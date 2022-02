Basketball Ein Erdbeben in der NBA Philadelphia und Brooklyn verständigen sich kurz vor dem Transferschluss in der NBA auf einen spektakulären Spielertausch. Damit geht eine der teuersten Zwängereien der Sportgeschichte zu Ende. Nicola Berger 11.02.2022, 05.00 Uhr

Acht Monate lang hat die Ben-Simmons-Saga die NBA in Atem gehalten. Sie geht so: Im Juni unterlagen die hoch favorisierten Philadelphia 76ers im Playoff den Atlanta Hawks um den Schweizer Clint Capela. Der australische Spielmacher Ben Simmons, ein All-Star und der Nummer-1-Draft des Jahres 2016, war der Schwachpunkt bei den 76ers; offensiv inexistent und mit einer Freiwurfquote von liederlichen 32,7 Prozent. Nach der überraschenden Niederlage wurde der Coach Doc Rivers gefragt, ob es möglich sei, mit Simmons einen Titel zu gewinnen.

«Darauf kann ich im Moment keine Antwort geben»,

antwortete der Trainer. Die Aussage war keine leidenschaftliche Verteidigungsrede auf Simmons, aber man kann sich härtere Kritik vorstellen – zumal angesichts der miserablen Darbietungen.

Simmons wird mit 19 Millionen Dollar gebüsst

Doch Simmons fühlte sich im Stolz derart getroffen, dass er sich weigerte, weiter für Philadelphia zu spielen. Im Sommer forderte er das Management auf, ihn zu transferieren. Das Team büsste ihn für jedes verpasste Spiel, inzwischen sind Simmons mehr als 19 Millionen Dollar entgangen; es ist eine der kostspieligsten Zwängereien der Sportgeschichte. Simmons beschied dem Team, er sei «mental nicht in der Lage» für die 76ers aufzulaufen und befinde sich in Therapie. Handelte es sich um tatsächliche psychische Probleme oder einen billigen Trick, was ein Schlag ins Gesicht für all jene wäre, die wirklich mit solchen Krankheiten zu kämpfen haben? Niemand kann das sagen, auch die 76ers haben keine Einsicht in die Krankenakte.

Ben Simmons fühlt sich nicht genügend wertgeschätzt. Bild: Mary Altaffer / AP (20. Januar 2020)

Sehr bald wird man es herausfinden. Am Donnerstag, etwas weniger als zwei Stunden vor dem Transferschluss, zauberte Philadelphias Manager Daryl Morey tatsächlich noch einen Wechsel aus dem Hut. In einem der spektakulärsten Tauschgeschäfte der jüngeren NBA-Geschichte gaben die 76ers Simmons, zwei Erstrundendraftrechte sowie die Rollenspieler Seth Curry und Andre Drummond an die Brooklyn Nets ab. Und erhielten dafür den Superstar James Harden und den in die Jahre gekommenen Routinier Paul Millsap. Es ist ein Transfer, der die Kräfteverhältnisse im sehr offenen Titelrennen in der NBA kräftig durchschütteln dürfte.

Harden (32) war erst 2021 von Houston nach Brooklyn gewechselt, um dort mit Kevin Durant und Kyrie Irving eine Art Super-Team zu bilden. Doch Irving verweigerte die Impfung und kann in Heimspielen nicht eingesetzt werden. Und Durant fehlt aktuell verletzt. Harden wünschte sich einen Wechsel, schon wieder, und ist nun mit alten Weggefährten aus Houston wiedervereint: Morey war schon sein General Manager, Philadelphias CEO Tad Brown bekleidete bei den Rockets die gleiche Position. In Houston fehlte dem Trio nicht viel zum Titelgewinn, nun unternimmt das Trio an der Ostküste einen neuen Versuch: Harden trifft in Philadelphia auf Joel Embiid, einer der besten und wertvollsten Spieler der Liga.

James Harden wünscht sich einen Wechsel. Eric Gay / AP (10. Februar 2022)

Es dürfte in der Eastern Conference schwierig sein, an diesem Duo vorbeizukommen. Ein so einschneidender Tausch zwischen zwei Titelkandidaten mitten in der Saison ist rar, er ist nicht nur dem schmollenden Simmons geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass die Nets sich davor fürchteten, Harden könnte im Sommer von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen und ohne Kompensation weiterziehen.

In einem Monat, am 10. März, treffen die Kontrahenten in Philadelphia aufeinander. Es könnte ein Vorgeschmack auf ein feuriges Duell im Playoff werden. Und es wird interessant zu sehen sein, ob Simmons sich in der Lage fühlt, in jene Stadt zurückzukehren, in der er, wie kein anderer Sportler vor ihm, Persona non grata ist.