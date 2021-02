Analyse Der FC Lugano ist ein Spitzenteam: Was dies über die Super League aussagt Lugano rückt nicht auf Rang 2 vor – weil Basel doch noch ausgleicht. Der Höhenflug der Tessiner steht dennoch sinnbildlich für die Liga. Raphael Gutzwiller 31.01.2021, 21.22 Uhr

Sicherer Rückhalt beim FC Lugano: Torhüter Noam Baumann (Mitte). Bild: Freshfocus

Fast hätte es gereicht mit dem Sprung auf Rang zwei. Noch in der 87. Minute war die Freude über die erneute Führung so gross gewesen. Und doch nahm Luganos Torhüter Noam Baumann nach Spielschluss konsterniert auf der Ersatzbank im Basler St. Jakobspark Platz. Er, gewöhnlich der sichere Rückhalt, hatte in der 89. Spielminute den Schuss von Pajtim Kasami nicht festhalten können, worauf Jasper van der Werff zum 2:2-Ausgleich einschob. So verdient der Punktgewinn für den FCB auch war, so ärgerlich war der späte Gegentreffer für den FC Lugano. Zweimal hatte er in diesem Spitzenspiel geführt, zweimal kassierte er doch noch den Ausgleich.

Und doch bewiesen die Tessiner auch in Basel einmal mehr, warum sie sich zu Recht inmitten der Verfolgergruppe des übermächtigen Leaders YB befinden. Auch gegen den FC Basel zeigte die Überraschungsmannschaft der Liga dem grossen FC Basel eindrucksvoll, was es heisst, als Team eine mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz zu bringen. Auch im neunten Auftritt auf fremdem Terrain bleiben die Tessiner ungeschlagen. Die letzte Auswärtsniederlage Luganos in der Liga datiert aus der letzten Saison. Am 5. Juli 2020 verlor Lugano in Bern gegen YB.

Die einfachen Dinge gut machen

Lugano-Trainer Maurizio Jacobacci kann sich viel positives notieren in Basel. Bild: Freshfocus

Klammheimlich hat sich der FC Lugano mit einfachen Mitteln zu einem Spitzenteam gemausert. Als die Tessiner im November von der Tabellenspitze gegrüsst hatten, taten dies viele Fussballexperten als reine Momentaufnahme ab. Doch noch immer steht Lugano weit oben in der Tabelle, ist auch nach dem Remis in Basel nach Punktverlusten auf Rang zwei.

Lugano brilliert anders als das Überraschungsteam der letzten Saison, der FC St. Gallen, nicht durch schönen Offensivfussball. Im Gegenteil: Spiele des FC Lugano sind selten schön anzuschauen. Das Team steht defensiv solid, verteidigt die Bälle geschickt aus der Gefahrenzone und lanciert bei sich bietender Gelegenheit brandgefährliche Konter.

Das Team lebt jene Tugenden vor, auf die ihr Trainer Maurizio Jacobacci grossen Wert legt: Unnachgiebigkeit, Disziplin und Leidenschaft.

Auf den ersten Blick verfügt Lugano nicht auf die individuelle Klasse, die für die jetzige Tabellenlage nötig wäre. Auf den zweiten zeigt sich aber, dass das Kader geschickt zusammen gestellt ist. In der Defensive sorgt der Abwehrchef, der 36-jährige Mijat Maric, für die nötige Routine. Selbst als er gegen Basel angeschlagen ausgwechselt werden musste, blieben die Luganesi lange sehr stabil. Dahinter hat sich Torhüter Noam Baumann dank teils spektakulären Paraden als einer der besten Keeper der Liga etabliert. Captain Jonathan Sabbatini im zentralen Mittelfeld sorgt für die Stabilität und in der Offensive brilliert Mattia Bottani. Der 29-jährige Tessiner sorgt durch seine technische Finesse und seine gute Übersicht immer wieder für die raren spielerischen Highlights seiner Mannschaft.

Die neue Hoffnung im Sturm

31.01.2021; Basel; Fussball Super League - FC Basel - FC Lugano;

Asumah Abubakar (Lugano)

(Marc Schumacher/freshfocus) Bild: Freshfocus

Selbst die eine Schwäche, nämlich diejenige der fehlenden Stürmertore, könnte nun der Vergangenheit angehören. Asumah Abubakar, im Winter von Kriens geholt, zeigte gegen Basel, warum er in der Challenge League als bester Spieler ausgezeichnet wurde. Es lief die 36. Minute, als er sich den Ball schnappte, den ehemaligen Nationalspieler Timm Klose schwindelig tanzte und zur 1:0-Führung einschob. Lange hatte jene Führung Bestand. Erst eine intensive Schlussphase mit dem Ausgleich von Cabral, der erneuten Führung durch Lungoyi und dem Schlusspunkt von Jasper van der Werff sorgten für die Punkteteilung.

Einmal mehr ist es eine Punkteteilung zweier Verfolger, die keinem wirklich etwas nützt. Basel hinkt weiter seinen Ansprüchen hinterher und Lugano verpasst es, in der Tabelle auf den zweiten Rang vorzustossen. Dass die Tessiner überhaupt so weit vorne anzutreffen sind, obwohl sie schon neun von 16 Partien Unentschieden spielten, steht sinnbildlich dafür, wie häufig sich die Verfolger gegenseitig die Punkte wegnehmen.

Der Profiteur sind die Young Boys

Jubeln über einen 2:1-Sieg gegen Sion: Die Spieler der Berner Young Boys. Bild: Freshfocus

Die lachenden Sieger heissen Young Boys. Schon jetzt scheinen die Berner uneinholbar an der Spitze zu stehen. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf den FC Basel, der ein Spiel mehr ausgetragen hat als YB und Lugano. Gegen Sion siegten die Berner 2:1 und ziehen an der Tabellspitze der Super League einsame Kreise. Daran ändert auch das Überraschungsteam aus dem Tessin wenig.