Aufstieg zum Star Mit Ehrgeiz zum Erfolg: Wie Olympiasiegerin Corinne Suter unverwechselbar wurde Längst kennt sie in der Schweiz jeder Skifan: Doch bevor Corinne Suter in drei Jahren die drei wichtigsten Titel in der Abfahrt gewinnen konnte, erlebte die Schwyzerin eine Karriere voller Selbstzweifel. Martin Probst 15.02.2022, 16.35 Uhr

Das Schweizer Team lässt Olympiasiegerin Corinne Suter hochleben. Jean-Christophe Bott / EPA

Am Anfang steht eine Verwechslung. Ende 2014 startete Corinne Suter in ihre erste Speedsaison im Weltcup. Diese Zeitung traf sie in Val d’Isère. Gemeinsam mit Priska Nufer sollte sie erzählen, wie es ist, als junge Athletin in den schnellen Disziplinen anzutreten.

Als der Text geschrieben war, meldete sich Suter. Ihr gefalle der Artikel, aber ihre Aussagen seien Nufer zugeordnet worden und umgekehrt. «Aber das macht ja nichts. Das Gesagte gilt für uns beide», schrieb Suter. Es war eine Antwort so typisch für sie. Höflich wie sie ist, akzeptierte sie den Fehler.

Seit Dienstag ist sie Olympiasiegerin. Verwechslungsgefahr besteht schon lange nicht mehr. In den vergangenen drei Jahren gewann die Schwyzerin die drei wichtigsten Titel im Speedbereich. 2020 schloss Suter die Saison als beste Abfahrerin ab. 2021 wurde sie in Cortina d’Ampezzo Weltmeisterin. Und jetzt besitzt sie auch noch Olympiagold. Was für eine Geschichte. Und vor allem: was für eine Entwicklung.

Ein hemmender und ­beklemmender Mix

Vor acht Jahren in Val d’Isère stand Suter noch ganz am Anfang. Doch schon damals war zu erkennen, was sie ausmacht: ein unbändiger Ehrgeiz. Aber auch das Bedürfnis, es allen recht zu machen.

Ersteres hilft, um erfolgreich zu sein, hat allerdings auch Tücken. Das bekam Suter schnell zu spüren. Drei Tage nach der Verwechslung fuhr sie in der Abfahrt auf Rang 35 – und war untröstlich. Das Resultat passte überhaupt nicht zu ihren Erwartungen. Und das ging ihr sehr nahe.

Corinne Suter und Priska Nufer 2014 im Fitnesstraining in Val d'Isère. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Enttäuschung setzten Suter in den ersten Jahren ihrer Profikarriere brutal zu und raubten ihr Energie. Aber vor allem verfiel sie in Selbstzweifel. Das ist Gift in einem Sport, der wie so vieles anderes auch im Kopf entschieden wird. Und weil sich ­Suter gleichzeitig nicht traute, für ihre Interessen einzustehen, wurde es ein hemmender und beklemmender Mix.

Trotzdem machte sie Fortschritte. Und rückte näher an die Besten. Doch das Teufelchen in ihrem Ohr sagte, es gehe viel zu langsam. Und sie fragte sich, ob sie es überhaupt könne. Gestern sagte Suter im TV-Interview:

«Ich bin mir im Weg gestanden, indem ich es mir nicht zutraute. Dabei war eigentlich immer ­alles da.»

Die Erlösung kam vor drei Jahren an der WM in Åre. Suter gewann im Super-G Bronze und in der Abfahrt Silber. Im Weltcup war sie zuvor noch nie auf dem Podest gestanden und dann funktionierte plötzlich alles so, wie sie das schon immer wollte. «Das gab mir extrem viel Vertrauen», sagt sie. Die Zweifel verstummten. Der Ehrgeiz blieb.

Vier Goldmedaillen gab es zuvor noch nie

Seither stand Suter im Weltcup 19-mal auf dem Podest. Davon viermal als Siegerin. Doch ihre ganz grossen Auftritte hat die 27-Jährige nun ausgerechnet in jenen Rennen, in denen es um alles geht. Weil es für sie schon seit gefühlt einer Ewigkeit darum ging. In jedem Rennen. Und weil sie gelernt hat, mental mit solchen ­Situationen umzugehen.

In der Olympiaabfahrt war Suter 16 Hundertstelsekunden schneller als die erstaunliche ­Sofia Goggia. Die Italienerin war Mitte Januar gestürzt und zog sich unter anderem einen Anriss des Kreuzbands im linken Knie zu. Ein Olympiastart rückte für die 29-Jährige in weite Ferne. Jetzt gewann sie in China Silber. Dritte wurde überraschend ihre Landsfrau Nadia Delago, die im Weltcup noch nie auf dem Podest stand. Genau wie Suter vor drei Jahren in Åre.

Corinne Suter wird flankiert von den beiden Italienerinnen Sofia Goggia (r.) und Nadia Delago. Jean-Christophe Bott / EPA

Für das Schweizer Skiteam war Suters Triumph bereits das vierte Gold an diesen Winterspielen. Das ist Rekord. 1972 gewannen Bernhard Russi und Marie-Theres Nadig zusammen drei Medaillen, genau wie Primin Zurbriggen und Vreni Schneider 1988. In beiden Jahren wurden die Frauen Doppelsiegerinnen.

In China teilen sich die Geschlechter die Titel auf: Corinne Suter und Lara Gut-Behrami auf der einen, Beat Feuz und Marco Odermatt auf der anderen Seite. Natürlich: Ski ist ein Einzelsport. Und doch lohnen sich die Vergleiche, um Suters Leistung ­entsprechend zu würdigen, weil sie zeigen, in welche Liste von Namen sie sich einreiht.

Gut-Behrami gehörte in der Abfahrt zu den Geschlagenen. Die Super-G-Olympiasiegerin klassierte sich unmittelbar hinter Jamin Flury auf Rang 16. Zweitbeste Schweizerin wurde Joana Hählen auf dem sechsten Rang. Die 30-Jährige hatte sich in der internen Qualifikation für das Rennen unter anderem gegen eine gewisse Priska Nufer durchgesetzt.

