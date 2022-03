Walliser Boxer Benoit Huber will im Aargau seine Karriere retten

Boxen Der Vater verliess den Aargau und fand sein Glück – der Sohn will im Aargau nun seine Karriere retten Der Walliser Boxer Benoit Huber kämpft am Samstag in Windisch. Nachdem es für ihn lange nur nach oben ging, war das vergangene Halbjahr turbulent. Nun soll Ruhe einkehren und der Erfolg zurück. Gregor Stadelmann Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benoit Huber will seine Karriere am Samstag in Windisch neu lancieren. zvg

Der Aargau ist bekannt für seine Boxszene. Mit Davide Faraci und Andranik Hakobyan kommen die besten Schweizer Profiboxer von hier. Und mit dem Schwergewichtler Stefan Rumpold aus Klingnau sowie dem Mittelgewichtler Egzon Maliqaj vom Rohrdorferberg steht die zweite Garde für Titelkämpfe in den Startlöchern.

In der Westschweiz hat sich aber noch ein weiterer Profi­boxer mit Aargauer Wurzeln einen Namen gemacht. Benoit Huber ist weltweit derzeit die Nummer 113 im Cruisergewicht, welches gewichtsmässig unter dem Schwergewicht rangiert. Sein Vater war in jungen Jahren aus Unterlunkhofen fürs Studium in die Westschweiz gegangen, verliebte sich und kehrte nicht mehr in das Dorf an der Reuss zurück.

Die Karriere schritt schnell voran

Benoit Huber startete seine Amateurkarriere im Jahr 2005. Der Boxer aus dem Wallis war nie für seine feine Klinge, sondern für seine Urgewalt bekannt, womit er immer den vorzeitigen Sieg suchte. Nach vier Schweizer-Meister-Titeln kam der Wechsel ins Profilager, wo er aufgrund seiner Schlagkraft perfekt aufgehoben war.

So schritt seine Karriere schnell voran. Nach acht Profikämpfen ­wurde Huber im Dezember 2021 Schweizer Meister im Cruisergewicht – doch danach folgte der Fall. Im Oktober 2021 setzte es für ihn in der Wembley-Arena eine bittere Niederlage durch technischen K. o. in der dritten Runde gegen den Engländer ­Mikael Lawal ab. Es folgte ein Zerwürfnis mit seinem langjährigen Trainer und Manager Philippe Abate.

Christian Constantin kommt zu ihm ins Training

Nun hat sich der Cruisergewichtler Benoit Huber neu aufgestellt. Er verfügt über grosse Unterstützung der Walliser Geschäftswelt. So trainiert er den Besitzer des FC Sion, Christian Constantin, regelmässig. Zudem hat Huber mit dem Arzt Davide Bianchi neu einen erfahrenen Manager in seinem Team, welcher ihn zu einem Europameisterschaftskampf führen will.

Der Startschuss zum Neu­anfang soll nun am Samstag in ­Windisch erfolgen. Unweit des Ortes, von wo aus Hubers Vater vor über 40 Jahren in die Westschweiz aufbrach, setzt Benoit Huber nun vieles aufs Spiel. Er wird am Meeting des Boxclubs Brugg gegen den Franzosen Guillaume Hauet antreten.

Der Gegner aus Pont-Sainte-Maxence ist ein Wagnis – speziell nach einer vorzeitigen Niederlage. In 13 Kämpfen hat Hauet nur einmal vorzeitig verloren und verfügt über die hochstehende Ausbildung der französischen Boxschule.

Die Heimat des Vaters besuchen

Am Sonntag will Benoit ­Huber dann das Auto nehmen und die Reuss aufwärts fahren, um das Dorf Unterlunkhofen zu besuchen, wo seine Familie ihre Wurzeln hat. Dann wird klar sein, ob auch für ihn im Aargau ein Neuanfang beginnt oder ob in Windisch das Ende seiner sportlichen Karriere eingeläutet wurde.

In den weiteren Kämpfen werden der Aargauer Stefan Rumpold, der Lausanner Anais Kistler und der Basler Celso ­Neves antreten. Das Meeting beginnt am Samstag um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Windisch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen