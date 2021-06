Bukarest: Was der Schweizer wissen muss für Hit gegen Frankreich

EM-Achtelfinal Bukarest ist offen – Auflagen machbar: Das muss der Schweizer Fan wissen für den Hit gegen Frankreich Ein paar Dinge sind wegen Corona zwar zu erledigen. Doch alles in allem gibt es keinen Grund, nicht vor Ort das Spiel live zu verfolgen. Christian Brägger 24.06.2021, 17.34 Uhr

Die Arena Nationala in Bukarest. Bild: Gabriele Putzu/TI-PRESS

Sie sehen aufwendiger aus, als sie sind. Doch die Auflagen für den Achtelfinal gegen Frankreich von Montagabend sind für den Fan aus der Schweiz durchaus verhältnismässig. Da sie auf der grünen Liste steht, wird in Bukarest kein negativer PCR-Test für die Einreise benötigt, für die Rückreise ebenfalls nicht – solange der Gast nicht länger als 72 Stunden in Rumänien ist und damit auch nicht in Quarantäne muss.