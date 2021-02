Australian Open Rafael Nadal verliert nach 2:0-Satzführung gegen Tsitsipas und wird von Krämpfen geplagt – Rekord von Federer bleibt bestehen Stefanos Tsitsipas bezwingt in den Viertelfinals der Australian Open den Spanier Rafael Nadal mit 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5 und steht in den Halbfinals. Damit rettet der Grieche Roger Federers Rekordmarke von 20 Grand-Slam-Titeln. In den Halbfinals trifft Tsitsipas auf Medwedew. Simon Häring 17.02.2021, 13.52 Uhr

Stefanos Tsitsipas bezwingt bei den Australian Open Rafael Nadal.

Dean Lewins / EPA

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) gelingt eine historische Wende. Der 22-jährige Grieche bezwingt in den Viertelfinals der Australian Open den 20-fachen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal (34, ATP 2) nach 4:05 Stunden Spielzeit mit 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5. Er steht damit zum zweiten Mal nach 2019 in den Halbfinals. Es ist erst das dritte Mal in seiner Karriere, dass Rafael Nadal nach einer 2:0-Satzführung noch verliert: 2005 hatte der Spanier im Final von Miami gegen Roger Federer noch verloren, 2015 scheiterte er in der dritten Runde der US Open am Italiener Fabio Fognini.