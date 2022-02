Achtung Gegenwind: Warum der Olympia-Abfahrt eine Lotterie droht

Königsdisziplin Achtung Gegenwind: Warum Beat Feuz und Co. befürchten, dass die Olympia-Abfahrt zur Lotterie wird Er hat in der Abfahrt schon so vieles gewonnen: Doch Olympia-Gold fehlt Beat Feuz noch. Klappt es in der Nacht auf Sonntag? Es gibt viele Gründe dafür. Aber einen, der alles schwierig machen könnte. Martin Probst Jetzt kommentieren 04.02.2022, 20.23 Uhr

Beat Feuz schützt sein Gesicht im Abfahrtstraining mit einer Maske vor der Kälte. Guillaume Horcajuelo / EPA

Modisch setzt Beat Feuz in diesen Tagen Akzente. Während er sich für das virtuelle Gespräch für eine weisse Maske entschied, trug er im zweiten Training für die Olympia-Abfahrt schwarz.

Dort allerdings freiwillig. Zum Schutz vor der Kälte in Yanqing. Minus 23,7 Grad wurden am Freitag beim Start gemessen, im Ziel minus 13,9. Wem da auch noch bei Tempi über 100 km/h der Fahrtwind ins Gesicht bläst, ist froh, um einen zusätzlichen Schutz.

Als Beat Feuz am Tag zuvor vor einem Laptop Platz nimmt, um virtuell über seine Ziele an den Olympischen Spielen zu sprechen, hat die weisse Maske einen ganz anderen Grund. Die strengen Regeln schreiben vor, dass er die Maske bei offiziellen Terminen auch trägt, wenn er ­alleine auf dem Sofa sitzt.

Länger bei der Familie – und rechtzeitig wieder zurück?

Kein Wunder sagt er, gefragt, ob eine Art Olympiafeeling trotzdem entstanden sei: «Wir leben hier sehr abgeschottet, sind sehr oft allein und gehen nur aus dem Zimmer, wenn es absolut nötig ist.» Nein, ein Fest sind diese Spiele nicht.

Feuz ist zwei Tage später nach China gereist als seine Kollegen aus dem Abfahrtsteam. «Und viel verpasst habe ich ja offensichtlich nicht.» Die Extrazeit zu Hause hatte aber nichts damit zu tun.

Mitte Januar ist Feuz zum zweiten Mal Vater geworden, da wollte er jede mögliche Minute nutzen, um nahe bei seinen Liebsten zu sein. «Weil schön ist es in so einer Situation ja nicht, um die halbe Welt zu fliegen und so weit von meiner Familie weg zu sein.»

Gemacht hat es der 34-Jährige, der am nächsten Freitag Geburtstag feiert, trotzdem. Schliesslich ist er ein Athlet mit Ambitionen. Kommt es zu keinen Rennverschiebungen, könnte Feuz für seine Feier schon wieder zu Hause in Innsbruck sein.

In der Nacht auf Sonntag ist die Abfahrt geplant und in der Nacht auf Dienstag der Super-G. Danach reist Feuz bereits wieder aus China ab – hoffentlich mit einer oder zwei Medaillen im Gepäck.

Feuz und die Grossanlässe – auch das passt

Unrealistisch ist das nicht. Im Gegenteil: In der Abfahrt stand der Berner an den letzten vier Grossanlässen immer auf dem Podest. 2015 holte er WM-Bronze, 2017 wurde Feuz Weltmeister, an den Winterspielen 2018 und an der WM in der ver­gangenen Saison kamen zwei weitere Bronzemedaillen dazu.

An den Fähigkeiten fehlt es zweifellos nicht. Und selbst sein elffach operiertes linkes Knie, das ihm nach der Abfahrt Mitte Dezember in Gröden wieder vermehrt Probleme bereitete («es knackste etwas, das wohl nicht hätte knacksen sollen»), ist seit Kitzbühel wieder stabil.

Auf der Streif gewann Feuz die zweite Abfahrt und zum dritten Mal insgesamt, nachdem er im vergangenen Winter mit einem Doppelsieg eine Serie von vier zweiten Plätzen in fünf Jahren beendete. Und damit auch die Fragen, wann es denn endlich klappen würde mit diesem Sieg.

Dann jetzt also Olympiagold? Schliesslich fehlt dieser Titel noch in seinem beeindruckenden Leistungsausweis. Feuz lacht. «Diese Frage kommt wenigstens nur alle vier Jahre. Aber klar: Der Olympiasieg wäre schon ein Traum, auch wenn er in meiner Prioritätenliste hinter Wengen und Kitzbühel liegt.»

Die Angst vor den wechselnden Winden

Die Klassiker hat er beide mehrfach gewonnen, und Weltmeister ist er ebenfalls schon. Was also spricht gegen die Vergoldung in China? Feuz sagt: «Es ist kein Wunschkonzert.»

Die Angst der Athleten ist aber vielmehr, dass es eine Lotterie werden könnte. Ständig wechselnde Winde, mal starker Gegenwind und kurze Zeit später starker Rückenwind, sorgten in beiden Trainings für Kopfschütteln bei den Athleten. Und für das Rennen soll es nicht besser werden. «Fair war das so bisher sicher nicht», sagte Feuz am Freitag.

Sollte es trotzdem mit einer Medaille klappen, könnte Feuz an der Siegerehrung ja allenfalls mit einer neuen Maskenfarbe überraschen. Zum Beispiel mit einer in Gold. Swiss Olympic würde ihm dann ja hoffentlich mit einem passenden Exemplar aushelfen.

