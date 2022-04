Nach Hirnschlag: Handballer Dragan Marjanac darf wieder spielen

Arbeitsversuch «Ein unbezahlbares Gefühl» – Handballer Dragan Maranjac darf nach einem Hirnschlag versuchsweise wieder spielen Dragan Marjanac ist zurück auf der Bank des HSC Suhr Aarau. Das Ziel: ein Arbeitsversuch. Im Mai 2021 erlitt der Goalie einen Hirnschlag. «So endet meine Karriere nicht», dachte der 37-Jährige. Und behält recht. Martin Probst Jetzt kommentieren 07.04.2022, 17.03 Uhr

Am Sonntag sass Dragan Marjanac erstmals wieder auf der Bank des HSC. Nach dem Spiel freute er sich mit seinem Sohn über diesen Meilenstein. Alexander Wagner

Er selbst hat immer daran geglaubt. An die Rückkehr zwischen die Pfosten. Nicht irgendwie. Sondern als Profi. Als Goalie des HSC Suhr Aarau. Am Sonntag ist Dragan Marjanac seinem Ziel erneut etwas näher gekommen.

Gegen Drammen stand er erstmals seit seinem Hirnschlag im Mai 2021 wieder auf dem Matchblatt. Die Ärzte haben ihm die Erlaubnis zu spielen erteilt. Versuchsweise zwar nur, mit ver­einzelten, kurzen Teileinsätzen. Aber immerhin.

Es ist ein nächster Meilenstein auf einem Weg, der noch nicht zu Ende ist. Man muss sich nichts vormachen: Es ist noch nicht, wie es war. Ge­gen Drammen spielte Marjanac nicht. Die Situation, zum Beispiel ein Penalty des Gegners im richtigen Moment, hat sich nicht ergeben.

Und trotzdem: Der Augenblick, in die Halle zu kommen, um theoretisch zu spielen und nicht nur um die Teamkollegen zu begleiten, sei unbeschreiblich gewesen, sagt Marjanac:

«Viele haben gefragt, wie es sich angefühlt hat. Aber ich kann es gar nicht beschreiben. Man müsste es erleben. Einfach unbezahlbar.»

Am Freitagabend steht der Serbe gegen Kriens-Luzern erneut im Aufgebot. Weniger als ein Jahr, nachdem sich das Leben von Marjanac von jetzt auf gleich komplett verändert hat und er alltägliche Dinge wie Laufen wieder lernen musste, ist er näher am Comeback, als ihm viele überhaupt zugetraut hätten. Für ihn selbst war aber schon im Moment, als er im Spital aufwachte, klar: «So endet meine Karriere als Profi nicht.»

Die nächste Saison ist das primäre Ziel

Der Arbeitsversuch ist ein wichtiger Schritt. «Wir sind als Verein im sehr engen Austausch mit Dragi und seinen Ärzten», sagt Teambetreuer Reto Suter. «Wäre er Gärtner, würde man ihm eine Schaufel in die Hand drücken und schauen, ob es geht. Als Handballgoalie ist die Rückkehr in das Tagesgeschäft nicht so einfach. Es ist sofort eine Topleistung gefragt.»

Teambetreuer Reto Suter. Adrian Ehrbar Photography

Marjanac sagt, es wäre sehr schön, wenn er in dieser Saison noch zu einem Kurzeinsatz käme. Aber auch er weiss: «Ich muss es langsam angehen. Ich will in der kommenden Saison wieder bereit sein. Wir haben derzeit zwei starke Goalies.»

Kurz: Der 37-Jährige will nicht, dass Leo Grazioli oder Jannis Scheidiger verzichten müssen, um ihm versuchsweise Platz zu machen. Zumal der Zeitpunkt in der entscheidenden Phase der Saison auch nicht der Moment ist für Experimente.

Beim HSC hat man sich darum auch Gedanken gemacht, ob es vielleicht Sinn machen würde, Marjanac in der zweiten Mannschaft einzusetzen. «Aber ein solcher Test wäre nicht besonders aussagekräftig», sagt Suter. «Es ist ein riesiger Unterschied, ob er wieder auf Profiniveau bereit ist oder in der zweiten Liga bestehen kann.»

Wieder dort, wo er hingehört

Das ist auch im Sinne von Marjanac, der ganz bewusst eine Rückkehr in den Spitzensport anstrebt. «Damit ich selbst entscheiden kann, wann meine Profikarriere enden soll.»

Noch ist es zu früh zu sagen, wie es genau weitergeht. Ein Einsatz wäre ein erster Belastungstest unter Wettkampfbedingungen. «Das weitere Vorgehen hängt dann von den Ärzten ab», sagt Suter und hängt an: «Dragi war von Anfang an perfekt betreut. Die Ärzte entscheiden, was Sinn macht.»

Gegen Drammen lief Dragan Marjanac zum ersten Mal wieder auf der Platte auf. Zu einem Einsatz kam er aber noch nicht. Alexander Wagner

Bei Marjanac selbst überwiegt derzeit sowieso der Stolz, überhaupt schon auf der Bank zu sitzen. «Mein Platz ist bei der Mannschaft und nicht auf der Tribüne», sagt er.

Nach fast einem Jahr als Zuschauer ist er schon wieder sehr nahe am Geschehen. Wer hätte das vor ein paar Monaten gedacht? Er selbst natürlich.

Es ist kompliziert: Wer wird Playoff-Gegner des HSC? Der HSC Suhr Aarau trifft am Freitagabend zum Abschluss der Hauptrunde um 20 Uhr auswärts auf den HC Kriens-Luzern. Wer dann in den Playoffs ab dem 21. April der Gegner sein wird, ist allerdings völlig offen. Je nach Ausgang der Partien sind St. Otmar St. Gallen, GC Amicitia, der BSV Bern oder auch der heutige Gegner denkbar.



Sicher ist, dass der HSC die Hauptrunde auf Rang drei oder Rang vier beenden wird. Selbst bei einer Niederlage kann das Team von Aleksandar Stevic aufgrund des deutlich bessern Torverhältnisses nicht mehr von St. Otmar St. Gallen verdrängt werden. Damit steht fest, dass der HSC im Playoff-Viertelfinal Heimvorteil hat.



Gegen Kriens-Luzern fehlt dem HSC mit Manuel Zehnder der Topskorer. Der 22-Jährige hat sich gegen Drammen einen Innenbandriss im linken Fuss zugezogen und fällt lange aus. Gleiches gilt für Sergio Muggli, der sich einen Bruch des linken Mittelhandknochens zugezogen hat. (mpr)

