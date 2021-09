US Open: Belinda Bencic stürmt in die Viertelfinals

Tennis Belinda Bencic steht nach Achterbahnfahrt der Gefühle im Viertelfinal der US Open Belinda Bencic setzt sich mit 7:6 (14:12), 6:3 gegen die Polin Iga Swiatek (20, WTA 8) durch und steht in den Viertelfinals der US Open. Simon Häring 06.09.2021, 19.18 Uhr

Belinda Bencic steht bei den US Open in den Viertelfinals.

Elise Amendola / AP

Belinda Bencic steht nach einem 7:6 (14:12), 6:3-Erfolg gegen die Polin Iga Swiatek (20, WTA 8) in den Viertelfinals der US Open. Alleine der erste Satz dauert 1:24 Stunden. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Bencic lässt gegen die French-Open-Siegerin von 2020 drei Chancen mit 4:1 in Führung zu gehen, ungenutzt, verliert drei Games in Folge und wehrt beim Stand von 5:6 und eigenem Aufschlag den ersten von vier Satzbällen ab.