandro Burki. Der jetzige Sportchef erinnert sich an einen «loyalen» und «dankbaren» Gefährten. «Auf und neben dem Platz hat man sich auf Michaël verlassen können.» Natürlich gehe jede Karriere einmal zu Ende, schade sei, dass sie es bei Perrier auf diese Art und Weise tue. «Sein Fall zeigt aber auch, dass es Wichtigeres gibt als Fussball», sagt Burki. Die Gesundheit zum Beispiel.

In Aarau lancierte Perrier seine Zweitkarriere

Perrier selbst erlebte in Aarau eine Zeit, die nicht die leichteste seiner Karriere war. Erstmals war er weit weg von daheim, fernab von Familie und Freunden. Noch dazu an einem Ort, wo kaum einer Französisch sprach. Perrier spielte als Linksverteidiger und im zentralen Mittelfeld, er machte sich gut. Zunehmend aber wurden seine Einsatzzeiten kürzer. Im Januar vor drei Jahren ging er angesichts besserer Perspektiven zum Lausanner Quartierklub Ouchy. Gleichwohl mischt sich keinerlei Bitterkeit in seine Reminiszenz an den FCA: «Ich habe dort über 100 Spiele in der Challenge League gemacht, darauf bin ich unglaublich stolz.»

Michaël Perrier trug dreieinhalb Jahre lang das Trikot des FC Aarau. Marc Schumacher/Freshfocus

In Aarau war es auch, wo Perrier die Zweitkarriere begann, die nun seinen Alltag bestimmt. Gerade absolviert er das finale Praktikum als Physiotherapeut. Noch zwei Monate, dann hat er die Ausbildung erfolgreich beendet. Früher studierte er Wirtschaft nebenher, doch wirklich fasziniert hat ihn das nicht. Die Anatomie, die Lehre der Muskeln, Sehnen und Gelenke, das sei doch eher etwas für ihn, sagt er. Vier Tage die Woche arbeitet Perrier derzeit in einer privaten Praxis, mittwochs komplettiert er das Physio-Team von Stade Lausanne-Ouchy. Vielleicht, so hofft er, ergibt sich dereinst gar eine Festanstellung im Verein.

Seiner Biografie als Fussballer fügt er heute Samstag gewissermassen den Schlusssatz bei. Er sagt Tschüss, oder Adieu, wie es in seiner Muttersprache heisst. Vor dem Heimspiel wird er verabschiedet, im Stade Olympique de la Pontaise ist ausgerechnet der FC Aarau zu Gast.

Perrier will es geniessen. Weil er es kann.

Duell der besten Abwehrreihen Stade Lausanne-Ouchy - FC Aarau Nach dem 1:1 vor Wochenfrist gegen Xamax trifft der FC Aarau am Samstag in seinem zweiten Rückrundenspiel auf Stade Lausanne-Ouchy. Der Klub aus dem Stadtquartier Vidy spielt bislang eine ausgeglichene Saison mit sieben Siegen, sieben Niederlagen und fünf Unentschieden. Zusammengefasst ergibt das den sechsten Tabellenplatz mit 26 Punkten – sechs Zähler hinter dem FCA, derzeit Tabellendritter. Was Stade Lausanne-Ouchy mit Aarau gemein hat: Beide Mannschaften stellen mit je 21 Gegentreffern die beste Abwehr in der Challenge League. Die ersten zwei Vergleiche entschied der FC Aarau für sich, im Brügglifeld gewann er 5:2, auswärts siegte er mit 2:0. Mit einem Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied können die Aarauer auf den ersten Platz vorrücken– dies, weil Leader Vaduz und der FC Winterthur am Freitagabend 0:0 spielten. Sie können die Partie in Lausanne ab 18 Uhr auf AZ online in unserem Liveticker mitverfolgen. (frh)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen