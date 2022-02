Bilanz Die Spiele sind vorbei und die Schweiz gewinnt 14 Medaillen: Ski gut, alles gut? Lara Gut-Behrami, Marco Odermatt und Co. prägten die Olympischen Spiele in Peking aus Schweizer Sicht. Neuen von 14 Medaillen holte das Skiteam. Hinzu kommen vier Medaillen aus dem Bereich Ski Freestyle. Das weckt Begehrlichkeiten bei den Fördergeldern. Martin Probst Jetzt kommentieren 20.02.2022, 14.59 Uhr

Die Schweizer Goldgewinnerinnen und Goldgewinner aus dem Skiteam: Corinne Suter, Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami, Beat Feuz und Michelle Gisin (von oben links im Uhrzeigersinn). Bilder: Keystone

Swiss Olympic hätte viel Geld sparen können. Denn eigentlich hätte es ja gereicht, nur die Skifahrerinnen und Skifahrer nach Peking zu entsenden.

13 von 14 Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen wurden auf Ski herausgefahren: neun durch die Alpinen, zwei durch die Skicrosser und zwei durch die Freestyle-Athletin Mathilde Gremaud.

Natürlich ist das polemisch und im Rückblick einfach zu sagen. Und doch ist es offensichtlich, dass einige Sportarten – gemessen am Aufwand und den finanziellen Mitteln, die ­investiert werden – die Förderung derzeit nicht oder nur teilweise rechtfertigen.

Ski nordisch mit Langlauf und Skispringen zum Beispiel. Oder Biathlon. Aber auch Eishockey, das mit 49 Athletinnen und Athleten den grössten Teil der 168-köpfigen Schweizer Delegation stellte.

Swiss-Ski bringt sich in Position

Die Erfolge der Skifahrer werden nun auch die Diskussion über die Verteilung der Fördergelder neu ent­fachen. Swiss-Ski hat sich zumindest bereits öffentlich mit dem Hinweis positioniert, dass alle 14 Medaillen aus dem Skiverband kommen. Denn auch Snowboarder Jan Scherrer, der mit Bronze in der Halfpipe für die ­einzige nicht Ski-Medaille sorgte, gehört dazu.

Ralph Stöckli, Schweizer Delegationsleiter. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Ralph Stöckli, Delegationsleiter des Olympiateams, verweist auf Wellenbewegungen, die normal seien. Dass also einmal diese und einmal jene Sportart für Medaillen sorge. Was wiederum als Rechtfertigung für das Fördersystem von Swiss Olympic aufgefasst werden kann, wenn Kritiker von einem Giesskannensystem beim Dachverband des Schweizer Sports sprechen.

Ein neuer Rekord und die ­Frage, was kommt danach?

So oder so: Der Auftritt des Alpinteams in Peking war überragend. Da sind sich alle einig. Fünfmal Gold durch Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Beat Feuz und Marco Odermatt ist Rekord. Und eine solche Dichte an Stars ist aussergewöhnlich.

Umso schwieriger kann die Zeit danach werden. Feuz ist bereits 35 Jahre alt, Gut-Behrami 30. Ewig werden sie nicht mehr fahren. Suter und Gisin sind 27 respektive 28. Wendy Holdener, die ebenfalls zwei Medaillen gewann, ist 28. Nur Odermatt steht mit seinen 24 Jahren noch eher am Anfang seiner Karriere.

Walter Reusser, Alpin-Direktor bei Swiss-Ski, beklagte gegenüber der SDA, dass im Erfolg immer das Haar in der Suppe gesucht werde. Er verweist, auf den Europacup, die Vor­stufe zum Weltcup, wo die Schweiz viele Erfolge ausweise. Allerdings – das zeigt die Vergangenheit – ist der Übertritt zu den Besten kein Selbstläufer.

Urs Lehmann sieht es etwas anders

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann widerspricht Reusser dann auch indirekt in der NZZ, indem er sagt, dass er sich bei den Männern keine Sorgen mache, dass bei den Frauen aber «die zweite Garde einen Schritt zu weit zurückliegt».

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Nationenwertung wird die Schweiz nach zwei Siegen in Serie vermutlich wieder den Österreichern überlassen müssen. Das ist ein Alarmsignal. Im Medaillenspiegel verwies das Schweizer Skiteam Österreich auf Rang zwei. Diese Momentaufnahme darf man geniessen. Getreu dem ­Motto: Ski gut, alles gut.

