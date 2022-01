Wie Novak Djokovic zum obsessiven Impfskeptiker wurde

Australian Open Atemprobleme und Krämpfe: Wie Novak Djokovic das Vertrauen in die Medizin verlor und zum Impfskeptiker wurde Operationen lehnt er ab. Selbstliebe stärke das Immunsystem und ersetze Medizin. Wie Novak Djokovic eine obsessive Beziehung zu seinem Körper entwickelte und wie er zum Impfskeptiker wurde. Simon Häring Jetzt kommentieren 12.01.2022, 16.00 Uhr

Entgegen seiner Ankündigung äusserte sich Novak Djokovic am Mittwoch erneut zu den Ungereimtheiten, die dazu führen könnten, dass ihm in Australien erneut das Visum entzogen wird. Für die falschen Angaben zu seiner Reisetätigkeit im Vorfeld seines Flugs nach Melbourne machte er seine Agentin Elena Cappellaro verantwortlich, die es versäumt habe, zu vermerken, dass er von Serbien nach Spanien geflogen war. Am 4. Januar war er mit Emirates von Malaga über Dubai nach Melbourne gelangt.

Djokovic hatte einen auf den 16. Dezember datierten Befund des Institute of Public Health of Serbia vorgelegt, der eine Covid-19-Infektion bestätigt. Mit diesem Beleg liess er sich von der Impfpflicht in Australien befreien.

Inzwischen räumte Djokovic ein, dass er am 18. Dezember, also zwei Tage nachdem er positiv getestet worden sein soll, einen Interviewtermin mit der französischen Sportzeitung «L'Equipe» wahrgenommen hat, ohne den Journalisten davon in Kenntnis zu setzen. Er habe diesen nicht im Stich lassen wollen. «Das war eine Fehleinschätzung», sagte Djokovic nun. Er hätte Maske getragen, alle anderen Termine abgesagt und sich isoliert.

Djokovic brach in Serbien das Gesetz

Dennoch hat Djokovic damit gegen die in Serbien geltenden Auflagen zum Infektionsschutz verstossen, was mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden kann. Serbiens Premierministerin Ana Brnabic sagte zuvor in einem TV-Interview: «Das wäre ein klarer Regelbruch, weil er in Isolation müsste.»

Serbiens Premierministerin Ana Brnabic äussert sich zum Fall Djokovic. Youtube

Novak Djokovic setzte damit andere einer Ansteckung aus, er unterschlug die Wahrheit, er brach serbisches Recht und füllte seine Reisedokumente falsch aus. Selbst die Echtheit seines positiven Befunds ist zweifelhaft.

«Was hätte dieser Mann noch mehr tun können?», fragte Richter Anthony Kelly, der später den Visumsentzug und die Ausweisung als verfahrens- und rechtswidrig taxierte. Die Frage ist einfach zu beantworten: Djokovic hätte sich impfen lassen können. Nun ist er der einzige ungeimpfte Spieler in Melbourne, was nicht bei allen gut ankommt. «Die Regeln waren seit Monaten bekannt. Er hat kein Recht, hier zu sein», sagte Marton Fucsovics.

Der unsichtbare Feind im Körper

Wer verstehen will, weshalb Novak Djokovic sich der Impfung gegenüber verschliesst, findet in den Anfängen seiner Karriere Antworten. Wegen Atemproblemen, Krämpfen, Blähungen und Durchfall musste er immer wieder Spiele aufgeben. Kein Arzt konnte ihm helfen, Djokovic verlor das Vertrauen in die Schulmedizin. Erst als der Alternativmediziner Igor Cetojevic, ein Mann mit weissem Ziegenbärtchen, 2010 den unsichtbaren Feind in Djokovics Körper entdeckt, wird dieser zum Seriensieger.

Novak Djokovic im Januar 2011 mit Igor Cetojevic. Keystone

Es ist das Klebereiweiss-Gluten, das vornehmlich in Getreide zu finden ist. Djokovic verträgt es nicht. Die Diagnose stellte Cetojevic, indem er den Tennisspieler anwies, die linke Hand auf den Bauch zu legen, den rechten Arm auszustrecken und dagegenzuhalten, als ihn der Arzt nach unten drückte. In einem zweiten Versuch legte er ihm ein Stück Brot unter die linke Hand. Seither ernährt er sich glutenfrei. Er trinkt warmes Wasser, Lakritztee oder Proteinshakes aus Erbsen. Auf dem Speiseplan stehen neben Avocados, Cashewnüsse und aus Neuseeland importierten Manuka-Honig. Auf Kaffee und Schokolade verzichtet er. Im Buch «Serve to Win» beschreibt Djokovic einen 14-tägigen Ernährungsplan, der ein körperliches und geistiges Hochgefühl verspricht. Es ist eine Anleitung zur Askese.

Novak Djokovics Buch «Serve to Win» ist eine Anleitung zur Askese.

Aus giftigem Wasser

Seit diesem Schlüsselerlebnis glaubt Djokovic an die Selbstheilungskräfte des Körpers. Deshalb schob er eine Operation am rechten Ellbogen ein Jahr vor sich her, bis er sich 2018 in der Muttenzer Rennbahnklinik zum ersten Mal in seinem Leben unters Messer legte. In den Tagen danach brach er mehrmals in Tränen, wie er dem «Daily Telegraph» erzählte: «Immer, wenn ich daran dachte, kam es mir vor, als hätte ich versagt.»

Im Frühling 2020 sagte Djokovic: «Ich bin gegen eine Impfung. Ich möchte selber darüber entscheiden können, was für meinen Körper am besten ist.» Während sich seine kritische Haltung gegenüber der Schulmedizin verfestigte, wandte er sich der Esoterik zu. In einem Gespräch mit dem selbst ernannten Alchemisten Chervin Jafarieh sagte er, mit der Kraft des Geistes könne man giftiges Wasser in Wasser mit Heilkraft verwandeln.

Novak Djokovic und Chervin Jafarieh im Instagram-Livegespräch. Bild: Screenshot Youtube

Selbstliebe ersetze jede Medizin, stärke das Immunsystem und befreie von jeglicher Sucht – dem Rauchen, dem Trinken, vor allem aber der ewigen Angst, in der wir Menschen leben würden, und die eine Ablenkung vom Wesentlichen darstellten: der Suche nach der perfekten Harmonie und Balance zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Die Menschen hätten die Verbindung zu ihrem Körper verloren. Djokovic sagte: «Wir sind ebenso Energie, wie wir Chemie sind. Wir Menschen sind elektrische Wesen.» Djokovic und Jafarieh schaukelten sich hoch in ein spirituelles Nirwana.

Im Streben nach Perfektion sucht der inzwischen 20-fache Grand-Slam-Sieger immer weiter nach Impulsen und Methoden, die ihn noch besser machen könnten. Nach dem ersten Tag in Freiheit in Melbourne setzte er sich in eine Kammer, die Höhenluft simuliert. Beim 75'000 Franken teuren Konstrukt, das als «Ei des Djokovic» bezeichnet wird, handelt es sich um ein von der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada 2006 als «Verstoss gegen den Spirit des Sports» kritisiertes, aber nicht verbotenes Sauerstoffzelt.

Welch fast schon obsessiven Züge dieser Gesundheitswahn erreicht hat, untermauert eine Episode aus Melbourne. Während seiner Festsetzung im Park Hotel verlangte Djokovic über seine Anwälte als eine der ersten Massnahmen, dass ihm ein Privatkoch veganes Essen zubereitet.

