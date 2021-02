Elisabeth Gerritzen in Andorra. Keystone-SDA

Beeindruckend Hier springt eine Schweizerin mit einem langen 360 von einem Felsen und gewinnt die Freeride-Welttournee Die Schweizerin Elisabeth Gerritzen gewinnt die zweite Runde der Freeride-Welttournee 2021 in der Kategorie der Ski Competition. 25.02.2021, 09.34 Uhr

(SDA)

Die 25-jährige Freeriderin beeindruckte mit einem langen 360 von einem Felsen. Nachdem der Stopp der FWT in Hakuba (Japan) aufgrund der COVID-19-Reisebeschränkungen ausfallen musste, gingen die Athletinnen und Athleten in Andorra ein zweites Mal an den Start. Der frisch gefallene Schnee ermöglichte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zudem noch höhere Sprünge.