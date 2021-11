Drei Thesen, welche die Eishockey-Schweiz beschäftigen.

Eishockey Eine von drei Thesen: Bringt Geduld doch den Meistertitel in der National League? Gut ein Drittel der Qualifikation ist gespielt, was beschäftigt die Eishockey-Schweiz? Drei Thesen und Antworten. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 01.11.2021, 10.00 Uhr

ZSC-Trainer Rikard Grönborg (rechts) setzt auf Berechenbarkeit und System. Bild: Alessandro Crinari/ KEYSTONE

Weil es keinen Absteiger gibt, interessiert uns in erster Linie die Verfassung der Titanen, also jener Teams, die im Kampf um den Meistertitel eigentlich den EV Zug herausfordern sollten.

Wie lange kann sich ZSC-Trainer Grönborg halten?

Mindestens bis Weihnachten. Die Zürcher leiden seit Jahren an ihrem skandinavischen Irrglauben. Die ZSC Lions sind eine der professionellsten und modernsten Organisationen der Welt und sie haben das Glück (andere sagen: das Pech), dass sie sich das Beste leisten können. Modern ist die skandinavische Hockeyauffassung mit dem Primat der Taktik vor der künstlerischen Entfaltung. Aber Eishockey ist keine höhere Wissenschaft und unberechenbar. Kein anderer Coach der Liga setzt so sehr auf Berechenbarkeit und System wie Rikard Grönborg.

Mit Schweden war er mehrmals Weltmeister. Wer mag ihm da widersprechen? Und tatsächlich funktionieren die ZSC Lions in einzelnen Partien wie eine ­unheimliche, unaufhaltsame Maschine (wie etwa beim 5:1 in Biel). Aber immer öfters wird das System durchschaut und die bestbesetzte und teuerste Mannschaft der Klubgeschichte verliert unrühmlich: 0:1 gegen den SCB und in Fribourg, und gar 3:4 in Ajoie. Gott sei Lob und Dank konnten gestern wenigstens die Langnauer 5:2 gebodigt werden.

Immer mehr werden Erinnerungen an die Saison 2017/18 wach: Die begann unter Hans Wallson, einem wie Grönborg – aber ohne Charisma. Wie der aktuelle Trainer ist auch er in den allerhöchsten Tönen wie ein nordischer Hockey-Gott gerühmt worden. Erst als er Ende Dezember 2017 gefeuert und durch den rustikalen schweizerisch-kanadischen Doppelbürger Hans Kossmann ersetzt wird, rockt es im Hallenstadion und die Zürcher holen 2018 den bisher letzten Titel. Warum eigentlich diese Fixierung auf Schweden? Die ZSC Lions haben alle nationalen und internationalen Titel unter nordamerikanischen Bandengenerälen gewonnen. Aber vielleicht bringt ja Geduld mit Rikard Grönborg auch einen Titel.

Hat der SCB seine Krise überwunden?

Goalie Philip Wüthrich hat sich beim SC Bern in den Vordergrund gespielt. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Nein. Kein anderer Titan der Liga steht vor so grossen Herausforderungen wie der SC Bern. Nach der «Zerstörung» einer meisterlichen Dynastie durch eine beispiellose sportliche Misswirtschaft stehen die Berner bereits im dritten Jahr des Neuaufbaus und der neue Obersportchef Raëto ­Raffainer – er soll mittelfristig zum Nachfolger von Manager Marc Lüthi aufgebaut werden – hat vorsichtshalber schon mal angekündigt, dass man weitere drei Jahre darben müsse.

Neben der sportlichen ­Sanierung stehen enorme Investitionen in die Infrastruktur an: Wollen die Berner in diesem Bereich mit den ZSC Lions und Zug gleichziehen, sind in den nächsten fünf Jahren Investitionen von gut 50 Millionen Franken erforderlich. Der Zeitenwandel verunsichert diese Organisation, zu deren DNA eigentlich ein im richtigen Sinne arrogantes Selbstvertrauen zählt.

Inzwischen wird schon ein 5:1 in Langnau als Erlösung und Ende einer kritischen Phase bejubelt. Aber der SCB ist noch weit davon entfernt, ein stabiles Spitzenteam zu sein. Einerseits ist das ausländische Personal das schwächste der Liga (nur Dominik Kahun genügt höheren Ansprüchen) und andererseits ist ein grosses Problem tabu: Trainer Johan Lundskog.

Fachlich hoch qualifiziert, aber so völlig auf Taktik, Statistik und System fixiert, dass er vor lauter Bäumen kaum mehr den Wald sieht und ohne Erfahrung mit der Führung eines Profiteams – und ohne Charisma. Erst ein Problem haben die Berner inzwischen gelöst: Torhüter Philip Wüthrich kann die solide Nummer eins eines Spitzenteams werden.

Können Fribourg, Biel und Davos Meister werden?

Julien Sprunger (Zweiter von rechts) ist einer von zahlreichen erfahrenen Spielern bei Fribourg. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Für alle drei gilt: Ja, aber… Für Gottéron heisst es: jetzt oder nie mehr. Zentrale Leistungsträger wie Reto Berra (34), Raphael Diaz (35), Ryan Gunderson (36), David Desharnais (35), Andrej Bykow (33), Daniel Brodin (31), Chris DiDomenico (32) oder ­Julien Sprunger (35) stehen im goldenen Karriere-Herbst. Ihre Erfahrung wird in den Playoffs Gold wert sein. Besser werden sie nicht mehr. Wenn sie es jetzt nicht schaffen, die Meister zu werden – wann dann? Gottéron hat bisher bewiesen, dass es offensiv produktiv sein und Spiele «wenden» kann und defensiv reif geworden ist. Bringt Christian Dubé seine «grauen Wölfe» verletzungsfrei durch die Qualifikation, dann ist Gottéron Meisterkandidat.

Auch Biel hat wichtige Spieler, für die gilt: Meister jetzt. ­Damien Brunner ist 35, Luca Cunti 32, Robin Grossmann 34 und Beat Forster 38. Das Problem liegt in der störungsanfälligen spielerischen DNA: Die Bieler können defensiv mauern (1:0 in Fribourg) und völlig auseinanderfallen (0:8 in Davos), sie können über jeden Gegner hinwegfegen (auch über Zug), aber werden auch ausgekontert (1:4 von Langnau). Noch bleiben mehr als 30 Runden zum Justieren der Balance zwischen Offensive und Defensive.

Der HCD nähert sich bereits im Herbst meisterlicher Form (zuletzt 8:0 gegen Biel), aber Erinnerungen ans letzte Frühjahr mahnen zur Vorsicht: Mit Christian Wohlwend haben die Davoser noch keine Playoff-Serie gewonnen und die Torhüterwahl ist heikel: Gilles Senn ist die politische, lohnmässige und gefühlte Nummer eins. Aber Sandro Aeschlimann ist besser.