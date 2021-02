Ausnahmeregelung Das Schwingen ist bereit für den Tabubruch und will Sonderregeln für die Besten Der Eidgenössische Schwingerverband führt Gespräche, um einem Teil der Schwinger die frühzeitige Rückkehr ins Sägemehl zu ermöglichen. Das wird Traditionalisten ärgern. Aber es ist vielleicht die einzige Möglichkeit, um zu verhindern, dass wieder keine Saison stattfindet. Martin Probst 08.02.2021, 05.00 Uhr

Darf Schwingerkönig Christian Stucki schon bald zurücks ins Sägemehl? Alexandra Wey / KEYSTONE

Im Schwingen sind alle gleich. Als das Duell im Sägemehl aufgrund der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verboten wurde, hiess es im Eidgenössischen Schwingerverband mit Nachdruck: Entweder wir öffnen für alle gleichzeitig. Oder wir öffnen gar nicht.

Zu gross war die Angst, eine Zweiklassengesellschaft zu bilden. Mit der Elite auf der einen Seite, also Spitzenschwinger, die von der Ausnahmeregelung profitieren könnten, dass in der Schweiz professioneller Sport erlaubt ist. Auf der anderen Seite der Rest, der weiter nicht ins Sägemehl dürfte, da Kontaktsport in der Schweiz verboten ist und es noch länger bleibt.

Nun aber ist der Verband bereit für den Tabubruch. Derzeit laufen Gespräche zwischen dem Eidgenössischen Schwingerverband, Swiss Olympic und dem Bundesamt für Sport. Letztere zwei Instanzen entscheiden, in welcher Form welcher Sport in der Schweiz trotz Corona aus­geübt werden darf. Also auch darüber, ob Spitzenschwinger frühzeitig ins Sägemehl zurückkehren dürfen.

Keine Lockerungen in Sicht – die Zeit wird knapp

Es wäre ein bemerkenswerter Schritt, aber auch Zeichen dafür, wie sehr Corona den Sport verändert. Eine weitere Saison ohne Schwingfeste, nachdem bereits die ganze vergangen Kranzfestsaison der Pandemie zum Opfer fiel, will und kann sich der Verband nicht leisten.

Damit eine Saison aber überhaupt möglich wird, braucht es eine geregelte Vorbereitung. Vier Wochen Schwingtraining seien nötig, sagt die Faustregel, damit faire und sichere Wettkämpfe durchgeführt werden können.

Da der Bundesrat zuletzt aber verlauten liess, dass die bestehenden Massnahmen Ende Februar nicht gelockert würden, drängt die Zeit jetzt. Geplant ist, das Schwingen schrittweise wieder zu öffnen. Also von oben nach unten. Dafür müssten Kriterien definiert werden, wer darf. Denkbar ist, dass eine mögliche Ausnahmeregelung für alle Kranzschwinger gelten würde.

Klar ist, dass der Vorstoss in Schwingerkreisen auch Kritik auslösen wird. Traditionalisten werden den Schritt verurteilen. Für sie soll das Schwingen so bleiben, wie es ist. Corona hin oder Corona her.

Martin Probst