American Football «Wie eine Plantage geführt»: NFL-Coach verklagt Liga und drei Klubs wegen Rassismus Der Ex-Coach der Miami Dolphins, Brian Flores, klagt gegen die NFL und drei ihrer Klubs. Diesen wirft der Afroamerikaner systematischen Rassismus vor und fordert nun Schadensersatz. Die NFL weist die Vorwürfe zurück. Pascal Kuba 02.02.2022, 15.00 Uhr

Brian Flores stellt sich gegen die NFL und drei Klubs. Wilfredo Lee / ap

Nachdem Brian Flores vor wenigen Wochen von den Miami Dolphins entlassen wurde, klagt der 40-Jährige nun gegen seinen Ex-Arbeitgeber sowie die New York Giants, die Denver Broncos und die Liga. Das berichteten am Dienstagabend mehrere NFL-Insider sowie Nachrichtenportale in den USA unter Berufung auf eine Stellungnahme von Flores Anwälten. Er beschuldigt die Teams und die Liga, Schwarze bei der Suche um einen Trainerposten zu benachteiligen. Konkret geht es um die zuletzt vakanten Stellen bei den Giants und den Broncos.