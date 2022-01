Challenge League

Zum Start in die zweite Saisonhälfte empfängt der FCA die Neuenburger im Stadion Brügglifeld. Vor wenigen Wochen gewannen die Aarauer an gleicher Stelle mit 1:0 – was liegt heute drin? Verfolgen Sie das Spiel ab 20.15 Uhr bei uns im AZ-Liveticker.

Patrick Haller 28.01.2022, 20.00 Uhr