Analyse Das Wintertransferfenster des FC Basel: Forsch, frisch und vielversprechend Der FC Basel verpflichtet am Deadline-Day noch zwei Akteure und hat damit 17 Mutationen in diesem Wintertransferfenster zu verzeichnen. Das ist erneut viel, aber auch richtig. Weil alles Hand und Fuss hat. Céline Feller Jetzt kommentieren 16.02.2022, 16.42 Uhr

Adam Szalai bei seiner zweitletzten Partie für Mainz gegen Hoffenheim. Seit Mittwoch ist er offiziell Spieler des FC Basel und der letzte Neuzugang in diesem Wintertransferfenster. Bild: Jürgen Kessler/www.imago-images.de

Strahinja Pavlovic und Adam Szalai. So lauten die Namen, die am Ende einer erneut umtriebigen Transferperiode des FC Basel stehen. 17 Mutationen gab es in diesem Winter. Die Zuzüge Szalais und Pavlovics sind die finalen. Beide wurden sie erst am Mittwoch und damit einen Tag nach Schliessung des Fensters bestätigt.

Manch einer erachtet diese Transfers folglich als Hauruck-Aktionen und damit als etwas, was der FC Basel tunlichst vermeiden wollte. Aber wer ein zweites Mal über die letzten Kaderjustierungen des FC Basel nachdenkt, diese im Kontext sämtlicher Bewegungen in diesem Winter sieht, der wird wohl zum Schluss kommen: Das hat alles Hand und Fuss.

Beginnen wir auf der Abgangsseite. Dort hat der FCB einerseits – wie bereits im Sommer – sein Kader bereinigt. Er hat beispielsweise mit Afimico Pululu und Julian von Moos Spieler abgegeben, welche keine Zukunftschancen mehr gehabt hätten.

Er hat junge Spieler wie Carmine Chiappetta und Tician Tushi verliehen, um ihnen jene Spielpraxis zu ermöglichen, die ihnen in Basel verwehrt geblieben wäre. Und er hat einen Spieler wie Jordi Quintillà, der unter der neuen Führung nie eine Chance hatte, mit Anstand wieder abgegeben – und so gleich etwas fürs Lohngefüge getan.

Andererseits hat der FC Basel aber auch Spieler abgegeben, welche der geneigte Fan vielleicht gerne noch die eine oder andere Saison mehr in Rotblau bewundert hätte. Er hat es aber getan, weil es kaum je wieder gleichwertige Angebote für diese Spieler gegeben hätte. Die Millionensummen, welche Arthur Cabral und Edon Zhegrova eingespielt haben, sind in einem Markt, der seit Corona in diesem Segment schwächelt, sehr beachtlich.

Eray Cömert mag kaum Geld generiert haben, aber einen wechselwilligen Spieler in eine Top-5-Liga zu transferieren, ist nicht nur für die Gemütslage aller Beteiligten gut, sondern insbesondere für die Reputation des FCB. Diese dürfte ohnehin erneut gewonnen haben, jetzt, wo mit Zhegrova, Cabral und Cömert gleich drei Spieler den direkten Sprung in eine Top-Liga realisierten.

Dem Substanzverlust, welcher mit diesen drei Verkäufen einhergeht, stehen bei den Baslern sechs Zuzüge gegenüber. Vier davon sind leihweise, zwei davon fix. Letzterer Kategorie gehören Szalai (Vertrag bis Sommer 2023) sowie Emmanuel Essiam an. Fedor Chalov (Sommer 2022), Noah Katterbach (Ende 2022), Albian Hajdari (Sommer 2022) und Strahinja Pavlovic (Sommer 2022 mit Option) gehören der ersten an.

Es wäre nicht vermessen zu sagen, dass die beiden Deadline-Day-Deals die Bilanz in puncto Qualität beim FCB stark verbessert haben. Ohne Pavlovic und Szalai – wie bereits vielerorts zurecht moniert – hätte der FCB sich in dieser Periode nur markant selbst geschwächt. Die beiden Neusten aber korrigieren das Bild, weil sie die zwei grossen Lücken schliessen.

Strahinja Pavlovic ist der neue Abwehr-Hühne des FC Basel. Bild: zvg/FC Basel 1893

Pavlovic soll die Lösung für die «Baustelle Innenverteidigung» sein. Jene Kette im Basler Spiel also, welche zuletzt oft wackelte, Punkte kostete und der es offenkundig an Erfahrung und Stabilität fehlte. Klar, Pavlovic ist mit seinen 20 Jahren selbst noch sehr jung.

Aber der Serbe, dem in der Heimat das Potenzial nachgesagt wird, in die Fussstapfen Nemanja Vidics zu treten, weist für sein Alter schon eine grosse Erfahrung auf. Für die serbische A-Nationalmannschaft durfte er schon elfmal auflaufen, für (Noch-) Besitzerklub Monaco in dieser Saison schon zwölfmal.

Ausserdem bedient er auch den physischen Aspekt, misst er doch stolze 1,94 Meter. Eine Komponente, die neben dem nur 1,80 Meter grossen Andy Pelmard ein Gewinn ist. Mit dem Linksfuss Pavlovic könnte der FCB also auf den letzten Metern eines hektischen Deadline-Days einen sehr klugen Griff getan haben. Es fragt sich nur, wie viel Sinn beispielsweise jetzt die Leihe Hajdaris noch macht. Und wie ein Nasser Djiga oder Wouter Burger den Neuzugang auffassen, der ihre Einsatzchancen schmälern wird.

Denn dass man beim FCB auf Pavlovic baut, zeigt auch der Fakt, dass die Basler (wie von ihnen immer angestrebt) eine Kaufoption für den Serben und damit die Hand auf dem Deal haben. Dies spricht auch für eine gewisse Weitsichtigkeit, welche über diese Saison hinaus geht. Die Basler bauen jetzt schon an dem Team, welches die nächste Saison zum möglichen Erfolg machen könnte, nachdem der Meistertitel im ersten Jahr unter Degen kaum mehr realistisch ist.

Auch weil dem Kader fehlte, was mit dem anderen Neuling – Szalai – nun noch dazugewonnen werden konnte: nicht nur ein ausgeprägter Torriecher, sondern vor allem Erfahrung und Emotionen. Oder wie es Spieler und Kaderplaner Philipp Kaufmann unisono nennen: Mentalität. Letztere war beispielsweise gegen YB Mangelware in einer Mannschaft, die so jung ist, dass ihr ein Leader mehr, einer zusätzlich, der auch mal das Maul aufmacht, guttun wird. Oder vielmehr: Dieses junge Kader braucht genau das.

78 A-Länderspiele und 25 Tore für Ungarn, 276 Bundesligapartien und 54 Treffer für vier verschiedene Mannschaften kann Adam Szalai aufweisen. Ab jetzt geht er für den FC Basel auf Torejagd. Bild: zvg/FC Basel 1893

Szalai mag mit seinen 34 Jahren nicht mehr der zukunftsträchtigste Transfer sein und auch keiner, der ins eigentliche Beuteschema Degens passt. Dass man aber einen Spieler wie Szalai holt, seines Zeichens Captain der ungarischen Nationalmannschaft, beweist auch, dass die Führung erkannt hat, was neben den vielen jungen und hochbegabten Akteuren fehlt.

Man mag Degen vorwerfen, dass er schlicht noch sein Versprechen halten wollte, dass noch ein zweiter Stürmer und ein Innenverteidiger verpflichtet würden. Aber die Transfers wirken auf dem Papier nicht nur wie blosse Notlösungen, sondern wie gute Ergänzungen. Kritisieren kann man einzig, dass sie zu spät kommen. Zu einem Zeitpunkt, wo es national nicht mehr um das ganz grosse Ziel geht – und wo sie international nicht mehr gemeldet werden können.

Vielleicht wird Degen künftig nicht mehr so forsch kommunizieren, sondern bewusster. Jetzt, wo er weiss, dass im Umfeld des FC Basel nun einmal jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Schade wäre es, weil seine forsche, frische Art guttut. Nicht nur, wenn er Wort halten kann. Aber dann insbesondere. Und die jüngsten Zugänge, sie sind vielversprechend. Weil sie in der Theorie genau das bringen, woran es zuletzt in der Praxis mangelte.

