Fifa-Präsident Gianni Infantino: Analyse zum Flüchtlingsvergleich

Analyse Gianni Infantino völlig von Sinnen – der Fifa-Präsident verhält sich wie ein ungehobelter Stallbursche Gianni Infantino instrumentalisiert die Flüchtlingsdramen im Mittelmeer für seine Pläne, die WM künftig alle zwei Jahre durchzuführen. Das ist einfältig und zynisch. Aber vor allem ist es eine Entgleisung, die wieder einmal die Frage nach seiner Eignung für das Amt des Fifa-Chefs aufwirft. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 27.01.2022, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gianni Infantino stösst mit seinen WM-Plänen in Europa und Südamerika auf grosse Ablehnung. EPA

Man kann über Sepp Blatter denken und sagen, was man will. Aber er war auch charmant, geistreich, einfühlsam, versiert in der Diplomatie. Attribute, die man bei seinem Nachfolger Gianni Infantino vergeblich sucht. Im Vergleich zu Blatter wirkt der Fifa-Präsident wie ein ungehobelter Stallbursche. Diesen Eindruck hat der 51-jährige Walliser bei einem Auftritt vor dem Europarat einmal mehr bestätigt. Notabene ein Auftritt, der einen fremdschämen lässt.

Was ist passiert? Infantino ist getrieben davon, sich ein Denkmal zu setzen. Dazu reicht es nicht, die WM von 32 auf 48 Teams aufzublähen. Nein, er strebt nach dem ganz grossen Wurf und wirft sich dafür jedem an den Hals, der ihn mit Petrodollar unterstützt. Die Klub-WM brachte er nicht durch. Jetzt versucht er halt, die WM alle zwei Jahre durchzuführen. Denn seine Gleichung ist einfach: Je häufiger eine WM, desto mehr Geld.

Infantino ist geldgetrieben, keine Frage. Und er glaubt, mit Geld liesse sich jedes Problem lösen. Bedenken wegen einer Abwertung der WM, Kritik aus Spielerkreisen wegen der zu hohen Belastung? Kein Problem. Wenn erst das Geld fliesst, halten sie schon den Mund und die Hand hin. Aber in Europa und in Südamerika stösst er mit seinen WM-Plänen auf grosse Ablehnung.

Eine WM vertreibt Kummer und Sorgen

Trotzdem geht er unbeirrt und bisweilen ungeniert seinen Weg. Wie bei seinem Auftritt vor dem Europarat. Dort wollte er sich als Retter Afrikas profilieren. Quasi den Frauen und Herren Politikern mal zeigen, dass nicht sie, sondern er die Probleme dieser Welt lösen kann. Er stellte in Aussicht, die Fluchtursachen notleidender Menschen auf dem afrikanischen Kontinent mit einer Fussball-WM alle zwei Jahre endlich ein und für alle Mal zu beseitigen.

Wahrscheinlich hat er es gut gemeint. Er sagte auch: «Wir müssen den Afrikanern Hoffnung geben, dass sie nicht über das Mittelmeer kommen müssen, um hier vielleicht ein besseres Leben vorzufinden, oder – was wahrscheinlicher ist – den Tod im Meer. Wir müssen ihnen Möglichkeiten und Würde geben. Nicht mit Almosen, aber dadurch, dass wir den Rest der Welt teilnehmen lassen.» Aber, und das lässt sich nicht wegdiskutieren: Infantino instrumentalisiert den Tod im Mittelmeer für seine WM-Pläne.

Es ist zu befürchten, dass Infantino tatsächlich glaubt, was er sagt: Nämlich mit einer WM alle zwei statt alle vier Jahre Hunger, Armut und Krieg in Afrika auszumerzen. Da fragt man sich schon, warum er tolerierte, dass auf den WM-Baustellen in Katar die Gastarbeiter ausgebeutet wurden und viele tödlich verunglückt sind. Auf diesen Vorwurf hat er ja seine Standardantwort. Nicht 6500, wie NGO’s behaupten, seien umgekommen. Sondern drei. Drei zu viel, präzisierte er auch vor dem Europarat.

Infantino sorgt sich um die Menschen in Afrika und verteidigt gleichzeitig seine Freunde in Katar - er hat ja kürzlich seinen Wohnort dorthin verlegt -, wo die Menschenrechte mit Füssen getreten werden. Da soll noch einer schlau werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen