Den Wengen-Fluch besiegt: Niels Hintermann fährt aufs Podest

Befreiungsschlag Ein Sieg wurde zum Fluch – und fast fünf Jahre später ist ihn Niels Hintermann los Niels Hintermann fährt in der Abfahrt in Gröden als Dritter auf das Podest. 2017 siegte der Zürcher völlig überraschend und dank Wetterglück in der Kombination in Wengen. Doch der Triumph wurde für ihn zur Last, die erst jetzt langsam von seinen Schultern weicht. Martin Probst 18.12.2021, 16.14 Uhr

Niels Hintermann auf dem Weg zur Rang drei in der Abfahrt von Gröden. Andrea Solero / EPA

Was hat ihn dieser Freitag, der 13. verfolgt. Dabei war er für Niels Hintermann ja eigentlich ein Glückstag. Im Januar 2017 gewann der damals 21-jährige Zürcher völlig überraschend die Kombination in Wengen.

Aber so wunderbar das war, so voller Emotionen, verwandelte sich der Triumph mit jedem Tag, der verging, ein wenig mehr in eine Last. Nur langsam zwar, aber stetig. Schliesslich hiess es damals: War das jetzt der Startschuss zu einer grossen Karriere? Ist Niels Hintermann der nächste Flachländer, der nach Peter Müller und Urs Lehmann für Aufsehen sorgt?

Hintermann, den zuvor nur wenige kannten, wurde schlagartig zum Hoffnungsträger.

Ein Sieg, der so gar nicht in sein Leben passte

Fast fünf Jahre später steht Niels Hintermann im Zielraum von Gröden. Gerade ist in der Abfahrt hinter dem Amerikaner Brice Bennett und dem Österreicher Otmar Striedinger Dritter geworden. Es ist Hintermanns erster Podestplatz im Weltcup seit diesem denkwürdigen Freitag im Januar 2017. Und Hintermann sagt: «Es fühlt sich für mich ein wenig so an, als wäre es der erste Podestplatz.» Weil er sich jetzt richtig anfühlt, weil er ihn erarbeit hat.

«Verstehen Sie mich nicht falsch», sagt Hintermann. «In Wengen den ersten Weltcupsieg zu feiern, das ganze Drumherum, das alles war atemberaubend. Aber es hat für mich weder mental, noch vom fahrerischen Zeitpunkt oder der physischen Verfassung gepasst. Es war Glück. Ich war zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Startnummer am richtigen Ort.»

Niels Hintermann freut sich über seinen Sieg 2017 in der Kombination in Wengen. Peter Schneider / KEYSTONE

Hintermann hatte in der Kombi-Abfahrt klar bessere Wetterbedingungen als alle Favoriten. Er nutzte die Gunst der Stunde und wurde aus dem Nichts berühmt. Plötzlich wurde er von den Fans erkannt, wollten alle ein Autogramm.

Doch eigentlich stand Hintermann in seiner Entwicklung ganz wo anders. Weit weg vom Star. Er fuhr, wie das viele tun, die zwar begabt sind, aber nicht zu den Jahrhunderttalenten gehören wie Marco Odermatt oder Marcel Hirscher. Kurz: Hintermann begann, sich im Weltcup in den Top 30 zu etablieren. Doch während das andere Athleten still und von der Masse unbemerkt tun dürfen, war Hintermann jetzt ein Sieger, der wieder siegen soll.

Das belastet ihn und er erwischte sich, wie er dachte, hätte ich doch nicht in Wengen gewonnen.

Mit Bestzeit unterwegs und dann kam das Aus

Trotzdem ging Hintermann seinen Weg. Er arbeitete hart und mit dem Ziel, sich stetig zu verbessern. Zwar verpasste er die Saison 2017/18 mit einer Schulterverletzung. Doch im Winter 2019/20 schien der Zürcher die in Wengen geschürten Erwartungen langsam zu erfüllen: Fünfmal fuhr er in die Top 10, mit einem fünften Rang in der Abfahrt von Saalbach als Bestresultat.

Zu Beginn der vergangenen Saison, die aufgrund von Corona für die Speedfahrer in Val d'Isère startete, war Hintermann dann mit Bestzeit unterwegs, als er kurz vor dem Ziel ausschied. Und wieder dachten viele: jetzt startet Hintermann durch. Jetzt wird aus ihm der nächste gefürchtete Flachländer.

Und wieder tat ihm das nicht gut. In der Folge, so hatte man das Gefühl, wollte es Hintermann erzwingen. Das führte fast zwangsweise zu Fehlern und zum Resultat, dass er sich im ganzen Winter nie besser als auf Rang 15 klassierte.

Und nur nicht wieder übertreiben

Hintermann reagierte. Er dossiert nun das Risiko besser. Mit Erfolg: Beim Saisonstart fuhr er in der Abfahrt in Lake Louise auf Rang 12, eine Woche später in Beaver Creek auf Rang 7. Und nun stand er in Gröden auf dem Podest.

Er sagt: «Ich bin sprachlos. Ich bin clever gefahren, habe nicht zu viel Risiko genommen und war sehr kontrolliert. Und vor allem: Das Resultat wurde mir nicht geschenkt. Es war ein faires Rennen mit fairen Bedingungen. Zumindest so fair, wie es in einem Freiluftsport sein kann.» Es ist für Hintermann ein Befreiungsschlag. Endlich fällt ein Teil der Last ab, der Fluch von Wengen scheint langsam zu verschwinde. Er hat es verdient.

Niels Hintermann (r.) auf dem Podest mit Sieger Brice Bennet und Otmar Striedinger. Luciano Solero / EPA

Doch Hintermann wäre der letzte, der nun zu hohe Erwartungen schürt. Zu präsent sind die Erinnerungen. Er sagt: «Man kann nicht davon ausgehen, dass es jetzt mit einer Podestserie weitergeht. Wenn ich in die Top 15 fahre, ist es sehr ein gutes Resultat. Wenn ich in die Top 10 fahre ist es ein super Resultat.»

Und alles andere darf passieren. Muss es aber nicht. Oder noch nicht.