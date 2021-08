Olympiasiegerin Belinda Bencic ist zurück im Alltag

Belinda Bencic ist zurück im Alltag: Mit Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic hat die Schweiz drei Trümpfe in New York Olympiasiegerin Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic hoffen bei den US Open in New York auf einen weiteren Exploit. Für den Tenniszirkus ist es die Rückkehr zur Normalität nach der Pandemie.

Simon Häring 29.08.2021, 05.00 Uhr

Belinda Bencic (Gold im Tennis-Einzel und Silber im Doppel) freut sich am Flughafenempfang in Zuerich, aufgenommen am Montag. 2. August 2021. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Ennio Leanza / KEYSTONE

Es ist knapp ein Monat her, seit Belinda Bencic sich ihren Traum erfüllte: Olympiasieg im Einzel, dazu Silber im Doppel mit Viktorija Golubic. Es war der unbestrittene Höhepunkt einer Karriere mit Höhen, aber auch vielen Tiefen. Bencic nahm das zum Anlass, etwas zu tun, was in ihrem Alltag als Tennisspielerin sonst kaum möglich ist: sie nahm sich Zeit, um den Erfolg zu geniessen, statt gleich zum nächsten Turnier zu hetzen.

Nach dem Empfang am Flughafen Zürich-Kloten reiste sie in die Innerschweiz weiter, wo sie sich auf dem Bürgenstock einquartierte und für ein paar Tage die Seele baumeln liess. Doch ganz auf Trainings konnte und wollte sie nicht verzichten. Begleitet hatten sie Freund und Fitnesstrainer Martin Hromkovic und ihr deutscher Trainer Sebastian Sachs, der nicht nach Tokio hatte reisen können.

Nun ist Belinda Bencic zurück im Alltag. Und das ist für sie durchaus positiv, denn in New York können sich die Athleten wieder völlig normal bewegen: im Restaurant einkehren, im Park spazieren, ins Kino gehen. Es ist ein Kontrastprogramm, das Bencic in den letzten Monaten gefehlt hat, die Isolation in Australien Anfang Jahr setzte ihr besonders zu und legte sich wie ein Schatten über ihre Saison, die erst im Sommer Fahrt aufnahm.

Schwieriges Los, aber Rückkehr zur Normalität

In Cincinnati scheiterte Bencic in den Viertelfinals an Landsfrau Jil Teichmann. Bei den US Open zählt sie auch nach dem Exploit bei den Olympischen Spielen nicht zu den grössten Favoritinnen. Dazu ist die Auslosung für die an Position 11 Gesetzte wenig vorteilhaft: Geht es nach der Papierform – nach der es im Frauentennis allerdings selten geht – trifft Bencic in den Achtelfinals auf die Polin Iga Swiatek, die French-Open-Siegerin von 2019. Und in den Viertelfinals wartet mit der Australierin Ashleigh Barty die Weltnummer 1, die in Wimbledon und zuletzt in Cincinnati den Titel gewann.

Gleichwohl sind die US Open für Bencic ein gutes Pflaster. 2017 erreichte sie als 17-Jährige die Viertelfinals und vor zwei Jahren, als sie letztmals dort antrat, stiess sie erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in die Halbfinals vor, wo sie der späteren Siegerin Bianca Andreescu unterlag, mit der es nun die 28-jährige Wimbledon-Viertelfinalistin Viktorija Golubic (WTA 45) gleich in der ersten Runde zu tun bekommt.

Jil Teichmann stiess nach einem schwierigen Sommer in Cincinnati bis in den Halbfinal vor.

Rob Prange/Freshfocus / Zuma/AFP7

Mit Jil Teichmann hat die kleine aber feine Schweizer Delegation einen weiteren Pfeil im Köcher. Die 24-jährige hatte Anfang Jahr in Adelaide und Dubai die Halbfinals erreicht, doch Verletzungen und eine Resultatmisere zerstörten ihre Sandsaison, wo sich die in Barcelona aufgewachsene und wohnhafte Teichmann am wohlsten fühlt. Nun holte sie das Versäumte einfach in Cincinnati nach, wo sie Naomi Osaka, Bencic und die Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova ausschaltete, erst im Final an Barty scheiterte und sich in der Weltrangliste bis auf Rang 44 verbessere. Letztmals waren im April 2003 drei Schweizerinnen so gut klassiert.



Teichmann könnte in der dritten Runde auf Iga Swiatek treffen. Das wäre für sie bereits ein Erfolg, denn auf Grand-Slam-Stufe hat sie in acht Anläufen erst eine einzige Partie gewonnen: 2018 bei den US Open.