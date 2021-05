Saison-Analyse SC Kriens: So macht der Abstiegskampf Spass Unser Autor Turi Bucher analysiert die Challenge-League-Saison der Krienser Fussballer. Turi Bucher 22.05.2021, 05.00 Uhr

Krienser Jubel nach dem Erreichen des Saisonziels: Klassenerhalt, Verbleib in der Challenge League. Bild: Pius Amrein (Kriens, 14. Mai 2021)

Die Fussballer des SC Kriens haben auch das dritte Jahr in der Challenge League seit dem Wiederaufstieg überstanden. Überstanden heisst in Kriens: Den alljährlich wiederkehrenden Kampf gegen den Abstieg gewonnen.

Die Krienser Vereinsverantwortlichen betonen, dass es ihnen wichtig ist, den Klub in der zweithöchsten Liga der Schweiz zu halten, die sportliche Herausforderung Mal um Mal anzunehmen und die Zentralschweizer Nummer zwei hinter dem FC Luzern zu sein. Die Challenge League hat an Bedeutung gewonnen, in Zeiten von Corona und leeren Stadien auch mehr Aufmerksamkeit. Der SC Kriens will trotz immer schwieriger zu stemmendem Aufwand Spitzenfussball bieten. Es ist letztlich mehr als eine sportliche und finanzielle Herausforderung, mehr als ein Kampf: Es ist immer wieder ein Krampf. Aber es ist ein wohltuender Krampf.

Die Krienser treten den Vereinen, die mit teilweise um ein Vielfaches höheren Saisonbudgets planen können, sportlich auf Augenhöhe entgegen. Darüber hinaus wird der SCK dank seiner vorbildlichen Nachwuchsabteilung, wegen seines haushälterischen Umgangs mit den Finanzen sowie ob seines familiären Betriebs schweizweit geschätzt.

Man kommt gerne nach Kriens. Ausser, man muss gegen Kriens spielen. So soll es sein und so soll es bleiben.

Der Ligaerhalt hängt von den Stärke des Spielerkaders ab

Dass der SC Kriens einmal mehr nervenaufreibende Wochen des Abstiegskampfs durchstehen musste, lag einerseits am Abgang und Abschied von wichtigen Stammspielern (Siegrist, Elvedi, Osigwe, Dzonlagic, Abubakar), was Umwälzungen und Zeitverlust mit sich brachte. Andererseits lag es auch an teils unglücklichen Transfers im letzten Sommer, weil diese auf dem Spielfeld nicht den gewünschten Effekt erzielten. Nur diesen zweiten Punkt und nicht mehr kann man den SCK-Verantwortlichen vorwerfen. Fest steht: Erfolg und Misserfolg hängen zu einem beträchtlichen Teil von der Qualität des Spielerkaders ab.

Dass der SC Kriens die Kurve doch noch kriegte, den Absturz verhindern konnte und seine treuen Fans in der zweitletzten Runde begeistert und ausgelassen feiern liess, lag an:

einem leidenschaftlichen Rückrundenauftritt der Spieler. Wer diesen jungen Profis zuschauen durfte, mochte fast sagen: So macht Abstiegskampf Spass.

einem auch in dessen vierten SCK-Jahr inklusive Staff hochprofessionell arbeitenden Trainer.

gezielten und guten Transfers in der Winterpause, die den erhofften Ruck insbesondere im Offensivpart auslösten.

einem Vereinsvorstand, der in jeder Situation, sei sie noch so bedrängend kritisch gewesen, Ruhe bewahrte und Hektik vom Kleinfeld fernhielt.

Die Gegner heissen wohl Yverdon und Wil

Ein grosser Teil der Challenge-League-Vereine drängt unterdessen nach vorne, möchte sich, wenn nicht den Aufstieg, so die attraktiven Barragespiele gönnen. Davon kann Kriens nur träumen. Die Gegner am Tabellenende werden 2021/22 vielleicht Yverdon und Wil heissen. Und die werden keinen Spass verstehen. Man kann es drehen und wenden, wie man will – für Kriens gibt es nur einen Slogan, nur eine Wahrheit: Der nächste Abstiegskampf kommt bestimmt!