Novak Djokovic: Scheitert sein Kampf an der Quarantänepflicht?

Australian Open Ultimatum für Novak Djokovic – was in seinem Kampf gegen die Ausweisung aus Australien für und was gegen ihn spricht Novak Djokovic hat nicht glaubhaft darlegen können, weshalb er von der Impfpflicht in Australien befreit werden soll, das Visum wurde ihm entzogen. Seine Anwälte haben bis Samstag Zeit, Argumente für den Tennisspieler zu finden. Was für Djokovic spricht – und was gegen ihn. Simon Häring 2 Kommentare 06.01.2022, 15.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Wandgemälde in Novak Djokovics Heimatstadt Belgrad. Darko Vojinovic / AP

Novak Djokovic bleibt seiner Linie treu und schweigt zum Umstand, dass ihm die Einreise nach Australien verweigert worden ist. Nach Ansicht der Grenzbehörden habe der Tennisspieler nicht glaubhaft darlegen können, weshalb er von der Impfpflicht befreit werden soll. Gegen die Ausweisung haben seine Anwälte Rekurs eingelegt und eine aufschiebende Wirkung erreicht. Ein erster Erfolg. Sie müssen bis Samstag, 14.00 Uhr Argumente finden, um die Abschiebung zu verhindern. Gelingt ihnen das nicht, muss Djokovic Australien bis spätestens Montag, 10.00 Uhr wieder verlassen. Bis dahin ist er in einem Quarantänehotel im Stadtteil Carlton untergebracht.

Djokovic ist offenbar guter Dinge. Vor dem Park Hotel, wo bis Dezember 2020 Asylanten untergebracht worden sind, haben sich einige Anhänger eingefunden. Djokovic habe sich an einem Fenster gezeigt.

Beim Park Hotel handelt es sich um ein 4-Sternhotel. Serbische Medien berichten indes, es habe Wanzen und Kakerlaken. Djokovics Antrag, seine Quarantäne in einem privaten Appartement abzusitzen, wurde abgelehnt.

Derweil werden immer mehr Details bekannt, weshalb dem 20-fachen Grand-Slam-Sieger die Einreise verweigert worden sein könnte. Demnach ist der Knackpunkt, ob ein Genesener ungeimpft die internationale Grenze passieren darf - oder nicht. Offenbar gelten für Australier und Ausländer unterschiedliche Regelungen, wie die Australian Technical Advisory Group on Immunisation ATAGI schreibt. Demnach können genesene Ausländer nur dann von der Impfpflicht befreit werden, wenn sie beweisen können, dass sie sich auch vor der Infektion aus medizinischen Gründen nicht haben impfen lassen können. Das konnte Djokovic bisher offenbar nicht.

In diesem Quarantänehotel befindet sich Novak Djokovic. Seine Anhänger haben sich davor eingefunden, wie auch Polizisten. Hamish Blair / AP

Der Bundesstaat Victoria, der auch eines der zwei Expertengremien leitet, die Djokovics anonymisiertes Gesuch auf Befreiung von der Impfpflicht geprüft haben, sowie Turnierveranstalter Tennis Australia haben Djokovic grünes Licht gegeben. Und das, obwohl die Grenzbehörden nach Angaben australischer Medien zwei Mal schriftlich darauf hingewiesen haben, dass der Status als Genesener alleine Djokovic nicht zur Einreise berechtigt. Zudem räumte Tennis Australia inzwischen ein, dass die Gesuche weder auf Herkunft noch auf Wahrheitsgehalt überprüft worden seien.

Vermutlich ist Djokovic in der Annahme nach Australien gereist, als Genesener dürfe er die Grenze passieren. Dann wäre er Opfer eines Versagens von Tennis Australia und dem Bundesstaat Victoria. Die Grenzbehörde hingegen handelte richtig. Denn Unwissenheit schütz vor Strafe nicht. Sollte das zutreffen, wird Djokovic an diesem Umstand nichts ändern können. Für eine erste Impfung wäre es bereits zu spät. Djokovic könnte dann seinen Titel bei den Australian Open nicht verteidigen.

Nach Angaben von Tennis Australia haben 26 Spielerinnen und Spieler eine Befreiung von der Impfpflicht beantragt, nur eine Handvoll wurde bewilligt. Offenbar befinden sich aber bereits Personen im Land, bei denen der Sachverhalt ähnlich ist. Deshalb stellt sich die Frage: Müssen auch sie Australien wieder verlassen? Oder darf stattdessen auch Djokovic bleiben?

Widersprüchlich ist die Informationslage in Bezug auf das Visum. Zunächst hiess es, auch dort habe es Unregelmässigkeiten gegeben, Djokovic habe ein falsches Visum beantragt. Andere Quellen berichten, der Serbe habe bereits im November ein Visum erhalten, dieses sei unabhängig von der Dokumentation betreffend Impfung gegen das Coronavirus zu betrachten.

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Sollte Djokovic mit Hilfe seiner Anwälte gelingen, dass sein Visumsantrag doch noch akzeptiert wird, könnte sich ihm aber ein anderes Problem zum Verhängnis werden. Denn in Australien, wo die internationalen Grenzen während 19 Monaten geschlossen waren und mehrfach lange und strikte Lockdowns verordnet worden waren, gilt für alle Einreisende eine Quarantänepflicht von 14 Tagen - und zwar unabhängig vom Impfstatus. Davon befreit sind geimpfte Spielerinnen und Spieler der Australian Open. Offenbar ist Djokovic davon ausgegangen, dass er auch davon befreit ist.

Der beste Tennisspieler der Gegenwart landete am Mittwoch, 5. Januar, kurz vor Mitternacht Ortszeit am Flughafen Tullamarine. Die Australian Open beginnen am Montag, 17. Januar. Argumente zu finden, weshalb diese Frist für Novak Djokovic verkürzt werden sollte, um ihm eine Teilnahme zu ermöglichen, dürfte schwierig werden und für Empörung sorgen.

Quarantänepflicht als grösste Hürde

Längst hat der Fall eine politische Dimension erreicht. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic telefonierte in der Nacht mit Novak Djokovic, als dieser am Flughafen festgehalten wurden. Serbien sendete eine diplomatische Protestnote aus und versicherte dem Tennisspieler seine Loyalität und liess verlauten: «Serbien kämpft für Novak Djokovic, für die Gerechtigkeit und die Wahrheit.»

Neun mal hat Novak Djokovic die Australian Open gewonnen. Hamish Blair / AP

Was die Wahrheit ist, weiss die Öffentlichkeit nicht. Sicher ist: Der serbisch-orthodoxe Novak Djokovic wird Weihnachten, das am 7. Januar begangen wird, in Hotelquarantäne begehen. Es sei denn, er gibt den Kampf gegen die Ausweisung auf. Doch davon ist nicht auszugehen.

2 Kommentare Philippe Gerber vor etwa 10 Stunden 15 Empfehlungen Was da von der Familie und teilweise auch von der serbischen Regierung kommuniziert wird ist einfach nur peinlich! Man kann kaum glauben, dass das ernst gemeint ist. 15 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen