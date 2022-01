Afrika-Cup Von Fliegen im Essen, weinenden Elefanten und Spendenaktionen für Kinder: Vier Fussball-Legenden erzählen vom Afrika-Cup Vor dem Start des Afrika-Cups blicken Fussballer, die in der Schweiz grosse Spuren hinterlassen haben, auf ihre Teilnahmen zurück: Gilles Yapi, Yassin Mikari, Shaun Bartlett und Alex Tachie-Mensah. Raphael Gutzwiller und Dominic Wirth Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fussballlegenden erzählen von ihren Erfahrungen am Afrika Cup (von links oben im Uhrzeigersinn): Der Ivorer Gilles Yapi, der Tunesier Yassin Mikari, der Südafrikaner Shaun Bartlett und der Ghanaer Alex Tachie-Mensah. Bilder: Getty

Mit der Partie zwischen Gastgeber Kamerun und Burkina Faso startet am Sonntag mit zwölf Monaten Verspätung die 33. Austragung des Afrika-Cups. Gilles Yapi, Yassin Mikari, Shaun Bartlett und Alex Tachie-Mensah blicken auf ihre Teilnahme an der Kontinentalmeisterschaft zurück.

So laut wie damals, sagt Gilles Yapi, sei es später nie mehr in einem Stadion gewesen. Yapi, der Mittelfeldspieler von der Elfenbeinküste, der ein paar Tage zuvor in die Schweiz gewechselt war, stand an jenem Tag im Winter 2006 nicht auf dem Platz. Aber das Spiel hat sich in seinen Kopf gebrannt.

Gilles Yapi am Afrika-Cup 2006. EPA

Am 10. Februar 2006 spielte die Elfenbeinküste in Kairo gegen Ägypten, Afrika-Cup, Final, die Elefanten gegen die Pharaonen, wobei: für die Elefanten fühlte es sich eher an wie ein Besuch in der Höhle des Löwen. «Ich habe viele Emotionen erlebt in meiner Karriere, aber nie so wie dort», sagt Yapi.

Heute ist der Ivorer 39 Jahre alt, er hat sich im Baselbiet niedergelassen. Er war ein kleiner, feiner Fussballer. Einer, der nicht sofort ins Auge sticht, aber derjenige, der das Spiel seiner Mannschaft aus dem Mittelfeld heraus taktete. Yapi läuft in der Schweiz für die Young Boys auf, Rückennummer 10, Herbstmeister 2009/10. Gerät in einen Sturm, als er vor der Rückrunde verkündet, im Sommer nach Basel zu gehen, zum Erzrivalen. YB verliert den Meistertitel noch an Basel. Später holt Yapi dort drei Meisterschaften, lässt die Karriere in Dubai, beim FC Zürich und in Aarau ausklingen.

Gilles Yapi im Trikot des FC Basel. Alexander Wagner

An jenem Abend in Kairo weinen am Ende die Elefanten, sie verlieren im Penaltyschiessen. Es ist eine schlimme Niederlage für sie. Zuhause tobt ein Bürgerkrieg, sie seien, erzählt Yapi, mit dem Ziel ans Turnier gereist, den Leuten in der Heimat etwas Ablenkung und Freude zu schenken. Yapi darf zweimal von Anfang spielen, auch im Halbfinal gegen Nigeria, hinter ihm Abwehrchef Kolo Touré, neben ihm dessen Bruder Yaya, vor ihm Didier Drogba. Die goldene Generation der Elfenbeinküste.

Didier Drogba ist 2006 der Starstürmer der goldenen Generation der Elfenbeinküste. EPA

46 Mal spielt Yapi für sein Land, es sind auch WM-Spiele darunter, doch als kleiner Junge träumte er immer davon, einst am Afrika-Cup aufzulaufen. «Das Turnier ist das Grösste für Afrika», sagt er. Seit immer mehr Afrikaner in Europa spielen, sind es auch die Wochen, in denen die Stars wieder einmal in die Heimat kommen. «Das ist wichtig für den Kontinent», sagt Yapi, und es ärgert ihn, dass man in Europa in diesen Tagen vor allem darüber spricht, welche Spieler jetzt wegen des Afrika-Cups ihren Vereinen fehlen.

Für Yassin Mikari öffnete sich eine neue Welt, als er 2008 erstmals mit Tunesien an den Afrika-Cup reiste. Aufgewachsen in der Stadt Zürich, kannte der Doppelbürger die Armut Afrikas nur vom Hörensagen. Im Ausrichterland Ghana lernte Mikari diese plötzlich aus nächster Nähe kennen. «Wir haben bemerkt, dass Kinder sich zur Hotelküche schlichen und unsere Essensresten klauten. Als wir das merkten, haben wir im Team Geld gesammelt und den Kindern Kleider und Essen gekauft», erzählt Mikari. Nach dieser Erfahrung habe er vieles in einem anderen Licht gesehen.

Yassin Mikari bei einem Länderspiel für Tunesien in Mosambik 2009. Getty

Auch sportlich ist vieles Neuland für den ehemaligen Luzern- und damaligen GC-Spieler. Die Bühne ist riesig, der Stolz, beim Afrika-Cup dabei zu sein ebenso. In allen drei Gruppenspielen kommt Mikari zum Einsatz, bei der 2:3-Niederlage im Viertelfinal gegen Kamerun schaut er von der Bank zu. «Diese erste Teilnahme am Afrika-Cup war für mich eine sehr coole Erfahrung, sie war aber auch mental sehr prägend», erzählt der heute 38-Jährige. Der damalige GC-Sportchef Erich Vogel verordnete ihm danach zehn Tage Zwangsferien.

Zwei Jahre später ist Mikari bei Tunesien als linker Verteidiger gesetzt. Er ist Teil eines Teams, das den Afrika-Cup 2010 in Angola gewinnen will. Ja gewinnen muss. «Die Leute sagen dir in Tunesien nicht, dass sie es sich wünschen, man würde den Titel holen. Sie sagen dir: ‹Ihr müsst den Afrika-Cup gewinnen.›» Doch es läuft nicht. Gegen Sambia und Gabun spielt Tunesien nur Unentschieden. An einer Medienkonferenz ist die Kritik am Trainer Faouzi Benzarti so gross, dass dieser ausrastet und hinschmeissen will. «Wir mussten ihn überreden zu bleiben», sagt Mikari. Benzarti steht im letzten Gruppenspiel zwar an der Linie, doch Tunesien spielt erneut Remis und scheidet mit drei Punkten nach drei Spielen aus. «Der Ärger der Fans war riesig. Wir wurden danach regelrecht schikaniert.» In Tunesien angekommen, müssen die Nationalspieler stundenlang auf ihr Gepäck warten.

Yassin Mikari spielt insgesamt drei Jahre für den FC Luzern. Als er später nach Tunesien wechselt, erfährt er aber erst richtig, was Druck bedeutet. Philipp Schmidli

Als Mikari später zum Club Africain Tunis wechselt, denkt er, er wisse nun, wie sich Druck anfühle. Doch falsch gedacht: «Im Klubfussball ist der Druck noch viel grösser.» Nach dem verlorenen Derby wird der ganze Staff entlassen, nach dem Meistertitel feiern eine Million Menschen. «In Afrika ist alles Top oder alles Flop. Wenn man aus der Schweiz kommt, ist das unvorstellbar.»

Shaun Bartlett ist längst wieder zu Hause, aber er sagt, dass der Afrika-Cup für ihn einst das Tor zur Welt war. 1996 wurde das Turnier in Südafrika ausgetragen, in Bartletts Land. Der junge Stürmer schafft es in den Kader, darf in den ersten vier Spielen aber er nur kurz mittun. Dann kommt der Halbfinal gegen Ghana. Und Bartlett vertritt im Sturmzentrum den verletzten Phil Masinga, der später wie er in die Schweiz wechseln wird, nach St. Gallen.

Shaun Bartlett jubelt 2004 in einem Länderspiel mit Südafrika. EPA

Was damals in Johannesburg passierte, liegt fast 26 Jahre zurück, aber Bartlett hat die Bilder noch ganz genau im Kopf. Der Anstoss zur zweiten Halbzeit. Der lange Ball von Verteidiger Lucas Radebe. Der gewonnene Zweikampf. Der Volley ins Tor. Der 3:0-Sieg. Ein paar Tage später gewinnt Südafrika auch den Final gegen Tunesien. Für Shaun Bartlett, der 74 Länderspiele bestreitet, 28 Tore erzielt, an einer WM teilnimmt und am Afrika-Cup 2000 in Nigeria Torschützenkönig wird, ist es der grösste Erfolg seiner Karriere. «Und es war auch das wichtigste Jahr meines Lebens, weil man mich nun kannte», sagt er. Er bekommt ein Angebot aus den USA und später eines vom FC Zürich, für den er von 1998 bis 2000 in 95 Spielen 36 Tore erzielt. Dann zieht es Bartlett nach England, wo er bei Charlton erfolgreiche Jahre erlebt.

Shaun Bartlett (rechts) im Trikot des FC Zürich im Duell mit Badens Genc Mehmeti im Jahr 2000. Alexander Wagner

Heute trainiert der 49-Jährige in Kapstadt einen Verein aus der zweiten Liga. Er sagt, der Afrika-Cup sei auch jetzt noch ein Schaufenster für junge Spieler, aber er habe sich gewaltig entwickelt: Das Niveau dank der vielen Spieler aus den Topligen. Die Plätze. Die Stadien. «Afrika hat aufgeholt, aber wir müssen noch mehr investieren, um mit Europa mithalten zu können», sagt er. Südafrika hat den Afrika-Cup nach dem Heimsieg von 1996 nie mehr gewonnen. In Kamerun ist das Land jetzt nicht einmal dabei. Bartlett sagt, der Sieg von damals, die Feiern danach, das alles sei vielen Südafrikanern bis heute im Kopf geblieben. Der Afrika-Cup habe Südafrika mit seiner komplizierten Geschichte ein wenig zusammenrücken lassen.

Wenn Alex Tachie-Mensah in Ghana ist, dann muss er sich fast verstecken: «Es ist verrückt. Wenn ich mein Auto parkiere und in den Supermarkt gehe, stehen danach ein Dutzend Menschen rund um mein Auto und wollen etwas von mir.» In Ghana ist der Fussball eine Religion. Das spürt Tachie-Mensah, der kurz zuvor von Xamax zu St. Gallen gewechselt ist, als er 2002 an den Afrika-Cup reist. «Der Stolz, für meine Nation zu spielen, war riesig.»

Alex Tachie-Mensah wird in St. Gallen zum Publikumsliebling. Hier bei einem Heimspiel im Espenmoos gegen den FC Zürich 2006. Trix Niederau

Doch das Turnier in Mali wird für Alex Tachie-Mensah zum Desaster. Nicht, weil er von vier Partien nur in einer zum Einsatz kommt. Sondern wegen der katastrophalen Organisation. «Ich war fast froh, als wir im Viertelfinal ausgeschieden sind und nach Hause gehen durften», erzählt Tachie-Mensah. Der ghanaische Fussballverband habe alles schlecht organisiert. Das Hotel teilte sich das Team mit anderen Gästen, die Infrastruktur war katastrophal. Und als das Team einmal zum Essen erschien, wartete hartes Brot und gekochtes Fleisch, um das Fliegen kreisten. «Mir wurde schlecht, als ich das nur schon gesehen habe.»

Weil das Essen im Hotel so schrecklich war, sind einige Nationalspieler ausgefuchst, in die Stadt gefahren, um dort etwas zu essen. «Natürlich hat das Ärger gegeben», sagt der spätere Publikumsliebling des FC St. Gallen. Weitere Probleme waren unter anderem: Eine schmuddlige Unterkunft, verstreute Teamkameraden, da das Hotel mit anderen Gästen geteilt wurde, keine einheitlichen Trainingsanzüge, Schwierigkeiten mit der Reinigung der Trainingsklamotten, zudem mussten die Trikots noch kurz vor dem Spieltag in der Stadt bedruckt werden. Selbst um die Gesundheit fürchtete Alex Tachie-Mensah. Das Team besass keinen richtigen Physio und keinen Arzt. «Ich hatte Angst, mich zu verletzen.»

Alex Tachie-Mensah (Mitte) nach der verlorenen Partie gegen Italien an der Weltmeisterschaft 2006. Andrew Medichini / AP

Danach hat er die Schnauze voll von der Nationalmannschaft. Er sagt: «Wenn sich nichts ändert, kehre ich nicht zurück. Egal, wie stolz es mich macht, für Ghana zu spielen.» Vier Jahre lang änderte sich nichts, erst im 2006 kehrte er zurück, pünktlich zur Weltmeisterschaft in Deutschland, wo er prompt in drei von vier Spielen eingesetzt wird. Im Achtelfinal spielt Ghana gegen Brasilien in Dortmund, Tachie-Mensah spielt eine halbe Stunde. «Die Stimmung war herausragend. Das war eindeutig mein Karrierehighlight», schwärmt der inzwischen 44-Jährige, der im Thurgau heimisch geworden ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen