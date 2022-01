Afrika-Cup Zwischen Volksfest und Terrorangst: Afrika-Cup sorgt für Fussballmärchen und Horror Beim Afrika-Cup gibt es sportlich grosse Überraschungen und Emotionen. Doch politische Probleme überschatten das Turnier. Raphael Gutzwiller 28.01.2022, 05.00 Uhr

Eine Fanin von Kamerun unterstützt ihr Team. Themba Hadebe / AP

Die Achtelfinals sind gespielt beim diesjährigen Afrika-Cup in Kamerun. Schon jetzt erzählt das Turnier viele schöne, aber auch unschöne Geschichten.

Ein Linksverteidiger als Torhüter der Komoren

Aushilfsgoalie Chaker Alhadhur hält mit improvisiertem Trikot überraschend gut. Imago

Chaker Alhadhur ist normalerweise Linksverteidiger des korsischen Klubs AC Ajaccio. Am Afrika-Cup erobert er aber als Torhüter der Komoren die Herzen der Fans. Weil beim Inselstaat alle Goalies für den Achtelfinal gegen Kamerun ausfielen, musste der Feldspieler ins Tor. Mit abgeklebter Rückennummer und mit unkonventioneller Spielweise hält er sein Team lange gegen den übermächtigen Gegner im Spiel. Am Ende verlieren die Komoren trotz Unterzahl nur mit 1:2. Dabei hatte das Team mit dem Spitznamen «Quastenflosser» einst als eines der schwächsten Nationalteams der Welt gegolten.

Favoritenschreck Äquatorialguinea und das Sinnbild neuer Organisation

Die Spieler von Äquatorialguinea sind nach dem Sieg gegen Mali in Ekstase. Sunday Alamba / AP

Star Salah mit Minimalaufwand zum Helden

Grosser Jubel bei Ägypten und Mohamed Salah nach dem Einzug in den Viertelfinal. Gavin Barker / EPA

Jürgen Klopp dürfte es nicht freuen: Mohamed Salah fehlt Liverpool weiter. Ägypten steht im Viertelfinal, obwohl der Superstar und Captain in den bisherigen Auftritten kaum aufgefallen ist. Doch im Achtelfinal gegen die Elfenbeinküste wird Salah trotz 120 Minuten Krampf zum Helden. Nach dem 0:0 moderiert er zunächst die Diskussionen um die Penaltyschützen und am Ende versenkt er den entscheidenden Elfer souverän zur Viertelfinal-Qualifikation, wo Ägypten auf Marokko trifft. Die Erwartungen sind riesig. Salah sagt: «Wir stehen unter Druck, denn zu Hause erwarten 100 Millionen Menschen, dass wir den Titel holen.»

Das «Schweizer» Märchen mit dem 2. Liga-Inter-Spieler

Spielt normalerweise in der 2. Liga interregional, beim Afrika Cup Captain: Pa Modou Jagne. Backpagepix / Sports Inc

Tote nach Massenpanik und Bürgerkrieg

So schön die sportlichen Geschichten rund um den Afrika-Cup sind: Abseits des Platzes gibt es viel Schreckliches. Beim Spiel zwischen Kamerun und den Komoren kam es vor dem Stadion zu einer Massenpanik, in der acht Menschen starben und 38 weitere verletzt wurden. Das Unglück am Montag entstand ausgerechnet vor jenem Stadion, das nach dem kamerunischen Präsidenten Paul Biya benannt ist.

Menschen auf der Strasse sitzen unter einer Werbung für Paul Biya und einer Werbung für den Afrika-Cup. Themba Hadebe / AP

Der 88-jährige Paul Biya, der das Land meist aus einem Genfer Luxushotel regiert, wollte das Turnier eigentlich nutzen, um Kamerun in einem positiven Licht zu präsentieren. Doch schon vor dem Turnier hatten separatistische Gruppen des anglofonen Teils angekündigt, die Austragung zu stören. Seit fünf Jahren tobt im Westen des Landes ein Bürgerkrieg, in dem rund 4000 Menschen getötet worden sein sollen. Solche Fakten lassen die wunderschönen Geschichten des Sports bei diesem Afrika-Cup verblassen.