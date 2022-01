Wie Novak Djokovic an der Pandemie verdienen will

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Australian Open Wie sich der ungeimpfte Novak Djokovic an der Pandemie eine goldene Nase verdienen könnte Gegen das Coronavirus impfen lassen will sich Novak Djokovic nicht. Der Tennisspieler glaubt an die Selbstheilungskräfte des Körpers. Doch in der Pandemie erkennt er auch ein Geschäftsmodell. Simon Häring 1 Kommentar 19.01.2022, 20.50 Uhr

Novak Djokovic investiert offenbar in die Medikamentenforschung. Keystone

Wenn man denkt, die Saga um Novak Djokovic könne nicht noch absurder werden, dringt die nächste Meldung an die Oberfläche. Das neuste Kapitel: Der nicht gegen das Coronavirus Geimpfte hält mit seiner Ehefrau Jelena 80 Prozent der Aktien am dänischen Unternehmen QuantBios Res A/S.

Auszug aus dem dänischen Handelsregister.

Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben elf Angestellte in Slowenien, Australien und Dänemark. Der Hauptsitz befindet sich in einem schmucklosen Bürogebäude im 40 Kilometer nördlich von Kopenhagen gelegenen Søborg. Dort wird derzeit offenbar mit Hochdruck an einem Medikament zur Behandlung einer Covid-19-Infektion geforscht. Das sagt der Geschäftsführer Ivan Loncarevic gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach sollen im Sommer erste klinische Studien starten.

QuantBios Res A/S wurde am 3. Juni 2020 im dänischen Handelsregister eingetragen – wenige Tage bevor Novak Djokovic und seine Frau Jelena sich im Rahmen der von ihm initiierten Adria-Tour, einer Turnierserie auf dem Balkan, erstmals mit dem Coronavirus infiziert hatten. Einer Impfung gegenüber sind die beiden aber nach wie vor skeptisch eingestellt. So sehr, dass das australische Bundesgericht es als erwiesen betrachtete, dass der Tennisspieler in Australien als «Ikone für Impfgegner» gesehen wird, der mit seiner Anwesenheit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt.

Novak Djokovic an der Adria-Tour 2020.

Geringes Risiko mit Aussicht auf grosse Rendite

Angaben zur Höhe des Betrags, den die Djokovics investiert haben, wollte Geschäftsführer Loncarevic nicht machen. Zwar halten Djokovic und seine Frau gemeinsam 80 Prozent (Novak 40.20 und Jelena 39.80 Prozent) der Aktienanteile, finanziell substanziell ist die Investition aber wohl nicht. Bei der Gründung flossen 500'000 dänischen Kronen. Das entspricht knapp 70'000 Franken, wovon 55'000 Franken auf Novak und Jelena Djokovic entfielen, die über die in Belgrad domizilierte Tulua Doo AG eingeschossen wurden. Angesichts der 38 Millionen Dollar, die Djokovic 2021 durch Preisgelder und Sponsoringverträge verdient hat, ein geringer Betrag.

Impfungen gegen das Coronavirus bieten keine sterile Immunität, das Virus kann immer noch in den Körper gelangen. Entsprechend zentral bleibt die Verbesserung der medikamentösen Therapie von Infizierten. Im Gegensatz zu Impfstoffen, deren Entwicklung viel Zeit beansprucht und wenig Rendite versprechen, ist mit Medikamenten viel Geld zu verdienen.

Novak Djokovics Reise von Melbourne nach Belgrad im Zeitraffer. CH Media

Es wäre eine bitterböse Ironie des Schicksals. Sollte QuantBios Res A/S ein Präparat zur Marktreife bringen, würde sich ausgerechnet der ungeimpfte Novak Djokovic an der Pandemie eine goldene Nase verdienen.

Allerdings spielt der 34-Jährige im Tagesgeschäft offenbar kaum eine Rolle. Er habe letztmals im November mit Djokovic gesprochen, teilte Geschäftsführer Loncarevic einem Journalisten der «Financial Times» mit.

Djokovic hat derzeit ohnehin ganz andere Probleme: Am Montag war er aus Australien abgeschoben worden, nachdem es das Bundesgericht als erwiesen betrachtet hatte, dass er als «Ikone für Impfgegner» gesehen und stelle damit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Sollten Daniil Medwedew oder Alexander Zverev die Australian Open in Melbourne gewinnen, würden sie Djokovic an der Spitze der Weltrangliste ablösen. Diese führt der Serbe seit August 2020 und damit seit 74 Wochen an.

